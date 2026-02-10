पाकिस्तान को फिर से हराने का प्रयास करेगा USA
2024 के T20 विश्व कप में USA ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था
बड़ा तस्वीर
पाकिस्तान इस मुक़ाबले में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मिली क़रीबी जीत के बाद उतर रहा है। वहीं USA को सूर्यकुमार यादव की आतिशी बल्लेबाज़ी ने उस ऐतिहासिक उलटफेर से दूर कर दिया, जिसके वे बेहद क़रीब पहुंच गए थे।
USA को वैसे भी बड़े उलटफेर करना आता है। दो साल पहले पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ उन्होंने ऐसा वह कारनामा था। पिछले हफ़्ते उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी टीम ऐसा कारनाम करने की पूरी क़ाबिलियत है। पहले न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ नॉकआउट मुक़ाबले में बेहद क़रीब जाकर वह हार गए और फिर भारतीय टीम पर ऐसा दबाव बनाया, जो देखने लायक़ था।
वे मुंबई से कोलंबो की यात्रा करेंगे और उन्हें हालात के मुताबिक ढलने का बहुत कम समय मिला है। मैच के ख़त्म होने और सिहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब में टॉस के बीच 72 घंटे से भी कम का अंतर होगा। उन्हें भरोसा होगा कि वे पाकिस्तान को शुरुआती ओवरों में दबाव में डाल सकते हैं, जैसा उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ किया था। अली ख़ान और शुभम रंजन की चोटें गेंदबाज़ी को लेकर चिंता बढ़ा सकती हैं, लेकिन शैडली वान शाल्कवाइक की अनुशासित सीम गेंदबाज़ी और मोहम्मद मोहसिन एवं हरमीत सिंह की दाएं और बाएं हाथ की स्पिन ने भारत के बल्लेबाज़ों को भी परेशान किया था।
पाकिस्तान अब भी नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ फहीम अशरफ़ के आख़िरी ओवरों में मिले जीवनदान के बाद राहत की सांस ले रहा होगा। यह जीत ऐसे टूर्नामेंट्स में उनकी नाज़ुकता और आत्मविश्वास की कमी को भी उजागर करती है, जहां वे पिछले तीन ICC टूर्नामेंट्स में शुरुआती दौर से ही बाहर हो चुके हैं।
उन्हें पता है कि एकाग्रता में ज़रा सी भी ढील या खेल के छोटे से हिस्से में गड़बड़ी उन्हें हार की तरफ़ धकेल सकती है। हालांकि उस मैच में राहत की बात यह रही कि उनकी फ़ील्डिंग शानदार थी और गेंदबाज़ी संयोजन में भी कोई बड़ी कमी नहीं दिखी, जहां पाकिस्तान ने स्पिन और सीम का सही संतुलन बनाया था।
मिडिल ऑर्डर की कमज़ोरी और दबाव में उसके तेज़ी से ढहने की प्रवृत्ति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। सलमान अली आग़ा ने ख़ुद को ऊपर प्रमोट किया है, जबकि बाबर आज़म अब भी फ़ॉर्म से जूझ रहे हैं। उस्मान ख़ान के फ़ॉर्म पर सवाल हैं और टीम को चिंता है कि ऑलराउंडर्स की लंबी क़तार से पहले उन्हें ढाल देने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ बल्लेबाज़ी मौजूद नहीं है।
हालिया फ़ॉर्म
पाकिस्तान: WWWWL
USA: LWWLW
चर्चा में रहेंगे ये खिलाड़ी
बाबर आज़म पर निगाहें कभी हटती नहीं हैं, लेकिन नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ शाहीन शाह अफ़रीदी का सबसे बड़ा योगदान बाबर के शानदार रिले कैच के दौरान एक सहायक की भूमिका तक ही सीमित रहा। बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ का पहला मैच ख़ासा मुश्किल रहा। पावरप्ले में माइकल लेविट ने उन्हें निशाना बनाते हुए दो ओवरों में 23 रन बटोर लिए। विकेट अगर सीम गेंदबाज़ों के लिए मददगार रहे, तो पाकिस्तान अपने सीनियर तेज़ गेंदबाज़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगा।
सौरभ नेत्रवलकर फिर से कमाल की लय में हैं। 2024 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका प्रदर्शन और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ऑरेकल में काम करने की उनकी पेशेवर कहानी ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा था। वे अमेरिकी गेंदबाज़ों में सबसे प्रभावी रहे। बाबर को शुरुआत में बांधकर रखा और मोहम्मद रिज़वान व इफ़्तिख़ार अहमद को आउट किया। सुपर ओवर में 18 रन बचाकर उन्होंने USA को उनकी सबसे बड़ी जीत दिलाई।
दो साल बाद वानखेड़े में मुंबई में जन्मे इस गेंदबाज़ की वापसी फीकी रही और वे चार ओवरों में 65 रन लुटा बैठे। यह T20 विश्व कप इतिहास का सबसे महंगा स्पेल रहा। USA को उम्मीद होगी कि तीन दिन पहले की बजाय दो साल पुरानी यादें उनके स्टार तेज़ गेंदबाज़ को प्रेरित करें।
टीम न्यूज़
पाकिस्तान अब भी बाबर को लेकर असमंजस में है, जो नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ दबाव भरे लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार फिर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और अहम मौक़े पर आउट हो गए। गेंदबाज़ी संयोजन योजना के मुताबिक रहा, इसलिए बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं है।
पाकिस्तान: 1 साहिबज़ादा फ़रहान 2 सईम अयूब 3 सलमान अली आग़ा (कप्तान) 4 बाबर आज़म 5 शादाब ख़ान 6 उस्मान ख़ान (विकेटकीपर) 7 मोहम्मद नवाज़ 8 फ़हीम अशरफ़ 9 शाहीन अफ़रीदी 10 सलमान मिर्ज़ा 11 अबरार अहमद
USA को भारत की पारी के अंतिम हिस्से में अपने गेंदबाज़ों की दो अहम चोटों का सामना करना पड़ा। तेज़ गेंदबाज़ी के विकल्प के तौर पर जसदीप सिंह मौजूद हैं।
USA: 1 एंड्रीज़ गाउस (विकेटकीपर), 2 सैतेजा मुक्कामल्ला, 3 मोनांक पटेल (कप्तान), 4 मिलिंद कुमार, 5 संजय कृष्णमूर्ति, 6 शुभम रंजन, 7 हरमीत सिंह, 8 मोहम्मद मोहसिन, 9 शैडली वान शाल्कवाइक, 10 अली ख़ान जसदीप सिंह, 11 सौरभ नेत्रवलकर
पिच और हालात
पहले मैच में सलमान अली आगा ने SSC की पिच पर छोड़ी गई घास की मात्रा पर हैरानी जताई थी। हालांकि तीन दिन पहले की तुलना में यह अब पाकिस्तान के लिए कम अनजान होगी। अगर सतह धीमी खेलती है, तो पाकिस्तान के पास खु़द को ढालने की गुंजाइश है। वहीं अली ख़ान की संभावित गैरमौजूदगी में USA के तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प सीमित हो सकते हैं। मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश की कम संभावना है।