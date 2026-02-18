NAM vs PAK LIVE Score, T20 World Cup 2026 - नामीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी करेगा पाकिस्तान

Feb 18, 2026, 6:52 AM • 2h ago बड़ी तस्वीर: पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य: हारना नहीं है

भारत के ख़िलाफ़ मिली हार के बाद अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य है - हारना नहीं है। जीत या बारिश के कारण मैच रद्द होने पर पाकिस्तान अगले दौर में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि अगर नामीबिया पाकिस्तान को हरा देता है तो 2024 की तरह ही एक बार फिर पाकिस्तान की जगह पर USA को सुपर-8 में जगह मिल जाएगी।

भारत के ख़िलाफ़ बड़ी हार ने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को धक्का ज़रूर पहुंचाया है। शाहीन शाह अफ़रीदी गेंद के साथ संघर्ष कर रहे थे जबकि शीर्ष क्रम पहले तीन ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट गया था।

भारत के ख़िलाफ़ हार के बाद संभव है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर अपने गेंदबाज़ी आक्रमण में बदलाव कर सकता है और अधिक तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प अपने आक्रमण में जोड़ सकता है।