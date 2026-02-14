मैच (12)
T20 विश्व कप (5)
Rising Stars (4)
AUS (W) vs IND (W) (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (2)
लाइव
Updated: Feb 14, 2026, 11:10 AM (22 mins ago)Published Feb 14, 2026, 10:37 AM

NZ vs SA Live Score, T20 World Cup 2026: एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी ताकत आज़माने उतरेंगी दोनों टीमें

By नवनीत झा

रबाडा और रविंद्र पर रहेंगी नज़रें

कगिसो रबाडा साउथ अफ़्रीका के महान गेंदबाज़ों में से एक हैं लेकिन पिछले कुछ समय से T20I में उनका फ़ॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। 2025 की शुरुआत के बाद से उनकी गेंदबाज़ी औसत 34.55 की है और उन्होंने इस दौरान 9.82 की इकॉनमी से रन ख़र्च किए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान केवल नौ मुक़ाबले ही खेले हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार उनकी चोट और कार्यभार प्रबंधन है। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 20वें ओवर में वह दो बार ओवरस्टेप कर गए लेकिन इसके बावजूद उनकी जगह ख़तरे में नहीं है और शनिवार को एक बार फिर साउथ अफ़्रीका को उनसे उम्मीदें होंगी।
रचिन रविंद्र T20I में अब तक वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। उन्होंने 40 पारियों में 135.19 के स्ट्राइक रेट और 19.09 की औसत से रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से मात्र तीन अर्धशतक लगे हैं। हालांकि केशव महाराज के रूप में बाएं हाथ के स्पिन के विकल्प को देखते हुए न्यूज़ीलैंड को उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी।
मैच कवरेजसब देखें
NZ vs SA Live Score, T20 World Cup 2026: एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी ताकत आज़माने उतरेंगी दोनों टीमें

NZ vs SA Live Score, T20 World Cup 2026: एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी ताकत आज़माने उतरेंगी दोनों टीमें

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions