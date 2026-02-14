NZ vs SA Live Score, T20 World Cup 2026: एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी ताकत आज़माने उतरेंगी दोनों टीमें

कगिसो रबाडा साउथ अफ़्रीका के महान गेंदबाज़ों में से एक हैं लेकिन पिछले कुछ समय से T20I में उनका फ़ॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। 2025 की शुरुआत के बाद से उनकी गेंदबाज़ी औसत 34.55 की है और उन्होंने इस दौरान 9.82 की इकॉनमी से रन ख़र्च किए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान केवल नौ मुक़ाबले ही खेले हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार उनकी चोट और कार्यभार प्रबंधन है। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 20वें ओवर में वह दो बार ओवरस्टेप कर गए लेकिन इसके बावजूद उनकी जगह ख़तरे में नहीं है और शनिवार को एक बार फिर साउथ अफ़्रीका को उनसे उम्मीदें होंगी।