Updated: Feb 7, 2026, 11:08 AM (34 mins ago)Published Feb 7, 2026, 6:38 AM

T20 World Cup 2026, WI vs SCO Live updates - हेटमायर के अर्धशतक से वेस्टइंडीज़ ने स्कॉटलैंड को दिया 183 का लक्ष्य

By ESPNcricinfo स्टाफ़

स्कॉटलैंड को 183 का लक्ष्य

शिमरॉन हेटमायर के रिकॉर्ड अर्धशतक की बदौलत वेस्टइंडीज़ ने स्कॉटलैंड को 183 का लक्ष्य दिया है। स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज़ को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था लेकिन वेस्टइंडीज़ की शुरुआत धीमी हुई थी। शे होप के रूप में जब वेस्टइंडीज़ का पहला विकेट गिरा तब वेस्टइंडीज़ ने 8.2 ओवर में 54 रन ही बनाए थे। इतनी ही नहीं पावरप्ले की समाप्ति तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर मात्र 33 रन था और अंतिम चार ओवर में वेस्टइंडीज़ ने मात्र 42 रन बनाए।
हालांकि इस बीच हेटमायर के आक्रमण ने वेस्टइंडीज़ को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। हेटमायर ने मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जो कि वेस्टइंडीज़ की ओर से पुरुष T20 विश्व कप में सबसे तेज़ अर्धशतक भी है। इससे पहले 23 गेंदों पर सबसे तेज़ अर्धशतक क्रिस गेल के नाम था।
हेटमायर के अलावा रॉवमन पॉवेल और शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड ने छोटी मगर तेज़ और उपयोगी पारियां खेलीं। पॉवेल ने 14 गेंदों पर 24 जबकि रदरफ़ोर्ड ने 13 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली।
स्कॉटलैंड की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ ब्रैडली करी रहे जिन्होंने अपने चार ओवरों में मात्र 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए। करी ने पॉवेल और रदरफ़ोर्ड के दो बड़े विकेट हासिल किए।

वेस्टइंडीज़ को लगे लगातार दो झटके

19वें ओवर की अंतिम गेंद पर शिमरॉन हेटमायर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 64 के निजी स्कोर पर आउट हुए। लॉन्ग ऑन पर बायीं ओर गोता लगाते हुए मक्मिलन ने उनका एक शानदार कैच लपका जबकि 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड पर कैच आउट हो गए।

वेस्टइंडीज़ की ओर से T20 विश्व कप में सबसे तेज़ अर्धशतक

22 शिमरॉन हेटमायर ने 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा है और वह वेस्टइंडीज़ की ओर से T20 विश्व कप में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं।

हेटमायर का आक्रामक अंदाज़

हेटमायर ने पारी की शुरुआत से ही अपनी मंशा साफ़ कर दी है। वह लगातार बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं। 12वें ओवर में वॉट के ख़िलाफ़ उन्होंने दो गगनचुंबी सिक्सर लगाए। फ़िलहाल वह 16 गेंदों में 33 रन बना कर खेल रहे हैं। वहीं वेस्टइंडीज़ का स्कोर सिर्फ़ 12 ओवर में ही 98 पर पहुंच चुका है। 200 से ज़्यादा के स्कोर के लि स्टेज सेट हो चुका है।
1
1
2
6
6
1

होप पवेलियन वापस, लीस्क को मिली सफलता

54 रनों की साझेदारी के बाद होप पवेलियन जा चके हैं। लीस्क ने अपने पहले ही ओवर में होप को बोल्ड कर दिया। वह राउंड द विकेट गेंदबाज़ी कर रहे थे। मिडिल स्टंप पर तेज़ फुल गेंद को ऑफ़ स्पिन समझ कर होप ने ऑन साइड में पुश करना चाहा लेकिन गेंद सीधी निकल गई और बल्ले को छकाते हुए विकेट पर जा लगी।

वेस्टइंडीज़ का अर्धशतक पूरा

50 वेस्टइंडीज़ की तरफ़ से ओपन करते हुए ब्रैंडन किंग और शे होप ने काफ़ी धीमी शुरुआत की। उन्होंने पावरप्ले में सिर्फ़ 33 रन बनाए। लेकिन उसके बाद सातवें ओवर में किंग ने शरीफ़ की गेंद पर पहले एक सिक्सर और लगातार दो चौके लगाए। अगली तीन गेंदों पर लगातार तीन सिंगल आए और वेस्टइंडीज़ का अर्धशतक पूरा हुआ।

दोनों टीम के प्लेइंग में कुछ चौंकाने वाले फ़ैसले

वेस्टइंडीज़: 1 शे होप (कप्तान, विकेटकीपर), 2 ब्रैंडन किंग, 3 शिमरॉन हेटमायर, 4 रोवमन पॉवेल, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रोमारियो शेफ़र्ड, 7 जेसन होल्डर, 8 अकील होसैन, 9 मैथ्यू फ़ोर्ड, 10 गुडाकेश मोती, 11 शमार जोसेफ़
स्कॉटलैंड: 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोन्स, 3 ब्रैंडन मैकमुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैट क्रॉस (विकेटकीपर), 7 माइकल लीस्क, 8 ऑलिवर डेविडसन, 9 मार्क वॉट, 10 ब्रैड करी, 11 सफ़यान शरीफ़
दोनों टीम में कुछ बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। युवा बाएं हाथ के स्पिनर ऑलिवर डेविडसन स्कॉटलैंड के लिए अपना पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर क्रिस ग्रीव्स पर तरजीह दी गई है, जबकि ब्रैड व्हील टीम में नहीं हैं। वेस्टइंडीज़ की ओर से रोस्टन चेज़ नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने गेंदबाज़ी विकल्प बढ़ाने के लिए मैथ्यू फ़ोर्ड और शमार जोसेफ़ दोनों को प्लेइंग XI शामिल किया है।

