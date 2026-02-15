मैच (13)
26वां मैच, ग्रुप ए (D/N), चेन्‍नई, February 15, 2026, T20 विश्व कप

U.S.A. की 31 रन से जीत

sanjay-krishnamurthi
प्लेयर ऑफ़ द मैच
संजय कृष्णमूर्ति
, USA
68* (33)
sanjay-krishnamurthi
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
संजय कृष्णमूर्ति
, USA
87.92 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

मोनांक और संजय ने USA को विश्व कप में दिलाई दूसरी जीत

मोनांक पटेल अब USA की तरफ़ T20I में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 15, 2026, 1:30 PM • 28 mins ago
USA 199 पर 4 (संजय 68*, मोनांक 52, मायबर्ग 2-22) ने नामीबिया 168 पर 6 (स्टीनकैंप 58, वान शाल्कविक 2-30) को 31 रनों से हराया
T20 विश्व कप में USA की टीम ने नामीबिया को 31 रनों से हराते हुए टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल कर ली है। USA की तरफ़ से कप्तान मोनांक पटेल और संजय कृष्णमूर्ति ने बेहतरीन और तेज़ तर्रार पारियां खेलीं। उन्हीं दो पारियों की बदौलत नामीबिया की टीम 199 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।
वहीं 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने पावरप्ले में 57 रन बनाए और उनका सिर्फ़ एक ही विकेट गिरा। अगले चार ओवरों में स्कोरकार्ड 97 रन तक पहुंच चुका था। तब ऐसा लगा कि यह मैच बराबरी पर है।
लेकिन 11वें ओवर में सौरभ नेत्रवलकर ने निकोल लॉफ्टी ईटन और लॉरेन स्टीनकैंप की 45 रनों की साझेदारी तोड़ते हुए नामीबिया को बड़ा झटका दिया। इसके बाद लगातार विकेटों का पतन जारी रहा। स्टीनकैंप ने शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगाए और लगातार स्कोरबोर्ड चलाते रहे। उन्होंने 39 गेंदों में 57 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन दूसरे किसी बल्लेबाज़ ने उनका साथ नहीं दिया और टीम 31 रन से हार गई। गेंदबाज़ी में USA की तरफ़ शैडली वान शाल्कविक ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट हासिल किए।
वहीं पहले बल्लेबाज़ी करते हुए USA की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। पावरप्ले में उन्होंने 65 रन बनाए। कप्तान मोनांक पटेल ने लगातार बड़े शॉट्स लगाए और 30 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। इस अर्धशतक के साथ मोनांक USA की तरफ़ से T20I में सबसे अधिक 8 अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने।
मोनांक का विकेट 11वें ओवर में गिरा और जल्द ही साई तेजा भी पवेलियन लौट गए। उस समय टीम का स्कोर 103 था। तब ऐसा लगा कि USA की टीम 180 के पार नहीं जा पाएगी। लेकिन संजय ने 33 गेंदों में 68 रनों की तेज़ पारी खेली। उन्होंने मिलिंद कुमार के साथ 50 गेंदों में 87 रनों की साझेदारी की। मिलिंद ने 20 गेंदों में 28 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों की बेहतरीन साझेदारी के कारण स्कोर 199 तक पहुंचा, जो नामीबिया की पहुंच से बाहर रहा।
Monank PatelSanjay KrishnamurthiU.S.A. vs NamibiaICC Men's T20 World Cup

U.S.A. की 31 रन से जीत
मोनांक और संजय ने USA को विश्व कप में दिलाई दूसरी जीत

USA vs Namibia , T20 World Cup 2026: USA ने नामीबिया को 31 रनों से हराया

