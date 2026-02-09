ओमान और ज़िम्बाब्वे के मुक़ाबले में कलीम और बेनेट पर रहेंगी नज़रें

बड़ी तस्वीर: क्या यह विश्व कप कमतर आंके जाने वाली टीमों के नाम रहने वाला है?

हालिया प्रदर्शन

ज़िम्बाब्वे: LLWLL (हालिया मुक़ाबला सबसे पहले)

ओमान: WWLWW

आमिर कलीम और ब्रायन बेनेट पर रहेंगी नज़रें

आमिर कलीम को विश्व कप दल में देर से जगह मिली और उन्होंने श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ अभ्यास मुक़ाबले में 47 गेंदों पर 80 रनों की प्रभावशाली पारी खेली। शीर्ष क्रम में आक्रामक बल्लेबाज़ी करने के साथ ही उनकी स्पिन ओमान के काफ़ी काम आ सकती है।

22 वर्षीय ब्रायन बेनेट ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट का भविष्य हैं। ओमान के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में उन्होंने 28 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेलकर अपने लय में होने के संकेत दिए। बेनेट 2026 T20 विश्व कप में ज़िम्बाब्वे की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

ज़िम्बाब्वे (संभावित XI): 1 ब्रायन बेनेट, 2 टी मरुमानी, 3 ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), 4 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 5 रयान बर्ल, 6 टॉनी मनयोंगा, 7 ताशिंगा मुसेकिवा, 8 ब्रैड एवंस, 9 वेलिंग्टन मसाकादज़ा, 10 टी मापोसा, 11 रिचर्ड एन्गरावा

ओमान (संभावित XI): 1 जतिंदर सिंह (कप्तान), 2 आमिर कलीम, 3 हम्मद मिर्ज़ा, 4 करन सोनावले, 5 वसीम अली, 6 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 7 जितेन रामानंदी, 8 नदीम ख़ान, 9 शाह फ़ैसल, 10 शकील अहमद, 11 जय ओडेडरा

पिच और परिस्थितियां