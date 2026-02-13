हरमीत, मुक्कामल्ला की मदद से USA टूर्नामेंट में जीवित
मुक्कामल्ला ने 79 रनों की पारी खेली, जबकि हरमीत ने चार विकेट निकाले
USA 196 पर 6 (मुक्कामल्ला 79, रांजने 48* और डे लीड 3-27) ने नीदरलैंड्स 103 (डे लीड 23, एड्वर्ड्स 20 और हरमीत 4-21) को 93 रनों से हराया
साईतेजा मुक्कामल्ला, शुभम रांजने और गेंदबाज़ों की बदौलत USA ने नीदरलैंड्स को 93 रनों से हरा दिया है। 197 के लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 103 पर ढेर हो गई और हरमीत सिंह ने चार झटके देकर मुक़ाबले में काफ़ी पीछे कर दिया। यह T20 विश्व कप 2026 में USA की पहली जीत भी है।
नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर USA को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था और शयन जहांगीर ने USA को आक्रामक शुरुआत दिलाई लेकिन वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद एकादश में वापसी कर रहे मुक्कामल्ला ने मोनांक पटेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। हालांकि मोनांक अर्धशतक से चूक गए और संजय कृष्णमूर्ति भी एक के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए।
यहां से USA की पारी को फिर से संवारने की ज़िम्मेदारी थी और मुक्कामल्ला और रांजने ने इसे बखूबी निभाया। मुक्कामल्ला अर्धशतक बनाने के बाद भी नहीं रुके और टीम के स्कोर को 150 के पार ले गए। हालांकि मुक्कामल्ला 79 के निजी स्कोर पर आउट हुए लेकिन रांजने अंत तक टिके रहे और 48 के निजी स्कोर पर नाबाद रहते हुए अपनी टीम को 196 के स्कोर तक ले गए।
नीदरलैंड्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य था लेकिन दूसरी पारी में ओस पड़ने के भी आसार थे। हालांकि USA के गेंदबाज़ों ने नीदरलैंड्स को शुरुआती झटके देकर बैकफ़ुट पर धकेल दिया और नीदरलैंड्स को वापसी का मौक़ा ही नहीं दिया। पावरप्ले में ही नीदरलैंड्स ने तीन विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई।
USA की गेंदबाज़ी की अगुवाई स्पिनर हरमीत सिंह ने की जिन्होंने चार विकेट हासिल किए, वहीं टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ शैडली वान शाल्कविक ने तीन विकेट हासिल किए और अब उनके खाते में कुल 11 विकेट हैं। USA की जीत ने ग्रुप ए को खोल दिया है। इस जीत टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिहाज़ से USA के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।