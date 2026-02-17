Nep vs Sco Live Score, T20 World Cup 2026: जीत के साथ अभियान का अंत करना चाहेंगी दोनों टीमें

Feb 17, 2026, 10:39 AM • 1h ago दोनों टीमें सुपर-8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं

नेपाल और स्कॉटलैंड के पास T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में खोने के लिए कुछ नहीं था। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को एकदम आख़िरी समय में टूर्नामेंट में एंट्री मिली थी। नेपाल की टीम भी बड़े मौक़े का फ़ायदा उठाने के लिए आई थी और ग्रुप सी के अपने पहले मैच में उन्होंने इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था।

अब इन दोनों टीम का मंगलवार को मुंबई में सामना होगा। नेपाल को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक समय जीत के लिए 8 गेंदों में 11 रनों की ज़रूरत थी, वहीं स्कॉटलैंड ने भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी थी।

रविवार को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मिली हार के बाद नेपाल की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई और इटली के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की जीत के बाद स्कॉटलैंड के भी सुपर 8 में जाने की संभावनाएं ख़त्म हो गई। अब अपने आख़िरी ग्रुप मैच में दोनों टीम जीत हासिल कर टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहेगी।

नेपाल के कप्तान रोहित पॉडेल ने कहा कि पूर्ण सदस्य देशों के सामने उन्हें खेलने के और मौक़े मिलने चाहिए और इसी कारण से स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल करने के बाद विदाई लेने से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि इटली के ख़िलाफ़ 10 विकेट की करारी हार से नेपाल को तगड़ा झटका लगा था।

दूसरी तरफ़ इस विश्व कप में 200 रन बनाने वाली पहली टीम बनने वाली स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हराया था, लेकिन उससे पहले उन्हें वेस्टइंडीज़ ने हराया था और उसके बाद इंग्लैंड के सामने भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।