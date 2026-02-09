मैच (9)
T20 विश्व कप (5)
रणजी ट्रॉफ़ी (3)
SA Women vs PAK Women (1)
परिणाम
8वां मैच, ग्रुप बी (D/N), कोलंबो (SSC), February 09, 2026, T20 विश्व कप

ज़िम्बाब्वे की 8 विकेट से जीत, 39 गेंद बाकी

blessing-muzarabani
प्लेयर ऑफ़ द मैच
ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
, ज़िम्बाब्वे
3/16
blessing-muzarabani
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
, ज़िम्बाब्वे
62.45 ptsप्रभाव
मैच का सार
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
ब्‍लॉग
न्यूज़
फ़ोटो
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

अंगारावा, मुज़ाराबानी ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को बड़ी जीत

केवल 103 के स्कोर पर ढेर हो गई थी ओमान की टीम, ज़िम्बाब्वे के तेज़ गेंदबाज़ों का रहा जलवा

नीरज पाण्डेय
Feb 9, 2026, 12:50 PM • 6 hrs ago
Blessing Muzarabani picked up three wickets in his first two overs, Oman vs Zimbabwe, T20 World Cup, Colombo, February 9, 2026

Blessing Muzarabani ने चटकाए तीन विकेट  •  ICC/Getty Images

ज़िम्बाब्वे ने T20 विश्व कप 2026 में बड़ी जीत के साथ शुरुआत की है। ओमान के ख़िलाफ़ उन्होंने 39 गेंद और आठ विकेट शेष रहते हुए जीत हासिल की है। इस जीत से उनके रन-रेट को भी अच्छा लाभ मिलेगा। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए ओमान की पूरी टीम 103 के स्कोर पर ढेर हो गई थी। जवाब में ज़िम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट (48*) की बदौलत शुरुआती झटकों के बावजूद आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।
पहले बल्लेबाज़ी कर रही ओमान को ब्लेसिंग मुज़ाराबानी ने अपने स्पेल की पहली गेंद पर ही झटका दिया जब उन्होंने आमिर कलीम को आउट किया। इसके बाद रिचर्ड अंगारावा ने भी दूसरे छोर से विकेट निकालना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर ओमान के पांच विकेट केवल 27 के स्कोर पर निकाल दिए। इसके बाद विनायक शुक्ला और सुफ़ियान महमूद के बीच छठे विकेट के लिए 43 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने टीम को थोड़ा तो संभाला, लेकिन रन की गति नहीं बढ़ा सके।
ओमान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सका और 19.3 ओवर में ही उनकी पारी 103 के स्कोर पर समाप्त हुई। केवल तीन ही बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा छू सके। विनायक ने सर्वाधिक 28 रन बनाए तो वहीं 25 रन बनाने के लिए सूफ़ियान ने 39 गेंदों का सामना कर लिया। अंत में नदीम ख़ान ने 18 गेंदों में 20 रन बनाते हुए ओमान को तिहरे अंक तक पहुंचाया। ज़िम्बाब्वे के लिए अंगारावा, मुज़ाराबानी और एवांस ने तीन-तीन विकेट चटकाए।
104 के लक्ष्य का पीछा कर रही ज़िम्बाब्वे को सुफ़ियान ने अपने पहले और पारी के चौथे ओवर में दो झटके दिए। इससे पहले मारूमानी ने केवल 10 गेंदों में पांच चौके लगाते हुए ज़िम्बाब्वे को तेज़ शुरुआत दिलाई थी। पहले तीन ओवर में ही 30 रन बना चुकी ज़िम्बाब्वे ने अगले तीन ओवर में केवल 13 रन बनाए। यहां लगा कि ओमान दबाव बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़िम्बाब्वे को आसानी से रन मिलने लगे।
बेनेट और ब्रैंडन टेलर ने बड़े आराम से पारी को आगे बढ़ाया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। इस साझेदारी की बदौलत ज़िम्बाब्वे जीत के क़रीब पहुंच चुका था। दोनों ने ही बिना रिस्क लिए रन बनाए और ओमान को कोई मौक़ा नहीं दिया। 11वें ओवर में तीन चौके लगाते हुए दोनों बल्लेबाज़ों ने यह भी दिखाया कि वे पूरी तरह सेट हैं और उन्हें गेंद काफ़ी अच्छी दिख रही है।
बेनेट ने ख़ास तौर से कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए और अपने अर्धशतक के क़रीब पहुंचे, लेकिन 48 के स्कोर पर नाबाद रह गए। दूसरी ओर टेलर ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी की और 31 रन बनाए। दो रन भागने के चक्कर में उन्हें हैमस्ट्रिंग में थोड़ी समस्या महसूस हुई जिसके बाद वह रिटायर हर्ट हो गए। इसके बाद आए कप्तान सिकंदर रज़ा ने चौका लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।
Brian BennettOmanZimbabweOman vs ZimbabweICC Men's T20 World Cup

नीरज पाण्डेय ESPNcricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan

जीत की संभावना
ज़िम्बाब्वे 100%
ओमानज़िम्बाब्वे
100%50%100%ओमान पारीज़िम्बाब्वे पारी

ओवर 14 • ज़िम्बाब्वे 106/2

ज़िम्बाब्वे की 8 विकेट से जीत, 39 गेंद बाकी
मैच कवरेजसब देखें
अंगारावा, मुज़ाराबानी ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को बड़ी जीत

अंगारावा, मुज़ाराबानी ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को बड़ी जीत

सिकंदर रज़ा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला

सिकंदर रज़ा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला

Zim vs Oman, T20 World Cup 2026 Highlights: अंगावारा की अगुवाई में गेंदबाज़ों ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को जीत

Zim vs Oman, T20 World Cup 2026 Highlights: अंगावारा की अगुवाई में गेंदबाज़ों ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को जीत

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions