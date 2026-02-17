मैच (14)
साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ बड़ा उलटफेर करना चाहेगा UAE

UAE की टीम ने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ कड़ा संघर्ष किया था

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 17, 2026, 4:07 PM • 1 hr ago
Haider Ali looks on from the outfield, New Zealand vs UAE, T20 World Cup 2026, Chennai, February 10, 2026

हैदर अली और UAE अपनी मुहिम का अंत जीत के साथ करना चाहेंगे  •  ICC/Getty Images

बड़ी तस्वीर

T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में साउथ अफ़्रीका के आख़िरी मुक़ाबले पर बादलों का साया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछली बार की फ़ाइनलिस्ट टीम को इस बार कुदरत के कहर का कोई डर नहीं है। अपने शुरुआती तीनों मैच जीतकर वे पहले ही सुपर 8 का टिकट पक्का कर चुके हैं।
इसके बावजूद, साउथ अफ़्रीकी टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी ताकि वे बेदाग रिकॉर्ड के साथ अगले दौर में कदम रख सकें। UAE के ख़िलाफ़ होने वाला यह मैच इस विश्व कप में अहमदाबाद से बाहर साउथ अफ़्रीका का पहला मुक़ाबला होगा, लिहाज़ा नए मैदान और अलग परिस्थितियों में यह उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा।
साउथ अफ़्रीका के पास इस मैच के ज़रिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ आज़माने और टूर्नामेंट में अब तक सामने आई छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का भी शानदार मौक़ा है।
उनका सामना UAE की उस टीम से होगा जिसने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ अपने पिछले मैच में कड़ा संघर्ष दिखाया था। भले ही मैच हार में समाप्त हुआ, लेकिन अलीशान शराफ़ु और सोहैब ख़ान की पारियां, साथ ही अफ़ग़ानिस्तान की चेज़ के अधिकांश हिस्से में उनकी गेंदबाज़ी, उन्हें आत्मविश्वास देगी।
वह मुक़ाबला दिल्ली में दिन का मैच था, इसलिए UAE को लगेगा कि उन्हें परिस्थितियों की बेहतर समझ है।

हालिया प्रदर्शन

साउथ अफ़्रीका: WWWLW
UAE: LWLLL

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र: कगिसो रबाडा और मुहम्मद वसीम

टूर्नामेंट के शुरुआती तीन मैचों में महज़ दो विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा के लिए अब तक यह विश्व कप उम्मीद के मुताबिक़ नहीं रहा है। टीम के सबसे बड़े हथियार होने के नाते रबाडा ज़रूर अपनी गेंदबाज़ी में वो पुरानी पैनाहट वापस लाना चाहेंगे, ताकि सुपर 8 जैसे बड़े मैचों से पहले उनके पास आत्मविश्वास की कोई कमी न रहे। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर पिछले मैच में तेज़ गेंदबाज़ों के लिए काफ़ी मदद दिखी थी, ऐसे में रबाडा इस मौक़े का पूरा फ़ायदा उठाकर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।
वहीं UAE के कप्तान और उनके सबसे धाकड़ बल्लेबाज़ मुहम्मद वसीम ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पचासा जड़कर टूर्नामेंट का शानदार आग़ाज़ किया था, लेकिन अगले दो मुक़ाबलों में वे 4 और 10 के स्कोर पर ही ढेर हो गए। साउथ अफ़्रीका के ख़तरनाक गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने UAE को अपने कप्तान से एक बड़ी और कप्तानी पारी की उम्मीद होगी, ताकि उनकी बल्लेबाज़ी लड़खड़ाने से बच सके।

टीम समाचार: क्या साउथ अफ़्रीका बदलाव करेगा?

UAE के ख़िलाफ़ होने वाला यह मैच साउथ अफ़्रीका के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ आज़माने का बेहतरीन मौक़ा है। अगले दौर की बड़ी चुनौतियों को देखते हुए वे अपने मुख्य खिलाड़ियों को आराम देकर उन चेहरों को प्लेइंग XI में शामिल कर सकते हैं जिन्हें अब तक इस विश्व कप में मैदान पर उतरने का इंतज़ार है। ऐसे में जेसन स्मिथ को मौक़ा मिल सकता है, जिन्हें लंबे समय से साउथ अफ़्रीका का फ़िनिशर माना जा रहा था। हालांकि, SA20 में ट्रिस्टन स्टब्स की दमदार वापसी और डोनोवन फ़रेरा की चोट के बाद उनकी देर से हुई एंट्री की वजह से स्मिथ को अब तक इंतज़ार करना पड़ा है।
साउथ अफ़्रीका (संभावित XI): 1. ऐडन मारक्रम (कप्तान), 2. क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3. रयान रिकेलटन, 4. डेवाल्ड ब्रेविस, 5. डेविड मिलर, 6. ट्रिस्टन स्टब्स/जेसन स्मिथ, 7. मार्को यानसेन, 8. कॉर्बिन बॉश, 9. कगिसो रबाडा, 10. केशव महाराज/जॉर्ज लिंडे, 11. लुंगी एनगिडी/अनरिख़ नॉर्खिए
दूसरी ओर, UAE की टीम में किसी बड़े फेरबदल की गुंजाइश कम ही दिखती है और वे अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने वाली अपनी पुरानी टीम पर ही भरोसा जता सकते हैं।
UAE (संभावित XI): 1. मुहम्मद वसीम (कप्तान), 2. आर्यंश शर्मा (विकेटकीपर), 3. अलीशान शराफ़ू, 4. सोहैब ख़ान, 5. सैयद हैदर, 6. हर्षित कौशिक, 7. मुहम्मद अरफ़ान, 8. हैदर अली, 9. सिमरनजीत सिंह, 10. जुनैद सिद्दीकी, 11. मुहम्मद जवादुल्लाह

पिच और परिस्थितियां

यह मैच उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर भारत ने नामीबिया को हराया था और UAE ने प्रतियोगिता की अपनी इकलौती जीत कनाडा के ख़िलाफ़ दर्ज की थी। भारत के 209 पर 9 विकेट के स्कोर के अलावा यहां केवल दो बार 160 या उससे अधिक स्कोर बने हैं, और दोनों UAE की अफ़ग़ानिस्तान से हार वाले मैच में आए। बुधवार का मुकाबला दिन में खेला जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि गेंद पकड़ बनाए रखेगी और नीचे रहेगी।
