आगामी
11वां मैच, ग्रुप डी (D/N), चेन्‍नई, February 10, 2026, T20 विश्व कप
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
संयुक्त अरब अमीरात Flagसंयुक्त अरब अमीरात
आज
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

अनजाने प्रतिद्वंद्वी से टक्कर के लिए तैयार है न्यूज़ीलैंड

अपने पहले मैच में न्यूज़ीलैंड ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया था, UAE खेलने उतरेगी अपना पहला मैच

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 9, 2026, 6:40 PM • 8 hrs ago
Glenn Phillips goes big, Afghanistan vs New Zealand, T20 World Cup, Chennai, February 8, 2026

Glenn Phillips ने पिछले मैच में की थी अच्छी बल्लेबाज़ी  •  Associated Press

बड़ी तस्वीर: अनजाने प्रतिद्वंद्वी से न्यूज़ीलैंड की टक्कर

2024 T20 विश्व कप में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ एक छोटी सी चूक ने न्यूज़ीलैंड के पूरे अभियान की दिशा ही बदल दी थी। दो साल बाद, चोटों और बीमारी से जूझने के बावजूद न्यूज़ीलैंड ने कहानी पलट दी है। 'ग्रुप ऑफ़ डेथ' जहां साउथ अफ़्रीका भी मौजूद है में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी शुरुआती जीत ने अगले दौर में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को मज़बूत कर दिया है।
अब अगली चुनौती एक अपेक्षाकृत अनजानी टीम से है। न्यूज़ीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ़ छह खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में UAE का सामना किया है।
न्यूज़ीलैंड को मार्क चैपमैन से अहम इनपुट मिल सकता है, जिन्होंने हांगकांग के लिए खेलते हुए UAE के ख़िलाफ़ ज़्यादा मैच खेले हैं। वहीं, लॉक़ी फ़र्ग्यूसन को भी ILT20 में डेज़र्ट वाइपर्स के कप्तान के तौर पर उनके अनुभव की वजह से UAE के खिलाड़ियों की अच्छी समझ है। फिर भी न्यूज़ीलैंड UAE को हल्के में नहीं लेगा। 2023 में मिचेल सैंटनर, टिम साइफ़र्ट और चैपमैन जैसे खिलाड़ियों से सजी न्यूज़ीलैंड टीम को UAE ने दुबई में चौंका दिया था।
UAE के लिए यह मौक़ा है दुनिया को यह याद दिलाने का कि वे बड़ी टीमों को चुनौती दे सकते हैं। खासकर तब, जब वे 2024 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई करने से चूक गए थे।
UAE ने T20 विश्व कप में अब तक खेले गए छह मैचों में सिर्फ़ एक जीत दर्ज की है, लेकिन ILT20 की वजह से उनके ज़्यादातर खिलाड़ी इस फ़ॉर्मैट के साथ पूरी तरह तालमेल में हैं। कप्तान मोहम्मद वसीम लगातार छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि अलीशान शराफ़ू भी उतने ही विस्फोटक हैं और बैटिंग ऑर्डर में फ्लोट कर सकते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली पावरप्ले में अपनी सटीकता से बल्लेबाज़ों को बांध सकते हैं, वहीं तेज़ गेंदबाज़ जुनैद सिद्दीक़ी यॉर्कर पर बेहतरीन नियंत्रण रखते हैं।
हाल ही में UAE ने द्विपक्षीय T20I सीरीज़ में बांग्लादेश को हराया और एशिया कप में पाकिस्तान को भी कड़ी चुनौती दी। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में और बड़े 'स्कैल्प' जोड़ने की उम्मीद के साथ उतरेंगे।

