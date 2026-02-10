PAK vs USA live score, T20 World Cup 2026: तेज़ शुरुआत के बीच USA ने गंवाया गौस का विकेट

Feb 10, 2026, 1:03 PM • 3h ago USA ने दो बदलाव के साथ चुनी गेंदबाज़ी

USA के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी है।

टॉस जीतने के बाद मोनांक ने कहा,"बल्लेबाज़ी के लिए विकेट अच्छा दिख रहा है और यहां लगातार बारिश हुई है तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि लक्ष्य क्या है तो हमारे लिए इसे चेज़ करना आसान होगा। अली ख़ान अभी फिट नहीं हो सके हैं तो आदिल उनकी जगह आए हैं। साई भी बाहर हैं और जहांगीर उनकी जगह आए हैं। हमने बातचीत की है कि अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ जीत हासिल करने के लिए हमें बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।"

आग़ा ने कहा, "हमारी टीम में एक बदलाव है। उस्मान तारिक खेल रहे हैं। दुर्भाग्य से सलमान मिर्जा नहीं खेल रहे हैं। हम उस्मान को मौका देना चाहते थे। मुझे लगता है कि वह मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं और हमारे लिए तुरुप का पत्ता हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। हमने बैठकर इस बारे में बात की है और मुझे उम्मीद है कि आज हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे।"

USA: ऐंड्रियस गौस (विकेटकीपर), शयन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रांजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शाल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर