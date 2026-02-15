WI vs Nep Live Score, T20 World Cup 2026: नेपाल के सामने टूर्नामेंट में बने रहने की चुनौती

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ़ चार रनों से पहला मैच हारने के बाद इटली के सामने नेपाल को 10 विकेट से बड़ी हार मिली थी। एसोसिएट टीमों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नेपाल के फ़ैंस ही T20 विश्व कप 2026 के मैच देखने आए हैं और पिछले रविवार को अगर उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत हासिल कर ली होती तो ग्रुप सी में उनकी स्थिति कुछ अलग ही रहती।

फ़ैंस की उम्मीदों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच नेपाल के कोच स्टुअर्ट लॉ ने टीम को चेतावनी दी थी और अब अपने तीसरे मुक़ाबले में वह 'करो या मरो' की स्थिति में आ चुके हैं। अब उनके सामने वेस्टइंडीज़ की चुनौती हैं जिन्होंने अपने पहले दो मैचों में लगातार दो जीत हासिल की है। यह वही वेस्टइंडीज़ टीम है जिनके ख़िलाफ़ नेपाल ने कुछ महीने पहले शारजाह में 2-1 से T20I सीरीज़ जीती थी। लेकिन उस विंडीज़ की टीम और इस विंडीज़ की टीम में काफ़ी अंतर है।

नेपाल को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए एक बड़ा उलटफ़ेर करना होगा। सितम्बर में नेपाल को मिली दो जीत से सीखना होगा और पहले बल्लेबाज़ी करके वह वेस्टइंडीज़ के ऊपर दबाव बना सकते हैं। वेस्टइंडीज़ ने अभी तक दोनों मैच में पहले खेलते हुए जीत हासिल की है।

वेस्टइंडीज़ के सामने ज़्यादा चिंताएं नहीं होंगी और इस मैच में जीत उन्हें सीधे सुपर 8 में पहुंचा देगी। हालांकि नेपाल की टीम लगातार मुंबई के वानखेड़े में ही खेल रही है और इसका उन्हें थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है।

हालिया फ़ॉर्म