टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए USA को हासिल करनी होगी नीदरलैंड्स पर जीत

USA की ओपनिंग स्लॉट पर असमंजस बरक़रार, क्या गेंदबाज़ी में होगी अली ख़ान की वापसी?

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 12, 2026, 11:32 AM • 1 hr ago
Roelof van der Merwe celebrates in typical style after sending back Babar Azam, Netherlands vs Pakistan, T20 World Cup, Colombo, February 7, 2026

Roelof van der Merwe और सौरभ नेत्रवलकर पर रहेंगी नज़रें  •  AFP/Getty Images

बड़ी तस्वीर: टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए USA को हासिल करनी होगी नीदरलैंड्स पर जीत

मुंबई में खेले अपने पहले ग्रुप मुक़ाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारत के सामने चुनौती पेश की लेकिन कोलंबो में पाकिस्तान की टीम उनके ऊपर हावी रही। शुक्रवार को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ लगातार तीसरी हार उन्हें सुपर-8 की दावेदारी से बाहर कर सकती है। इतिहास भी USA के पक्ष में नहीं हैं, पुरुष T20I में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ तीनों मुक़ाबले में उन्हें हार मिली है।
अभ्यास मैच में USA ने न्यूज़ीलैंड को परेशानी में डाला था लेकिन इसके बाद चोटों ने उनकी टीम को कमज़ोर किया है। तेज़ गेंदबाज़ अली ख़ान ग्रोइन इंजरी से उबर रहे हैं जबकि जसदीप सिंह कंधे की चोट के चलते T20 विश्व कप 2026 से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पर पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ एहसना आदिल को दल में शामिल किया गया है। आदिल को दूसरे मुक़ाबले में सीधे एकादश में जगह मिली थी लेकिन तीन ओवरों में उन्होंने 39 रन ख़र्च किए थे। यह देखना होगा कि अपना घुटना चोटिल कर बैठे शुभम रांजने इस मुक़ाबले के लिए पूरी तरह फ़िट हो पाते हैं या नहीं।
USA अभी तक अपनी सलामी जोड़ी तय नहीं कर पाया है। साईतेजा मुक्कामल्ला को भारत के ख़िलाफ़ एक असफल पारी खेलने के बाद अगले मुक़ाबले से बाहर कर दिया गया। जबकि विश्व कप से पहले वह USA के सबसे सफल बल्लेबाज़ थे और उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में 31 गेंदों पर 50 रन भी बनाए थे।
नीदरलैंड्स नामीबिया के ख़िलाफ़ बास डी लीडे के ऑलराउंड प्रदर्शन से जीत के बाद आत्मविश्वास से भरा होगा। उनके पास बल्लेबाज़ी में गहराई है और रोलॉफ़ वैन डर मर्व नंबर नौ पर बल्लेबाज़ी करते हैं जबकि उनके पास गेंदबाज़ी के काफ़ी विकल्प भी हैं। टूर्नामेंट के पहले मुक़ाबले में उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती भी दी थी। नीदरलैंड्स चेन्नई की परिस्थितियों से भी परिचित है क्योंकि पिछले महीने एक सप्ताह तक पूरे दल ने चेन्नई सुपर किंग्स अकादमी में अभ्यास किया था।

हालिया प्रदर्शन

नीदरलैंड्स: WLLLW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले)
USA: LLWWL

वैन डर मर्व और सौरभ नेत्रवलकर पर रहेंगी नज़रें

वैन डर मर्व ने पाकिस्तान के ख़िलाफ तीन ओवर में 13 रन देकर एक विकेट निकाला और नामीबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने दो ओवर में 22 रन दिए। 41 वर्षीय खिलाड़ी USA की बल्लेबाज़ी लाइन अप के ख़िलाफ़ अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।
सौरभ नेत्रवलकर ने मुंबई में भारत के ख़िलाफ़ चार ओवर में 65 रन दिए और उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हो पाया। जो कि T20 विश्व कप की एक पारी में किसी गेंदबाज़ द्वारा ख़र्च किए गए सर्वाधिक रन भी हैं। बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहतर प्रदर्शन किया और नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ वह अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहेंगे।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

अगर कोई खिलाड़ी चोटिल या अस्वस्थ नहीं होता है तो नीदरलैंड्स के एकादश में बदलाव की गुंजाइश कम ही है, हालांकि मैक्स ओ'डाउड अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं।
नीदरलैंड्स (संभावित): 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रोलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 टिम वैन डर गुगटेन, 11 फ़्रेड क्लासन
अगर अली ख़ान फ़िट हो जाते हैं तो वह आदिल की जगह एकादश में शामिल हो सकते हैं। ओपनिंग स्लॉट के लिए मुक्कामल्ला और शयान जहांगीर के बीच किसी एक को चुना जा सकता है।
USA (संभावित): 1 एंड्रिएस गौस (विकेटकीपर), 2 शयान जहांगीर/साईतेजा मुक्कामल्ला, 3 मोनांक पटेल (कप्तान), 4 मिलिंद कुमार, 5 संजय कृष्णमूर्ति, 6 शुभम रंजाने, 7 हरमीत सिंह , 8 मोहम्मद मोहसिन, 9 शैडली वान शाल्कविक, 10 सौरभ नेत्रवलकर, 11 अली ख़ान/एहसान आदिल

पिच और परिस्थितियां

अफ़ग़ानिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड और न्यूज़ीलैड बनाम UAE का मुक़ाबला क्रमश: सुबह 11 और दोपहर तीन बजे शुरू हुआ था। वहीं यह चेपॉक पर पहला शाम का मुक़ाबला होगा इसलिए गुरुवार को ओस का असर रहने की संभावना है। यह एक पारपंरिक चेपॉक की पिच होगी।
