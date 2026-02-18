फ़रहान के शतक से पाकिस्तान सुपर 8 में

पाकिस्तान 199/3 (फ़रहान 100*, आग़ा 38, ब्रासेल 2-38) ने नामीबिया 97 (स्टीनकैम्प 23, तारिक़ 4-16, शादाब 3-19) को 102 रन से हराया

उनके 57 गेंदों के शतक में दूसरा पचासा सिर्फ 20 गेंदों में आया। उन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जो नामीबिया के पूरे स्कोर (97) से भी ज़्यादा थे।

इससे पहले शादाब ने बाबर आज़म से पहले आते हुए आखिरी छह ओवरों में फ़रहान के साथ मिलकर 78 रन जोड़े। इसके बाद उन्होंने सिर्फ़ 19 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं तारिक़ ने 12वें ओवर तक गेंदबाज़ी नहीं की थी। लेकिन उनकी कैरम बॉल और देर से टर्न लेने वाली लेग स्पिन नामीबिया के निचले क्रम के लिए समझ से परे साबित हुई।