फ़ॉर्म गाइड

न्यूज़ीलैंड: WLWLL (पिछले पांच पूरे हुए मैच, हालिया पहले)
UAE: LLLWW

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें

रचिन रविंद्र के लिए यह T20 विश्व कप अब तक चुनौतीपूर्ण रहा है। बीमारी के कारण वे नवी मुंबई में USA के ख़िलाफ़ वॉर्म-अप मैच नहीं खेल पाए थे, और अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड के शुरुआती मैच में वे गोल्डन डक पर आउट हो गए। गेंदबाज़ी में भी उन्होंने अपने इकलौते ओवर में 14 रन दिए। हालांकि उन्होंने सेट गुलबदिन नईब का विकेट ज़रूर लिया। मंगलवार को वे ज़्यादा ठोस योगदान देने की कोशिश करेंगे।
जब मोहम्मद वसीम लय में आते हैं, तो वह किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण को नुक़सान पहुंचा सकते हैं और न्यूज़ीलैंड यह अच्छी तरह जानता है। UAE के कप्तान ने 93 T20I पारियों में 190 छक्के लगाए हैं और वह रोहित शर्मा के ऑल-टाइम T20I रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ़ 16 छक्के दूर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और ILT20 दोनों में वह UAE क्रिकेट का चेहरा बने हुए हैं।

टीम न्यूज़

अगर पिंडली की चोट से जूझ रहे माइकल ब्रेसवेल समय पर फ़िट नहीं हो पाते, तो न्यूज़ीलैंड एक बार फिर सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर जिमी नीशम के साथ उतर सकता है। हालांकि अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने तीन ओवर में बिना विकेट के 33 रन दिए थे। फ़िन ऐलन को बल्लेबाज़ी के लिए तो हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कंधे की समस्या के कारण वह फील्डिंग में ठीक से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। रविवार को वह ज़्यादातर शॉर्ट फ़ाइन लेग पर तैनात रहे और केवल अंडर-आर्म थ्रो करते दिखे।
न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 फ़िन ऐलन, 2 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 जिमी नीशम / माइकल ब्रेसवेल, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हेनरी, 10 लॉक़ी फ़र्ग्यूसन, 11 जैकब डफ़ी
UAE में, अलीशान शराफ़ू के मिडिल ऑर्डर में खेलने की वजह से विकेटकीपर-बल्लेबाज़ आर्यांश शर्मा, वसीम के साथ ओपनिंग करेंगे। बाएं हाथ के स्पिनर की जगह के लिए हैदर अली और सिमरनजीत सिंह के बीच चयन हो सकता है। मोहम्मद ज़ोहैब, जिन्हें नंबर-3 पर उतरना था, उन्हें ECB के बयान के मुताबिक़ "अनुशासनात्मक कारणों" से घर वापस भेज दिया गया है। उनकी जगह सोहैब ख़ान को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है।
UAE (संभावित): 1 आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), 2 मोहम्मद वसीम (कप्तान), 3 अलीशान शराफ़ू, 4 सोहैब ख़ान, 5 हर्षित कौशिक, 6 मयंक कुमार, 7 ध्रुव पराशर, 8 मोहम्मद अरफ़ान, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दीक़ी, 11 मोहम्मद जवादुल्लाह

पिच और हालात

चेन्नई की पिच पर रविवार को हल्की घास नज़र आई थी और न्यूज़ीलैंड-अफ़ग़ानिस्तान मुकाबले की शुरुआती झड़पों में इसमें उछाल भी दिखा। जबकि बाद में स्लोअर गेंदबाज़ों को भी कुछ ग्रिप मिली। यह मैच भी दिन का होगा। दोपहर 3 बजे IST से और पिच से इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद की जा रही है।

आंकड़े और रोचक तथ्य

  • साइफ़र्ट 100 T20I छक्कों के आंकड़े से सिर्फ़ तीन छक्के दूर हैं, जबकि ऐलन पांच छक्के दूर हैं। न्यूज़ीलैंड के लिए इस फ़ॉर्मैट में अब तक सिर्फ़ मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो और ग्लेन फ़िलिप्स ही 100 या उससे ज़्यादा छक्के लगा पाए हैं।
  • पिछले T20 विश्व कप के बाद से जैकब डफ़ी ने 29 पारियों में पावरप्ले के दौरान 23 विकेट लिए हैं। इस अवधि में पावरप्ले में उनसे ज़्यादा विकेट (25) सिर्फ़ ज़िम्बाब्वे के रिचर्ड अंगारावा ने लिए हैं। वह भी ज़्यादा पारियों के लाभ के साथ।
  • ILT20 में (न्यूनतम 20 पारियों के साथ) पावरप्ले में 5.93 की इकॉनमी रेट हैदर अली को टूर्नामेंट का सबसे किफ़ायती गेंदबाज़ बनाती है।
