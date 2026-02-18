NAM vs PAK LIVE Score, T20 World Cup 2026 - नामीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी करेगा पाकिस्तान

लाइव
Feb 18, 2026
NAM vs PAK LIVE Score, T20 World Cup 2026 - नामीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी करेगा पाकिस्तानBy ESPNcricinfo स्टाफ़
अहम मैच में पहले बल्लेबाज़ी करेगा पाकिस्तान
नामीबिया: जैन फ़्रायलिंक, 2 लॉरेन स्टीनकाम्प, 3 जैन निकोल लॉफ़्टी-ईटन, 4 जेरार्ड इरास्मस (कप्तान), 5 जेजे स्मिट, 6 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 7 डायलन लीचर, 8 रुबेन ट्रंपलमैन, 9 विलेम मायबर्ग, 10 बेरनार्ड शॉल्ट्ज़ , 11 जैक ब्रासेल
पाकिस्तान (प्लेइंग XI): साहिबज़ादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आग़ा (कप्तान), बाबर आज़म, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नफ़े, शादाब ख़ान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक़
जेरार्ड इरास्मस: मुझे यहां खेलना वाकई पसंद है। हम अपने देश में भी ऐसे मौसम के आदी हैं। हमें दिखाना होगा कि हम एक अच्छी T20 टीम हैं। हमने टीम में दो बदलाव किए हैं।
सलमान आगा: हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे। हमने यहां दो मैच खेले हैं। यह अच्छी पिच है। हम बोर्ड पर रन लगाना चाहते हैं और उन पर दबाव बनाना चाहते हैं। जब आप विश्व कप में आते हैं तो लगभग हर मैच जीतना ज़रूरी होता है। हमने USA के ख़िलाफ़ अच्छी बल्लेबाज़ी की थी और वही प्रदर्शन दोहराना होगा। हमने टीम में दो बदलाव किए हैं।
सईम अयूब और लॉरेन स्टीनकाम्प पर रहेंगी नज़रें
सईम अयूब ने T20 क्रिकेट में अपने ऑलराउंड खेल का लोहा मनवायाहै लेकिन T20 विश्व कप में वह अब तक बल्ले के साथ बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए हैं। T20 विश्व कप से पहले वह बेहतरीन फ़ॉर्म में थे लेकिन इस टूर्नामेंट में श्रीलंका में खेली तीन पारियों में अब तक वह केवल 49 रन ही बना पाए हैं।
लॉरेन स्टीनकाम्प नामीबिया के विस्फोटक बल्लेबाज़ों में से एक हैं। उनका स्ट्राइक रेट 133 से थोड़ा ही कम है और उनके करियर के दौरान केवल जैन निकोल लोफ़्टी-ईटन ने ही नामीबिया के लिए उनसे अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
बड़ी तस्वीर: पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य: हारना नहीं है
भारत के ख़िलाफ़ मिली हार के बाद अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य है - हारना नहीं है। जीत या बारिश के कारण मैच रद्द होने पर पाकिस्तान अगले दौर में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि अगर नामीबिया पाकिस्तान को हरा देता है तो 2024 की तरह ही एक बार फिर पाकिस्तान की जगह पर USA को सुपर-8 में जगह मिल जाएगी।
भारत के ख़िलाफ़ बड़ी हार ने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को धक्का ज़रूर पहुंचाया है। शाहीन शाह अफ़रीदी गेंद के साथ संघर्ष कर रहे थे जबकि शीर्ष क्रम पहले तीन ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट गया था।
भारत के ख़िलाफ़ हार के बाद संभव है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर अपने गेंदबाज़ी आक्रमण में बदलाव कर सकता है और अधिक तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प अपने आक्रमण में जोड़ सकता है।
नामीबिया भले ही पाकिस्तान के मुक़ाबले काफ़ी कमज़ोर टीम है लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी नामीबिया पर कोई दबाव नहीं है और वह इस मुक़ाबले में छूट के साथ खेल सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ यह स्थिति नहीं है।
