Nep vs Sco Live Score, T20 World Cup 2026: जीत के साथ अभियान का अंत करना चाहेंगी दोनों टीमें

Updated: Feb 17, 2026, 11:59 AM (32 mins ago)•Published Feb 17, 2026, 10:38 AM
Nep vs Sco Live Score, T20 World Cup 2026: जीत के साथ अभियान का अंत करना चाहेंगी दोनों टीमेंBy ESPNcricinfo स्टाफ़
लामिछाने और वॉट पर रहेंगी नज़रें
संदीप लामिछाने के लिए अभी तक यह टूर्नामेंट कुछ ख़ास नहीं रहा है। नेपाल के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार संदीप ने अभी तक 9.4 की इकॉनमी और 94 के औसत से सिर्फ़ एक विकेट लिया है। इटली के ख़िलाफ़ मैच में एंथनी मोस्का ने उनकी काफ़ी धुनाई की थी और उनके 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ लामिछाने अपने फ़ॉर्म में वापसी करने के इरादे से उतरेंगे।
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 ओवर में बिना विकेट लिए 43 रन देने के बाद मार्क वॉट इस मैच में वापसी की उम्मीद में रहेंगे। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वॉट को ओवर में 22 रन पड़े थे और उसमें टॉम बैंटन उनके ऊपर हावी रहे थे। नेपाल के ख़िलाफ़ बढ़िया प्रदर्शन के साथ वह टूर्नामेंट का अंत करना चाहेंगे।
दोनों टीमें सुपर-8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं
नेपाल और स्कॉटलैंड के पास T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में खोने के लिए कुछ नहीं था। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को एकदम आख़िरी समय में टूर्नामेंट में एंट्री मिली थी। नेपाल की टीम भी बड़े मौक़े का फ़ायदा उठाने के लिए आई थी और ग्रुप सी के अपने पहले मैच में उन्होंने इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था।
अब इन दोनों टीम का मंगलवार को मुंबई में सामना होगा। नेपाल को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक समय जीत के लिए 8 गेंदों में 11 रनों की ज़रूरत थी, वहीं स्कॉटलैंड ने भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी थी।
रविवार को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मिली हार के बाद नेपाल की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई और इटली के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की जीत के बाद स्कॉटलैंड के भी सुपर 8 में जाने की संभावनाएं ख़त्म हो गई। अब अपने आख़िरी ग्रुप मैच में दोनों टीम जीत हासिल कर टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहेगी।
नेपाल के कप्तान रोहित पॉडेल ने कहा कि पूर्ण सदस्य देशों के सामने उन्हें खेलने के और मौक़े मिलने चाहिए और इसी कारण से स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल करने के बाद विदाई लेने से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि इटली के ख़िलाफ़ 10 विकेट की करारी हार से नेपाल को तगड़ा झटका लगा था।
दूसरी तरफ़ इस विश्व कप में 200 रन बनाने वाली पहली टीम बनने वाली स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हराया था, लेकिन उससे पहले उन्हें वेस्टइंडीज़ ने हराया था और उसके बाद इंग्लैंड के सामने भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच पिछले साल दो T20I खेले गए थे और दोनों टीमों ने उसमें 1-1 जीत दर्ज़ की थी। पहले मैच में नेपाल ने रोमांचक मुक़ाबले में स्कॉटलैंड को 2 विकेट से हराया था लेकिन उसके तीन बाद ही स्कॉटलैंड ने नेपाल को 34 रन से हराकर बदला लिया।