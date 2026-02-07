हारे हुए मैच को फ़हीम अशरफ़ ने पाकिस्तान की झोली में डाला

पाकिस्तान 148 पर 7 (फ़रहान 47, फ़हीम 29*, वैन मीकरेन 2-20, Dutt 2-33) ने नीदरलैंड्स 147 (एडवर्ड्स 37, डलीडे 30, मिर्ज़ा 3-24, अयुब 2-7, अबरार 2-23, नवाज़ 2-38) को तीन विकेट से हराया

टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा ने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया था। पिच पर मौजूद घास को देखते हुए टीम में तीन तेज़ गेंदबाज़ों को शामिल किया गया था।

पहले छह ओवरों में पाकिस्तान ने दो विकेट लिए, लेकिन नीदरलैंड्स के बल्लेबाज़ों ने भी अच्छी रनगति के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए 50 रन बना लिए थे। 15वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड्स की टीम आसानी से 170 से 180 के स्कोर की तरफ़ बढ़ रही है। विकेट ज़्यादा नहीं गिरे थे और रन रेट आठ से ऊपर बना हुआ था। लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स के आउट होते ही मैच की दिशा बदल गई। इसके बाद पांच गेंदों में तीन विकेट गिर गए।

आख़िरी 24 गेंदों में नीदरलैंड्स सिर्फ़ 20 रन ही जोड़ पाया और इस दौरान छह विकेट गंवाए। सलमान मिर्ज़ा ने तीन विकेट झटके, जबकि अबरार अहमद, सईम अयूब और मोहम्मद नवाज़ ने दो-दो विकेट लिए। नीदरलैंड्स की तरफ़ से स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज़्यादा 37 रन बनाए। उनके अलावा बास डलीडे ने 25 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। गेंदबाज़ी में सलमान मिर्ज़ा सबसे सफल रहे और उन्होंने तीन विकेट लिए।

पाकिस्तान को यह लक्ष्य आसानी से हासिल करना चाहिए था, लेकिन नीदरलैंड्स के पास भी लड़ने के लिए एक ठीक-ठाक स्कोर था। 148 रनों का पीछा पाकिस्तान ने काफ़ी आक्रामक अंदाज़ में शुरू किया। लेकिन अयूब तीसरे ओवर में नो लुक शॉट लगाने के प्रयास में आर्यन दत्त की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में 24 रन बनाए। इसके बाद पांचवें ओवर की आख़िरी गेंद पर आग़ा का भी विकेट गिर गया और तब टीम का स्कोर 53 रन था।

हालांकि उस विकेट के बाद बाबर आज़म और साहिबज़ादा फ़रहान ने पारी को संभालते हुए 11 ओवरों में टीम का स्कोर 98 रन तक पहुंचा दिया। तब ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान यह मैच आसानी से जीत लेगा।

लेकिन रोमांच की शुरुआत 12वें ओवर में हुई। उस ओवर में वैन मीकेरन ने दो विकेट लिए और कोई रन नहीं दिया। उसके ठीक अगले ओवर में वैन डर मर्वे ने भी सफलता हासिल की और बाबर आज़म को पवेलियन भेज दिया।

वहां से 19वें ओवर तक हालात पाकिस्तान के पक्ष में नहीं रहे। मैच 12 गेंदों में 29 रनों की ज़रूरत तक आ पहुंचा।

19वें ओवर की पहली गेंद पर फ़हीम ने छक्का लगाया। दूसरी गेंद फ़ुलटॉस थी, जिसे लांग ऑन के ऊपर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन बल्ले से सही कनेक्शन नहीं बन पाया। लांग ऑन के फ़ील्डर ने दाहिनी तरफ़ दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कैच छूट गया। इसके बाद फ़हीम ने उसी ओवर में दो और छक्के और एक चौका लगाया।