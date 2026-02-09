मैच (13)
आगामी
8वां मैच, ग्रुप बी (D/N), कोलंबो (SSC), February 09, 2026, T20 विश्व कप
ओमान Flagओमान
ज़िम्बाब्वे Flagज़िम्बाब्वे
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

प्रीव्यू

ओमान और ज़िम्बाब्वे के मुक़ाबले में कलीम और बेनेट पर रहेंगी नज़रें

ओमान ने अभ्यास मुक़ाबले में ज़िम्बाब्वे को हराया था ऐसे में मुक़ाबला रोचक रहने की उम्मीद है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 8, 2026, 7:11 PM • 1 hr ago
Aamir Kaleem scored a half-century, India vs Oman, Asia Cup, Dubai, September 19, 2025

Aamir Kaleem ने अभ्यास मुक़ाबले में 47 गेंदों पर 80 रन बनाए थे  •  Getty Images

बड़ी तस्वीर: क्या यह विश्व कप कमतर आंके जाने वाली टीमों के नाम रहने वाला है?

क्या यह T20 विश्व कप कमतर आंके जाने वाली टीमों के नाम रहने वाला है? यह सवाल इसलिए भी स्वभाविक है क्योंकि इस संस्करण के पहले दो दिनों में एसोसिएट देशों ने अपने प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित किया है। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच को अपनी पकड़ में कर ही लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारतीय बल्लेबाज़ों को दबाव में ला दिया और नेपाल ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लगभग उलटफेर कर ही दिया था।
तीसरे दिन कोलंबो में दोपहर के मैच में ओमान और ज़िम्बाब्वे आमने-सामने होंगी। चार दिन पहले ही ओमान ने अभ्यास मैच में ज़िम्बाब्वे को हराया था और इस लिहाज़ से यह मुक़ाबला में बेहद रोचक रहने की उम्मीद है। ओमान ने अभ्यास मैच में श्रीलंका ए को भी पांच विकेट से हराया था।
ज़िम्बाब्वे भी बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है, 2022 के T20 विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। इस बार ज़िम्बाब्वे काफ़ी उम्रदराज़ दल के साथ आया है, जिसमें अधिकतर खिलाड़ी 30 की उम्र से अधिक के हैं। वहीं 40 वर्ष की उम्र के पास खड़े सिकंदर रज़ा, ब्रैंडन टेलर और ग्रेम क्रेमर की अनुभवी तिकड़ी भी है।

हालिया प्रदर्शन

ज़िम्बाब्वे: LLWLL (हालिया मुक़ाबला सबसे पहले)
ओमान: WWLWW

आमिर कलीम और ब्रायन बेनेट पर रहेंगी नज़रें

आमिर कलीम को विश्व कप दल में देर से जगह मिली और उन्होंने श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ अभ्यास मुक़ाबले में 47 गेंदों पर 80 रनों की प्रभावशाली पारी खेली। शीर्ष क्रम में आक्रामक बल्लेबाज़ी करने के साथ ही उनकी स्पिन ओमान के काफ़ी काम आ सकती है।
22 वर्षीय ब्रायन बेनेट ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट का भविष्य हैं। ओमान के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में उन्होंने 28 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेलकर अपने लय में होने के संकेत दिए। बेनेट 2026 T20 विश्व कप में ज़िम्बाब्वे की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

ज़िम्बाब्वे (संभावित XI): 1 ब्रायन बेनेट, 2 टी मरुमानी, 3 ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), 4 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 5 रयान बर्ल, 6 टॉनी मनयोंगा, 7 ताशिंगा मुसेकिवा, 8 ब्रैड एवंस, 9 वेलिंग्टन मसाकादज़ा, 10 टी मापोसा, 11 रिचर्ड एन्गरावा
ओमान (संभावित XI): 1 जतिंदर सिंह (कप्तान), 2 आमिर कलीम, 3 हम्मद मिर्ज़ा, 4 करन सोनावले, 5 वसीम अली, 6 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 7 जितेन रामानंदी, 8 नदीम ख़ान, 9 शाह फ़ैसल, 10 शकील अहमद, 11 जय ओडेडरा

पिच और परिस्थितियां

SSC में शनिवार को नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच एक रोचक मुक़ाबला खेला गया और पिच से दोनों पारियों के पहले चरण में तेज़ गेंदबाज़ों और बल्लेबाज़ों को मदद मिली थी लेकिन खेल आगे बढ़ने के साथ ही पिच स्पिनरों को मदद देने लग गई थी। सोमवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश होने की उम्मीद नहीं है।
