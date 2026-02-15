मोनांक और संजय ने USA को विश्व कप में दिलाई दूसरी जीत

USA 199 पर 4 (संजय 68*, मोनांक 52, मायबर्ग 2-22) ने नामीबिया 168 पर 6 (स्टीनकैंप 58, वान शाल्कविक 2-30) को 31 रनों से हराया

वहीं 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने पावरप्ले में 57 रन बनाए और उनका सिर्फ़ एक ही विकेट गिरा। अगले चार ओवरों में स्कोरकार्ड 97 रन तक पहुंच चुका था। तब ऐसा लगा कि यह मैच बराबरी पर है।

लेकिन 11वें ओवर में सौरभ नेत्रवलकर ने निकोल लॉफ्टी ईटन और लॉरेन स्टीनकैंप की 45 रनों की साझेदारी तोड़ते हुए नामीबिया को बड़ा झटका दिया। इसके बाद लगातार विकेटों का पतन जारी रहा। स्टीनकैंप ने शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगाए और लगातार स्कोरबोर्ड चलाते रहे। उन्होंने 39 गेंदों में 57 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन दूसरे किसी बल्लेबाज़ ने उनका साथ नहीं दिया और टीम 31 रन से हार गई। गेंदबाज़ी में USA की तरफ़ शैडली वान शाल्कविक ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

वहीं पहले बल्लेबाज़ी करते हुए USA की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। पावरप्ले में उन्होंने 65 रन बनाए। कप्तान मोनांक पटेल ने लगातार बड़े शॉट्स लगाए और 30 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। इस अर्धशतक के साथ मोनांक USA की तरफ़ से T20I में सबसे अधिक 8 अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने।