T20 World Cup 2026, Ned vs Pak match highlights - हारे हुए मैच को फ़हीम अशरफ़ ने पाकिस्तान की झोली में डाला

T20 विश्व कप से पहले की तमाम चर्चाओं के बीच में रहने के बाद आख़िरकार टूर्नामेंट की शुरुआत पाकिस्तान ही करने वाली है। पाकिस्तान का सामना नीदरलैंड्स की टीम से होगा जो लगातार विश्व कप का हिस्सा रही है। दोनों टीमें अगले राउंड के बारे में सोचते हुए पहले मैच में उतरेंगी। पाकिस्तान की टीम बढ़िया फ़ॉर्म में T20 विश्व कप खेलने आई है, वहीं दूसरी तरफ़ जून 2025 में अपना आख़िरी T20I खेलने वाली नीदरलैंड्स की टीम बड़े मौक़े का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगी।

पाकिस्तान ने आख़िरी बार 17 साल पहले T20 विश्व कप जीता था और भारत के ख़िलाफ़ मैच का बहिष्कार करने के कारण उन्हें दो अंकों के साथ रन रेट का भी नुक़सान होगा। इस वजह से उनके ऊपर टूर्नामेंट के शुरुआत से ही दबाव रहेगा। उनकी एक भी गलती सीधे उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। पिछले नौ महीनों में पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा T20I खेले हैं और उन्होंने 10 अलग टीमों के ख़िलाफ़ 34 मैचों में 24 मैच जीते हैं।