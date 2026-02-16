मैच (16)
प्रीव्यू

जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत करना चाहेगी नेपाल और स्कॉटलैंड

ग्रुप सी से वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 16, 2026, 3:50 PM • 2 hrs ago
Dipendra Singh Airee helped put the brakes on, England vs Nepal, T20 World Cup, Mumbai, February 8, 2026

नेपाल को तीन मैचों में तीन हार मिली है  •  Getty Images

बड़ी तस्वीर
नेपाल और स्कॉटलैंड के पास T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में खोने के लिए कुछ नहीं था। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को एकदम आख़िरी समय में टूर्नामेंट में एंट्री मिली थी। नेपाल की टीम भी बड़े मौक़े का फ़ायदा उठाने के लिए आई थी और ग्रुप सी के अपने पहले मैच में उन्होंने इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था।
अब इन दोनों टीम का मंगलवार को मुंबई में सामना होगा। नेपाल को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक समय जीत के लिए 8 गेंदों में 11 रनों की ज़रूरत थी, वहीं स्कॉटलैंड ने भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी थी।
रविवार को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मिली हार के बाद नेपाल की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई और इटली के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की जीत के बाद स्कॉटलैंड के भी सुपर 8 में जाने की संभावनाएं ख़त्म हो गई। अब अपने आख़िरी ग्रुप मैच में दोनों टीम जीत हासिल कर टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहेगी।
नेपाल के कप्तान रोहित पॉडेल ने कहा कि पूर्ण सदस्य देशों के सामने उन्हें खेलने के और मौक़े मिलने चाहिए और इसी कारण से स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल करने के बाद विदाई लेने से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि इटली के ख़िलाफ़ 10 विकेट की करारी हार से नेपाल को तगड़ा झटका लगा था।
दूसरी तरफ़ इस विश्व कप में 200 रन बनाने वाली पहली टीम बनने वाली स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हराया था, लेकिन उससे पहले उन्हें वेस्टइंडीज़ ने हराया था और उसके बाद इंग्लैंड के सामने भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच पिछले साल दो T20I खेले गए थे और दोनों टीमों ने उसमें 1-1 जीत दर्ज़ की थी। पहले मैच में नेपाल ने रोमांचक मुक़ाबले में स्कॉटलैंड को 2 विकेट से हराया था लेकिन उसके तीन बाद ही स्कॉटलैंड ने नेपाल को 34 रन से हराकर बदला लिया।
हालिया प्रदर्शन
नेपाल: LLLWW (पिछले 5 T20I मैच, हालिया सबसे पहले)
स्कॉटलैंड: LWLLL
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें
संदीप लामिछाने के लिए अभी तक यह टूर्नामेंट कुछ ख़ास नहीं रहा है। नेपाल के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार संदीप ने अभी तक 9.4 की इकॉनमी और 94 के औसत से सिर्फ़ एक विकेट लिया है। इटली के ख़िलाफ़ मैच में एंथनी मोस्का ने उनकी काफ़ी धुनाई की थी और उनके 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ लामिछाने अपने फ़ॉर्म में वापसी करने के इरादे से उतरेंगे।
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 ओवर में बिना विकेट लिए 43 रन देने के बाद मार्क वॉट इस मैच में वापसी की उम्मीद में रहेंगे। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वॉट को ओवर में 22 रन पड़े थे और उसमें टॉम बैंटन उनके ऊपर हावी रहे थे। नेपाल के ख़िलाफ़ बढ़िया प्रदर्शन के साथ वह टूर्नामेंट का अंत करना चाहेंगे।
टीम न्यूज़
नेपाल की प्लेइंग XI में 10 खिलाड़ी लगभग तय रहते हैं और 11वें स्थान के लिए उन्होंने अभी तक शेर मल्ला, ललित राजबंशी और सोमपाल कामी को मौक़ा दिया है। पिछले मैच में कामी के प्रदर्शन को देखते हुए इस मैच में भी उनके ही खेलने की उम्मीद है।
नेपाल (संभावित XI): 1 आसिफ़ शेख़ (विकेटकीपर), 2 कुशल भुर्तेल, 3 रोहित पॉडेल (कप्तान), 4 दीपेंद्र ऐरी, 5 आरिफ़ शेख़, 6 लोकेश बाम, 7 गुलशन झा, 8 करन केसी, 9 सोमपाल कामी, 10 नंदन यादव, 11 संदीप लामिछाने
स्कॉटलैंड ने सफ़यान शरीफ़ की जगह जैक जार्विस को टीम में शामिल तो किया था लेकिन इस मैच में वह पिछले मैच की प्लेइंग XI के साथ ही उतर सकते हैं।
स्कॉटलैंड (संभावित XI): 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मलेन, 4 रिची बेरिंग्टन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 7 मार्क वॉट, 8 माइकल लीस्क, 9 ओलीवर डेविड्सन, 10 ब्रैड व्हील, 11 ब्रैड क्यूरी
पिच और परिस्थितियां
मुंबई में मैच के दौरान तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है और रात का मैच होने के कारण बाद में खेलने वाली टीम को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि अभी तक पांच मैचों में तीन बार टीमें लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई हैं। इसके बावजूद टॉस जीतकर दोनों टीम पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला ले सकती है।
