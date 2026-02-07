मैच (12)
दूसरा मैच, ग्रुप सी (D/N), कोलकाता, February 07, 2026, T20 विश्व कप

वेस्टइंडीज़ की 35 रन से जीत

शिमरॉन हेटमायर
वेस्टइंडीज़
64 (36)
शिमरॉन हेटमायर
वेस्टइंडीज़
84.91 pts
रिपोर्ट

हेटमायर और शेफ़र्ड के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों की बदौलत वेस्टइंडीज़ को मिली जीत

रोमारिया शेफ़र्ड ने 20 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि शिमरॉन हेटमायर ने सिर्फ़ 36 गेंदों में 64 रन बनाए

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 7, 2026, 1:18 PM • 16 hrs ago
Shimron Hetmyer smashed a 22-ball fifty, Scotland vs West Indies, T20 World Cup, Kolkata, February 7, 2026

Shimron Hetmyer ने सिर्फ़ 22 गेंदों में जड़ा अर्धशतक  •  AFP/Getty Images

शिमरॉन हेटमायर के आतिशी अर्धशतक और रोमारियो शेफ़र्ड के रिकॉर्ड हैट्रिक की बदौलत वेस्टइंडीज़ की टीम ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हरा दिया है। T20 विश्व कप के दूसरे मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए वेस्टइंडीज़ ने 182 रन बनाए थे, जवाब में स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ़ 147 रन ही बना पाई।
टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने पहले छह ओवरों में सिर्फ़ 33 रन दिए। इसके बाद ब्रैंडन किंग और कप्तान शे होप ने रनरेट बढ़ाने का प्रयास किया। सातवें ओवर में किंग ने शफ़यान शरीफ़ की गेंद पर पहले एक सिक्सर और लगातार दो चौके लगाए। अगली तीन गेंदों पर लगातार तीन सिंगल आए और वेस्टइंडीज़ का अर्धशतक पूरा हुआ।
इसके अगले ही ओवर में लीस्क ने होप को बोल्ड कर दिया और 10वें ओवर में किंग भी पवेलियन पहुंच गए। तब टीम का स्कोर सिर्फ़ 58 रन था। हालांकि गुरूवार को ही कोलकाता पहुंचे शिमरॉन हेटमायर शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ़ 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और वह वेस्टइंडीज़ की ओर से T20 विश्व कप में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए।
हेटमायर ने पहले रोवमन पॉवेल के साथ 82 रनों की साझेदारी की और 19वें ओवर में आउट होने से पहले शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड के साथ 36 रनों की साझेदारी की। इस तरह वेस्टइंडीज़ का स्कोर 182 रनों तक पहुंचा। अंतिम चार ओवरों में वेस्टइंडीज़ ने मात्र 42 रन बनाए। स्कॉटलैंड की तरफ़ से ब्रेडली करी ने चार ओवर में 23 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि ऑलिवर डेविडसन ने चार ओवर में 23 रन देकर एक विकेट हासिल किया।
वहीं 183 रन का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावरप्ले में स्कॉटलैंड की टीम ने सिर्फ़ 38 रन बनाए और उनके तीन विकेट गिरे। पावरप्ले के आख़िरी ओवर में एक अद्भुत कैच लिया गया। शमार जोशेफ़ की बैक ऑफ़ लेंथ गेंद पर जॉर्ज मंशी ने पिक अप शॉट लगाया था। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग फ़ील्डर के दाहिने तरफ़ गई, जहां हेटमायर ने एक लंबा गोता लगाते हुए एक हाथ से अद्भुत कैच पकड़ा।
हालांकि चौथे विकेट के लिए रिचर्ड बेरिंग्टन और टॉम ब्रेस के बीच 46 गेंदों में 78 रनों की आक्रामक साझेदारी हुई। स्कॉटलैंड की टीम ने 11.5 ओवरों में 100 रन पूरे कर लिए थे। आख़िर में उन्हें 49 गेंदों में 83 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन जेसन होल्डर ने बेरिंग्टन को कैच आउट कराकर मैच काफ़ी हद तक वेस्टइंडीज़ की झोली में डाल दिया। बेरिंग्टन 24 गेंदों में 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद 17वें ओवर में शेफ़र्ड ने न सिर्फ़ हैट्रिक लिया बल्कि ओवर में उन्होंने कुल चार विकेट लिए। शेफ़र्ड वेस्टइंडीज़ के दूसरे ऐसे गेंदबाज़ हैं, जिन्होंने पुरूष T20 विश्व कप में पांच विकेट लिया है। इससे पहले अकील हुसैन ने 2024 में युगांडा के ख़िलाफ़ पांच विकेट लिया था। वह t20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले 10वें गेंदबाज़ बने। शेफर्ड ने अपने स्पैल में तीन ओवर में 20 रन देकर पांच विकेट लिए।
जीत की संभावना
वेस्टइंडीज़ 100%
वेस्टइंडीज़स्कॉटलैंड
100%50%100%वेस्टइंडीज़ पारीस्कॉटलैंड पारी

ओवर 19 • स्कॉटलैंड 147/10

मार्क वॉट c शेफ़र्ड b होल्डर 15 (12b 2x4 0x6 26m) SR: 125
W
वेस्टइंडीज़ की 35 रन से जीत
हेटमायर और शेफ़र्ड के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों की बदौलत वेस्टइंडीज़ को मिली जीत

T20 World Cup 2026, WI vs SCO - शेफ़र्ड ने लिया हैट्रिक, मैच वेस्टइंडीज़ के पाले में

