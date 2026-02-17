ऐरी के नाबाद अर्धशतक और कामी के तिहरे झटकों से नेपाल की जीत
सोमपाल कामी ने तीन विकेट निकाले जिसमें दो विकेट सेट बल्लेबाज़ों के थे
नेपाल 171 पर 3 (50*, भुर्तेल 43, लीस्क 3-30) ने स्कॉटलैंड 170 पर 7 (जोंस 71, मंसी 27, कामी 3-25) को 7 विकेट से हराया
दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाबाद अर्धशतक की बदौलत नेपाल ने स्कॉटलैंड को सात विकेट से हरा दिया है। नेपाल ने स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था और सोमपाल कामी के तीन विकेट की बदौलत उन्होंने स्कॉटलैंड को 170 पर रोक दिया और इसके बाद ऐरी की आक्रामक पारी की बदौलत नेपाल ने 2014 के बाद T20 विश्व कप में पहली जीत हासिल कर ली।
स्कॉटलैंड के लिए माइकल जोंस और जॉर्ज मंसी ने ठोस शुरुआत की थी और जोंस ने ख़ासकर आक्रामक पारी खेली। नेपाल को पहली सफलता उनके कप्तान रोहित पॉडेल ने दिलाई और 10 ओवर की समाप्ति पर स्कॉटलैंड की सलामी जोड़ी टूट गई।
हालांकि इसके बाद जोंस और ब्रैंडन मक्मलेन के बीच साझेदारी पनप गई, स्कॉटलैंड बड़े स्कोर की ओर अग्रसर दिख रहा था और 15 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुक़सान पर स्कॉटलैंड ने 131 रन बना लिए थे। लेकिन सोमपाल कामी द्वारा डाले गए 16वें ओवर ने स्कॉटलैंड की पारी का रुख़ बदल दिया।
कामी ने एक ही ओवर में जोंस और मक्मलेन का विकेट निकाला और इसके बाद उन्होंने 19वें ओवर में ब्रूस का विकेट निकाला। नंदन यादव ने भी दो विकेट निकाले जिसके चलते स्कॉटलैंड अंतिम पांच ओवर में 39 रन ही जोड़ पाया।
171 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की सधी शुरुआत हुई थी लेकिन कुशल भुर्तेल ने आक्रमण शुरू किया और पावरप्ले की समाप्ति तक नेपाल ने बिना विकेट खोए 56 रन बना लिए थे।
हालांकि इसके बाद ऑफ़ स्पिनर माइकल लीस्क ने स्कॉटलैंड की वापसी करा दी। उन्होंने 10वां ओवर डालते हुए सबसे पहले भुर्तेल का शिकार किया और फिर अगले दो ओवर में उन्होंने दो और झटके देते हुए आसिफ़ शेख़ और रोहित पॉडेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
लीस्क ने मुक़ाबले में स्कॉटलैंड की वापसी करा दी थी और नेपाल पर दबाव बनता जा रहा था लेकिन इसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी ने आक्रमण शुरू किया और लीस्क के अंतिम ओवर में 20 रन बटोरते हुए नेपाल की वापसी करा दी।
गुलशन झा के साथ ऐरी ने 36 गेंदों पर 73 रनों की नाबाद साझेदारी करते हुए नेपाल को सात विकेट से जीत दिला दी। ऐरी ने 23 गेंदों पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली जिसमें तीन छक्के और चार चौके शामिल थे। ऐरी ने अपनी पारी में मात्र दो डॉट गेंदें खेली।
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।