हरमीत, मुक्कामल्ला की मदद से USA टूर्नामेंट में जीवित

USA 196 पर 6 (मुक्कामल्ला 79, रांजने 48* और डे लीड 3-27) ने नीदरलैंड्स 103 (डे लीड 23, एड्वर्ड्स 20 और हरमीत 4-21) को 93 रनों से हराया

नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर USA को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था और शयन जहांगीर ने USA को आक्रामक शुरुआत दिलाई लेकिन वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद एकादश में वापसी कर रहे मुक्कामल्ला ने मोनांक पटेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। हालांकि मोनांक अर्धशतक से चूक गए और संजय कृष्णमूर्ति भी एक के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए।

यहां से USA की पारी को फिर से संवारने की ज़िम्मेदारी थी और मुक्कामल्ला और रांजने ने इसे बखूबी निभाया। मुक्कामल्ला अर्धशतक बनाने के बाद भी नहीं रुके और टीम के स्कोर को 150 के पार ले गए। हालांकि मुक्कामल्ला 79 के निजी स्कोर पर आउट हुए लेकिन रांजने अंत तक टिके रहे और 48 के निजी स्कोर पर नाबाद रहते हुए अपनी टीम को 196 के स्कोर तक ले गए।

नीदरलैंड्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य था लेकिन दूसरी पारी में ओस पड़ने के भी आसार थे। हालांकि USA के गेंदबाज़ों ने नीदरलैंड्स को शुरुआती झटके देकर बैकफ़ुट पर धकेल दिया और नीदरलैंड्स को वापसी का मौक़ा ही नहीं दिया। पावरप्ले में ही नीदरलैंड्स ने तीन विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई।