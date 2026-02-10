PAK vs USA live score, T20 World Cup 2026: तेज़ शुरुआत के बीच USA ने गंवाया गौस का विकेट

लाइव
Updated: Feb 10, 2026, 4:10 PM (3 mins ago)•Published Feb 10, 2026, 11:24 AM
PAK vs USA live score, T20 World Cup 2026: तेज़ शुरुआत के बीच USA ने गंवाया गौस का विकेटBy नीरज पाण्डेय
स्पिनर्स ने रनों की गति पर लगा दी ब्रेक
1
1
1
•
1
•
2
•
•
1
•
•
•
1
W
1
1
•
1
1
•
1
1
4
शादाब और नवाज़ की स्पिन जोड़ी ने रन गति पर ब्रेक लगा दी है। 5.1 पर छक्का लगने के बाद अगली बाउंड्री सीधे 10वें ओवर की आख़िरी गेंद पर आई। इसका मलतब है कि बीच में 28 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगी।
USA ने गंवाया गौस का विकेट
191 की चेज़ में USA की शुरुआत भी बेहद अच्छी रही है। ख़ास तौर से शयन जहांगीर ने जमकर हाथ खोले। हालांकि, दूसरे पर छोर पर ऐंड्रियस गौस कुछ ख़ास नहीं कर पाए और 13 गेंदों में 13 रन बनाकर कैच आउट हुए। जहांगीर की बदौलत USA का तेज़ी से रन बनाना जारी है।
पावरप्ले समाप्त हो चुका है और USA ने एक विकेट के नुक़सान पर 50 रन बनाए हैं। जहांगीर 19 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं और अब कप्तान मोनांक पटेल उनका साथ देने आए हैं।
पाकिस्तान ने बनाया विशाल स्कोर
अपने दूसरे ओवर में दो विकेट लेने वाले शाल्कविक ने अपने आख़िरी ओवर में भी दो विकेट चटकाए। उन्होंने चार ओवर में केवल 25 रन ख़र्च करके चार विकेट निकाले। हालांकि, इसके बावजूद पाकिस्तान ने 190 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है।
पाकिस्तान को इस स्कोर तक ले जाने में शादाब ख़ान का भी अहम रोल रहा जिन्होंने केवल 12 गेंदों में ही 30 रन बना डाले।
फ़रहान भी आउट, USA की होगी वापसी?
•
•
4
W
•
•
4
•
1
1
W
2
32 गेंद में 46 बनाकर बाबर आउट
बाबर अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वह अपने पचासे से चूक गए। हालांकि, USA के स्पिनर्स ने काफ़ी साधारण गेंदबाज़ी भी की है। आधे पिच पर पटकी गई गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में बाबर ने कोई गलती नहीं की। उनके और फ़रहान के बीच तीसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 81 रनों का साझेदारी हुई।
बाबर ने भी खोले हाथ
6
2
4
4
1
4
रन गति पर USA ने लगाया ब्रेक
•
•
1
•
1
2
1
1
1
1
2
•
1
•
1
6
1
•
2nb
1
2
1
•
2
1w
1
1
1
1
1
1
1
6
•
1
1
1
1
फ़रहान ने 27 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया, लेकिन USA के गेंदबाज़ रनों की गति पर ब्रेक लगाने में सफल हो रहे हैं। फ़रहान तो फिर भी बीच-बीच में बड़े शॉट्स निकाल ले रहे हैं, लेकिन बाबर आज़म धीमी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं। वह 18 गेंदों में 15 रन ही बना पाए हैं।
शाल्कविक ने कराई USA की वापसी
W
1
•
1
•
W
तेज़ गेंदबाज़ शाल्कविक ने USA को वापसी का मौक़ा दिया है। पावरप्ले के आख़िरी ओवर में उन्होंने सईम अयूब और सलमान आग़ा के विकेट निकाले। इस ओवर में उन्होंने केवल दो ही रन ख़र्च किया। इससे पहले उनके पहले ओवर में केवल छह रन आए थे। पावरप्ले में पाकिस्तान ने 56 रन तो बनाए हैं, लेकिन उन्होंने दो विकेट भी गंवा दिए हैं।
स्पिनर के पहले ओवर में फ़रहान का आक्रमण
•
6
•
•
4
6
फ़रहान की भी शानदार शुरुआत
•
1w
•
4
4
•
4
पहले ओवर में ही हुआ काफ़ी ड्रामा
•
•
6
•
•
•
सईम अयूब ने पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके अपने इरादे दिखाए थे। हालांकि, पहली दो गेंदों पर वह कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने लांग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। अगली ही गेंद पर USA ने LBW के लिए अपील की और फिर रिव्यू भी लिया।
लेग स्टंप पर गेंद लग तो रही थी, लेकिन अंपायर्स कॉल ने अयूब को बचा लिया। इसके बाद अगली दो गेंदों पर फिर से कोई रन नहीं बना।
USA ने दो बदलाव के साथ चुनी गेंदबाज़ी
USA के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी है।
टॉस जीतने के बाद मोनांक ने कहा,"बल्लेबाज़ी के लिए विकेट अच्छा दिख रहा है और यहां लगातार बारिश हुई है तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि लक्ष्य क्या है तो हमारे लिए इसे चेज़ करना आसान होगा। अली ख़ान अभी फिट नहीं हो सके हैं तो आदिल उनकी जगह आए हैं। साई भी बाहर हैं और जहांगीर उनकी जगह आए हैं। हमने बातचीत की है कि अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ जीत हासिल करने के लिए हमें बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।"
आग़ा ने कहा, "हमारी टीम में एक बदलाव है। उस्मान तारिक खेल रहे हैं। दुर्भाग्य से सलमान मिर्जा नहीं खेल रहे हैं। हम उस्मान को मौका देना चाहते थे। मुझे लगता है कि वह मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं और हमारे लिए तुरुप का पत्ता हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। हमने बैठकर इस बारे में बात की है और मुझे उम्मीद है कि आज हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे।"
USA: ऐंड्रियस गौस (विकेटकीपर), शयन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रांजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शाल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर
पाकिस्तान: सईम अयूब, साहिबज़ादा फ़रहान, सलमान आग़ा (कप्तान), बाबर आज़म, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद
टीम न्यूज़
पाकिस्तान अब भी बाबर को लेकर असमंजस में है, जो नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ दबाव भरे लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार फिर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और अहम मौक़े पर आउट हो गए। गेंदबाज़ी संयोजन योजना के मुताबिक रहा, इसलिए बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं है।
पाकिस्तान: 1 साहिबज़ादा फ़रहान 2 सईम अयूब 3 सलमान अली आग़ा (कप्तान) 4 बाबर आज़म 5 शादाब ख़ान 6 उस्मान ख़ान (विकेटकीपर) 7 मोहम्मद नवाज़ 8 फ़हीम अशरफ़ 9 शाहीन अफ़रीदी 10 सलमान मिर्ज़ा 11 अबरार अहमद
USA को भारत की पारी के अंतिम हिस्से में अपने गेंदबाज़ों की दो अहम चोटों का सामना करना पड़ा। तेज़ गेंदबाज़ी के विकल्प के तौर पर जसदीप सिंह मौजूद हैं।
USA: 1 एंड्रीज़ गाउस (विकेटकीपर), 2 सैतेजा मुक्कामल्ला, 3 मोनांक पटेल (कप्तान), 4 मिलिंद कुमार, 5 संजय कृष्णमूर्ति, 6 शुभम रंजन, 7 हरमीत सिंह, 8 मोहम्मद मोहसिन, 9 शैडली वान शाल्कवाइक, 10 अली ख़ान जसदीप सिंह, 11 सौरभ नेत्रवलकर
क्या बाबर को ड्रॉप करेगी पाकिस्तान?
USA को बड़े उलटफेर करना आता है
पाकिस्तान और USA की टीम आमने सामने हैं। विश्व कप अपनी रफ़्तार पकड़ चुका है। दोनों टीमों के पहले मैच काफ़ी क़रीब रहे थे। यह ऐसे मैच थे, जिनका परिणाम आसानी से बदला जा सकता था। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम के अगले मैच से पहले शुभकामनाएं दी हैं।
पाकिस्तान इस मुक़ाबले में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मिली क़रीबी जीत के बाद उतर रहा है। वहीं USA को सूर्यकुमार यादव की आतिशी बल्लेबाज़ी ने उस ऐतिहासिक उलटफेर से दूर कर दिया, जिसके वे बेहद क़रीब पहुंच गए थे।
USA को वैसे भी बड़े उलटफेर करना आता है। दो साल पहले पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ उन्होंने ऐसा वह कारनामा था। पिछले हफ़्ते उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी टीम ऐसा कारनाम करने की पूरी क़ाबिलियत है। पहले न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ नॉकआउट मुक़ाबले में बेहद क़रीब जाकर वह हार गए और फिर भारतीय टीम पर ऐसा दबाव बनाया, जो देखने लायक़ था।