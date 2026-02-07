T20 World Cup 2026, WI vs SCO Live updates - हेटमायर के अर्धशतक से वेस्टइंडीज़ ने स्कॉटलैंड को दिया 183 का लक्ष्य

स्कॉटलैंड की पूरी 15 सदस्यीय टीम फ़िट और उपलब्ध है। इतने कम समय में यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उनकी बल्लेबाज़ी लाइन अप लगभग तय है, लेकिन उन्हें अपने गेंदबाज़ी आक्रमण को लेकर एक फ़ैसला करना है। लेग स्पिनर क्रिस ग्रीव्स दोनों वॉर्म अप मैचों में महंगे साबित हुए थे, इसलिए उनकी जगह बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज़ ब्रैड करी को नई गेंद सौंपने के लिए शामिल किया जा सकता है।

स्कॉटलैंड (संभावित XI): 1 जॉर्ज मुंसी, 2 माइकल जोन्स, 3 ब्रैंडन मैकमुलन, 4 रिच़ी बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 7 माइकल लीस्क, 8 क्रिस ग्रीव्स, 9 मार्क वॉट, 10 ब्रैड व्हील, 11 सफ़यान शरीफ़।

शिमरन हेटमायर के भारत आगमन में देरी हुई थी, जिसे क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने मामूली वीज़ा समस्या बताया था, लेकिन वह शुक्रवार दोपहर को कोलकाता पहुंच गए हैं। वह शनिवार को खेलने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वेस्टइंडीज़ को लगता है कि वह तैयार नहीं हैं, तो आउट ऑफ़ फ़ॉर्म जॉनसन चार्ल्स नंबर 3 पर उनकी जगह ले सकते हैं। तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में एक स्थान के लिए जेडन सील्स, शमार जोसेफ़ और मैथ्यू फ़ोर्ड के बीच मुक़ाबला है।