SA vs UAE Live Score, T20 World Cup 2026: साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ बड़ा उलटफेर करना चाहेगा UAE

T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में साउथ अफ़्रीका के आख़िरी मुक़ाबले पर बादलों का साया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछली बार की फ़ाइनलिस्ट टीम को इस बार कुदरत के कहर का कोई डर नहीं है। अपने शुरुआती तीनों मैच जीतकर वे पहले ही सुपर 8 का टिकट पक्का कर चुके हैं।

इसके बावजूद, साउथ अफ़्रीकी टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी ताकि वे बेदाग रिकॉर्ड के साथ अगले दौर में कदम रख सकें। UAE के ख़िलाफ़ होने वाला यह मैच इस विश्व कप में अहमदाबाद से बाहर साउथ अफ़्रीका का पहला मुक़ाबला होगा, लिहाज़ा नए मैदान और अलग परिस्थितियों में यह उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा।

साउथ अफ़्रीका के पास इस मैच के ज़रिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ आज़माने और टूर्नामेंट में अब तक सामने आई छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का भी शानदार मौक़ा है।

उनका सामना UAE की उस टीम से होगा जिसने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ अपने पिछले मैच में कड़ा संघर्ष दिखाया था। भले ही मैच हार में समाप्त हुआ, लेकिन अलीशान शराफ़ु और सोहैब ख़ान की पारियां, साथ ही अफ़ग़ानिस्तान की चेज़ के अधिकांश हिस्से में उनकी गेंदबाज़ी, उन्हें आत्मविश्वास देगी।