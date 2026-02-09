Zim vs Oman, T20 World Cup 2026 Highlights: अंगावारा की अगुवाई में गेंदबाज़ों ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को जीत

Feb 9, 2026, 12:24 PM • 6h ago ज़िम्बाब्वे ने ओमान को बुरी तरह हराया

Blessing Muzarabani ने चटकाए तीन विकेट • ICC/Getty Images

पहले बल्लेबाज़ी कर रही ओमान को ब्लेसिंग मुज़ाराबानी ने अपने स्पेल की पहली गेंद पर ही झटका दिया जब उन्होंने आमिर कलीम को आउट किया। इसके बाद रिचर्ड अंगारावा ने भी दूसरे छोर से विकेट निकालना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर ओमान के पांच विकेट केवल 27 के स्कोर पर निकाल दिए। इसके बाद विनायक शुक्ला और सुफ़ियान महमूद के बीच छठे विकेट के लिए 43 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने टीम को थोड़ा तो संभाला, लेकिन रन की गति नहीं बढ़ा सके।

ओमान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सका और 19.3 ओवर में ही उनकी पारी 103 के स्कोर पर समाप्त हुई। केवल तीन ही बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा छू सके। विनायक ने सर्वाधिक 28 रन बनाए तो वहीं 25 रन बनाने के लिए सूफ़ियान ने 39 गेंदों का सामना कर लिया। अंत में नदीम ख़ान ने 18 गेंदों में 20 रन बनाते हुए ओमान को तिहरे अंक तक पहुंचाया। ज़िम्बाब्वे के लिए अंगारावा, मुज़ाराबानी और एवांस ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

104 के लक्ष्य का पीछा कर रही ज़िम्बाब्वे को सुफ़ियान ने अपने पहले और पारी के चौथे ओवर में दो झटके दिए। इससे पहले मारूमानी ने केवल 10 गेंदों में पांच चौके लगाते हुए ज़िम्बाब्वे को तेज़ शुरुआत दिलाई थी। पहले तीन ओवर में ही 30 रन बना चुकी ज़िम्बाब्वे ने अगले तीन ओवर में केवल 13 रन बनाए। यहां लगा कि ओमान दबाव बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़िम्बाब्वे को आसानी से रन मिलने लगे।

बेनेट और ब्रैंडन टेलर ने बड़े आराम से पारी को आगे बढ़ाया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। इस साझेदारी की बदौलत ज़िम्बाब्वे जीत के क़रीब पहुंच चुका था। दोनों ने ही बिना रिस्क लिए रन बनाए और ओमान को कोई मौक़ा नहीं दिया। 11वें ओवर में तीन चौके लगाते हुए दोनों बल्लेबाज़ों ने यह भी दिखाया कि वे पूरी तरह सेट हैं और उन्हें गेंद काफ़ी अच्छी दिख रही है।