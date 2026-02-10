T20 world cup NZ vs UAE live updates: न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ UAE की अच्छी शुरुआत, अब बड़े स्कोर पर नज़र

2024 T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ एक छोटी सी चूक ने न्यूज़ीलैंड के पूरे अभियान की दिशा ही बदल दी थी। दो साल बाद, चोटों और बीमारी से जूझने के बावजूद न्यूज़ीलैंड ने कहानी पलट दी है। 'ग्रुप ऑफ़ डेथ', जहां साउथ अफ़्रीका भी मौजूद है, में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी शुरुआती जीत ने अगले दौर में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को मज़बूत कर दिया है।

अब अगली चुनौती एक अपेक्षाकृत अनजानी टीम से है। न्यूज़ीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ़ छह खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में UAE का सामना किया है।

न्यूज़ीलैंड को मार्क चैपमैन से अहम इनपुट मिल सकता है, जिन्होंने हांगकांग के लिए खेलते हुए UAE के ख़िलाफ़ ज़्यादा मैच खेले हैं। वहीं, लॉक़ी फ़र्ग्यूसन को भी ILT20 में डेज़र्ट वाइपर्स के कप्तान के तौर पर उनके अनुभव की वजह से UAE के खिलाड़ियों की अच्छी समझ है। फिर भी न्यूज़ीलैंड UAE को हल्के में नहीं लेगा। 2023 में मिचेल सैंटनर, टिम साइफ़र्ट और चैपमैन जैसे खिलाड़ियों से सजी न्यूज़ीलैंड टीम को UAE ने दुबई में चौंका दिया था।

UAE के लिए यह मौक़ा है दुनिया को यह याद दिलाने का कि वे बड़ी टीमों को चुनौती दे सकते हैं। खासकर तब, जब वे 2024 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई करने से चूक गए थे।

UAE ने T20 विश्व कप में अब तक खेले गए छह मैचों में सिर्फ़ एक जीत दर्ज की है, लेकिन ILT20 की वजह से उनके ज़्यादातर खिलाड़ी इस फ़ॉर्मैट के साथ पूरी तरह तालमेल में हैं। कप्तान मोहम्मद वसीम लगातार छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि अलीशान शराफ़ू भी उतने ही विस्फोटक हैं और बैटिंग ऑर्डर में फ्लोट कर सकते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली पावरप्ले में अपनी सटीकता से बल्लेबाज़ों को बांध सकते हैं, वहीं तेज़ गेंदबाज़ जुनैद सिद्दीक़ी यॉर्कर पर बेहतरीन नियंत्रण रखते हैं।