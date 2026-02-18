नामीबिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य: हारना नहीं है

बड़ी तस्वीर: पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य: हारना नहीं है

भारत के ख़िलाफ़ बड़ी हार ने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को धक्का ज़रूर पहुंचाया है। शाहीन शाह अफ़रीदी गेंद के साथ संघर्ष कर रहे थे जबकि शीर्ष क्रम पहले तीन ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट गया था।

भारत के ख़िलाफ़ हार के बाद संभव है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर अपने गेंदबाज़ी आक्रमण में बदलाव कर सकता है और अधिक तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प अपने आक्रमण में जोड़ सकता है।

नामीबिया भले ही पाकिस्तान के मुक़ाबले काफ़ी कमज़ोर टीम है लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी नामीबिया पर कोई दबाव नहीं है और वह इस मुक़ाबले में छूट के साथ खेल सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ यह स्थिति नहीं है।

हालिया प्रदर्शन

पाकिस्तान: LWWWW

नामीबिया: LLLWL

सईम अयूब और लॉरेन स्टीनकाम्प पर रहेंगी नज़रें

सईम अयूब ने T20 क्रिकेट में अपने ऑलराउंड खेल का लोहा मनवायाहै लेकिन T20 विश्व कप में वह अब तक बल्ले के साथ बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए हैं। T20 विश्व कप से पहले वह बेहतरीन फ़ॉर्म में थे लेकिन इस टूर्नामेंट में श्रीलंका में खेली तीन पारियों में अब तक वह केवल 49 रन ही बना पाए हैं।

टीम न्यूज़: शाहीन, बाबर की जगह पर सवाल

भारत के ख़िलाफ़ हार के बाद पाकिस्तान के एकादश में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा की एकादश में वापसी हो सकती है और फ़ख़र ज़मान और ख़्वाजा नफ़ाय इस विश्व कप में अग़र अपना पहला मुक़ाबला खेलते हैं तो यह अचरज भरी बात नहीं होगी।

पाकिस्तान: 1 साहिबज़ादा फ़रहान (विकेटकीपर), 2 सईम अयूब, 3 सलमान आग़ा (कप्तान), 4 बाबर आज़म/ख़्वाजा नफ़ाय, 5 शादाब ख़ान/फ़ख़र ज़मान, 6 उस्मान ख़ान (विकेटकीपर), 7मोहम्मद नवाज़, 8 सलमान मिर्ज़ा, 9 नसीम शाह, 10 उस्मान तारिक़, 11 अबरार अहमद

नामीबिया ने USA के ख़िलाफ़ एकादश में बदलाव किए थे और इस मुक़ाबले में उनके एकादश में एक और बदलाव देखने को मिल सकता है। मैक्स हिंगो ने अब तक इस टूर्नामेंट में कुल चार ओवर डाले हैं और उन्होंने 52 रन देते हुए एक भी विकेट हासिल नहीं किया है। उनकी जगह पर जैक ब्रासेल को मौक़ा मिल सकता है।

नामीबिया: 1 जैन फ़्रायलिंक, 2 लॉरेन स्टीनकाम्प, 3 जैन निकोल लॉफ़्टी-ईटन, 4 जेरार्ड इरास्मस (कप्तान), 5 जेजे स्मिट, 6 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 7 डायलन लीचर, 8 रुबेन ट्रंपलमैन, 9 विलेम मायबर्ग, 10 बेरनार्ड शॉल्ट्ज़ , 11 जैक ब्रासेल

पिच और परिस्थितियां