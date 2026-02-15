USA vs Namibia LIVE, T20 World Cup 2026: सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के इरादे से उतरेगी USA

लाइव
Updated: Feb 15, 2026, 9:11 AM (23 mins ago)•Published Feb 15, 2026, 8:02 AM
USA vs Namibia LIVE, T20 World Cup 2026: सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के इरादे से उतरेगी USABy ESPNcricinfo स्टाफ़
USA ने जीत टॉस, चुनी बल्लेबाज़ी
USA ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी चुनी है। नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मिली जीत से USA ने प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ एहसान आदिल उनके लिए आज डेब्यू कर रहे हैं। बीमारी के कारण उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ों में से एक ऐंड्रिएस गौस को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ा है। सौरभ नेत्रावलकर की भी वापसी हो चुकी है। नीमीबिया को इस T20 विश्व कप में पहली जीत की तलाश है और इसके लिए उन्होंने भी दो बदलाव किए हैं।
टॉस जीतने के बाद मोनांक पटेल ने कहा, "नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मैच की तुलना में ये पिच काफ़ी अलग दिख रही है। लाल मिट्टी की पिच है और नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ पहले बल्लेबाज़ी करते हुए हमने काफ़ी अच्छा किया था। हम उसी मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं और एक बार फिर अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं।"
इरास्मस ने कहा, "लगातार दूसरे मैच में पहले गेंदबाज़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चिंता की बात है। हमें केवल तालमेल बैठाने की जरूरत है। घास को अधिक समय तक बनाए रखा गया था जिसकी वजह से ताज़गी बनी हुई है। उम्मीद है ये हमारे पक्ष में जाएगा।"
नामीबिया (प्लेइंग इलेवन): जान फ्राइलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जेरार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शॉल्ट्ज़, मैक्स हेंगो
USA (प्लेइंग इलेवन): मोनांक पटेल (विकेटकीपर/कप्तान), शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कमल्ला, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रांजने, मिलिंद कुमार, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शाल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें
यान फ़्रायलिंक ने सितम्बर 2025 में अफ़्रीका रीजनल क़्वालिफ़ायर में 134 का स्कोर बनाया था, जो नामीबिया के किसी भी बल्लेबाज़ का सबसे बड़ा स्कोर है। विश्व कप वॉर्म-अप मैच में भी उन्होंने स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ बेंगलुरु में 88 रनों की बढ़िया पारी खेली थी। हालांकि पहले दो मैचों में उन्होंने 30 और 22 का ही स्कोर बनाया और इस मैच में उनसे एक बड़े स्कोर की उम्मीद होगी।
शुभम रांजने ने भारत के ख़िलाफ़ 37 रनों की पारी खेलने के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्धशतक लगाया था और पिछले मैच में नीदरलैंड्स के सामने भी उन्होंने 24 गेंदों में 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। मुंबई में ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हासिल करने के बाद SA20, ILT20 और MLC से हुए वह विश्व कप तक आ गए हैं।
बड़ी तस्वीर - USA के पास मौक़ा
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुक़ाबले में जीतने वाली टीम सीधे T20 विश्व कप के सुपर 8 के लिए क़्वालीफाई कर जाएगी लेकिन हारने वाली टीम के ऊपर दबाव आ जाएगा जिसका फ़ायदा USA को मिल सकता है। USA की टीम ने भारत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने पहले दो मैच गंवाए थे लेकिन पिछले मैच में उन्होंने नीदरलैंड्स को 93 रनों से हराकर चौंकाया और इसी कारण से वह अचानक अगले राउंड में जाने के दावेदार भी बन गए हैं।
USA अपने आख़िरी ग्रुप मैच में नामीबिया का सामना करेगी जिन्हें अपने पहले दो मैचों में लगातार दो हार का सामना करना पड़ा था। अगर USA की टीम यह मैच बड़े अंतर से जीतेगी तो उनके पास सुपर 8 में जाने का बाहरी मौक़ा रहेगा लेकिन वह काफ़ी मुश्किल है।
हालिया फ़ॉर्म
USA WLLWW (पिछले पांच T20I, हालिया सबसे पहले) नामीबिया LLWLW