पहले गेंदबाज़ी करेगा स्कॉटलैंड

शे होप ने सिक्का उछाला। रिची बेरिंगटन ने हेड्स पुकारा। हेड्स ही आया। स्कॉटलैंड ने पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है।
बेरिंगटन ने कहा, “यह हमारे लिए शानदार मौक़ा है। तैयारी का समय काफ़ी कम रहा है। यहां होने को लेकर हर कोई उत्साहित है। आज तो हमारा फ़िटनेस टेस्ट होना तय था। हमें यहां तक पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की गई है। हम खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस टीम में काफ़ी अनुभव है। हम यहां पहले भी खेल चुके हैं। 2022 की अच्छी यादें अब भी हमारे साथ है। हालांकि हमारे सामने एक मज़बूत टीम है। साथ ही हमें यह भी पता है कि हमारी टीम में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं।”
होप ने कहा, उन्हें “याद नहीं कि आख़िरी बार हमने कब टॉस जीता था। हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। इस मैदान से जुड़ी कई अच्छी यादे हैं। टीम में आत्मविश्वास और भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हेटमायर टीम में हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, हमेशा एक ख़ास एहसास होता है।”

टीम न्यूज़: हेटमायर उपलब्ध

स्कॉटलैंड की पूरी 15 सदस्यीय टीम फ़िट और उपलब्ध है। इतने कम समय में यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उनकी बल्लेबाज़ी लाइन अप लगभग तय है, लेकिन उन्हें अपने गेंदबाज़ी आक्रमण को लेकर एक फ़ैसला करना है। लेग स्पिनर क्रिस ग्रीव्स दोनों वॉर्म अप मैचों में महंगे साबित हुए थे, इसलिए उनकी जगह बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज़ ब्रैड करी को नई गेंद सौंपने के लिए शामिल किया जा सकता है।
स्कॉटलैंड (संभावित XI): 1 जॉर्ज मुंसी, 2 माइकल जोन्स, 3 ब्रैंडन मैकमुलन, 4 रिच़ी बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 7 माइकल लीस्क, 8 क्रिस ग्रीव्स, 9 मार्क वॉट, 10 ब्रैड व्हील, 11 सफ़यान शरीफ़।
शिमरन हेटमायर के भारत आगमन में देरी हुई थी, जिसे क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने मामूली वीज़ा समस्या बताया था, लेकिन वह शुक्रवार दोपहर को कोलकाता पहुंच गए हैं। वह शनिवार को खेलने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वेस्टइंडीज़ को लगता है कि वह तैयार नहीं हैं, तो आउट ऑफ़ फ़ॉर्म जॉनसन चार्ल्स नंबर 3 पर उनकी जगह ले सकते हैं। तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में एक स्थान के लिए जेडन सील्स, शमार जोसेफ़ और मैथ्यू फ़ोर्ड के बीच मुक़ाबला है।
वेस्टइंडीज़ (संभावित प्लेइंग XI): 1 शे होप (कप्तान और विकेटकीपर), 2 ब्रैंडन किंग, 3 शिमरन हेटमायर/जॉनसन चार्ल्स, 4 रोस्टन चेज़, 5 रोवमन पॉवेल, 6 शेरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 7 रोमारियो शेफ़र्ड, 8 जेसन होल्डर, 9 अकील हुसैन, 10 गुडाकेश मोती, 11 जेडन सील्स।
1

वेस्टइंडीज़ के सामने विश्व कप में बड़ी चुनौती

वेस्टइंडीज़ की टीम एक ऐसे दौर से गुज़र रही है, जहां उन्हें निराशाजनक माहौल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कुछ साबित करना होगा। हालांकि वेस्टइंडीज़ की टीम के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनका विश्व कप अभियान ऐसे मैदान से शुरू हो रहा है, जहां उन्होंने 2016 में ट्रॉफ़ी हासिल की थी।
साथ ही एक बात यह भी है कि वेस्टइंडीज़ की टीम एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसने 2022 के विश्व कप में उन्हें हराया था। उस मैच में जॉर्ज मुंसी और मार्क वॉट की अगुवाई में स्कॉटलैंड ने 42 रनों से जीत दर्ज की थी। कोलकाता में हालात बहुत अलग होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड उस प्लेइंग XI के नौ खिलाड़ियों को मैदान में उतार सकता है, जिन्होंने उस मैच में जीत हासिल की थी।

स्कॉटलैंड की सरप्राइज़ एंट्री और उनकी तैयारी

T20 विश्व कप 2026 के पहले दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो ऐसी टीमों की भिड़ंत है, जिनकी कहानी किस्मत और कठिनाइयों के काफ़ी क़रीब से गुज़रती है। स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में एक सरप्राइज़ एंट्री मिली। तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं था। उन्होंने ज़्यादातर इंडोर ट्रेनिंग की और काफ़ी कम समय में अपने विश्व कप की तैयारियां शुरू कीं।
स्कॉटलैंड में सिर्फ़ 30 के आसपास फुल टाइम स्टाफ़ हैं, जो इस अप्रत्याशित राहत से पहले ही मेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप और विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर की प्रतिस्पर्धी मांगों से तनाव में थे। वे पिछले दो हफ़्तों से दिन रात काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी 15 सदस्यीय टीम के लिए वीज़ा, किट और एक नया स्पॉन्सर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
