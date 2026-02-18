मैच (13)
35वां मैच, ग्रुप ए (D/N), कोलंबो (SSC), February 18, 2026, T20 विश्व कप

पाकिस्तान की 102 रन से जीत

साहिबज़ादा फ़रहान
, पाकिस्तान
100* (58)
साहिबज़ादा फ़रहान
, पाकिस्तान
98.21 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

फ़रहान के शतक से पाकिस्तान सुपर 8 में

तारिक़ की बेहतरीन गेंदबाज़ी, शादाब का ऑलराउंड प्रदर्शन

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 18, 2026, 2:13 PM • 44 mins ago
Sahibzada Farhan celebrates his fifty, Namibia vs Pakistan, T20 World Cup, Colombo, February 18, 2026

साहिबज़ादा फ़रहान ने 57 गेंदों में शतक लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई  •  ICC/Getty Images

पाकिस्तान 199/3 (फ़रहान 100*, आग़ा 38, ब्रासेल 2-38) ने नामीबिया 97 (स्टीनकैम्प 23, तारिक़ 4-16, शादाब 3-19) को 102 रन से हराया
साहिबज़ादा फ़रहान के शानदार शतक की मदद से पाकिस्तान ने कोलंबो में नामीबिया को 102 रनों से मात दी। इसी के साथ ही वे T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने में क़ामयाब रहें। 11 चौकों और चार छक्कों के साथ फ़रहान ने कमज़ोर नामीबियाई गेंदबाज़ी आक्रमण के ख़िलाफ़ बेहतरीन रफ़्तार दिखाई।
उनके 57 गेंदों के शतक में दूसरा पचासा सिर्फ 20 गेंदों में आया। उन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जो नामीबिया के पूरे स्कोर (97) से भी ज़्यादा थे।
फ़रहान के शतक के अलावा इस जीत में पाकिस्तान की चार सदस्यीय स्पिन चौकड़ी का भी अहम योगदान रहा। मोहम्मद नवाज़ ने अपने चार ओवर में सिर्फ़ 22 रन देकर बीच के ओवरों में दबाव बनाया। इसके बाद शादाब ख़ान और उस्मान तारिक़ ने मिलकर नामीबिया के आखिरी सात विकेट आपस में साझा कर लिए।
इससे पहले शादाब ने बाबर आज़म से पहले आते हुए आखिरी छह ओवरों में फ़रहान के साथ मिलकर 78 रन जोड़े। इसके बाद उन्होंने सिर्फ़ 19 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं तारिक़ ने 12वें ओवर तक गेंदबाज़ी नहीं की थी। लेकिन उनकी कैरम बॉल और देर से टर्न लेने वाली लेग स्पिन नामीबिया के निचले क्रम के लिए समझ से परे साबित हुई।
उन्होंने रुबेन ट्रम्पलमैन और बर्नार्ड शोल्ज़ दोनों को बेहतरीन गुगली से बोल्ड किया गया। इसके बाद विलियम मायबर्ग उनके लेगब्रेक पर आउट हुए और तारिक़ ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 4/16 के आंकड़े दर्ज किए।
