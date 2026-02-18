सभी लीग मैच को जीतते हुए सुपर 8 में पहुंचा साउथ अफ़्रीका

123 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ़्रीका की टीम ने पावरप्ले में ही 56 रन बना लिए थे। हालांकि उनके दो विकेट भी गिरे। कप्तान ऐडन मारक्रम ने 11 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली और चौथे ओवर में वह हैदर अली की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद मोहम्मद जवादुउल्लाह ने क्विटन डिकॉक को कैच आउट कराते हुए साउथ अफ़्रीका को दूसरा झटका दिया। हालांकि तब तक छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ़्रीका की टीम 56 रन तक पहुंच चुकी थी, इसी कारण उन पर कोई दबाव नहीं बना।

इसके बाद रायन रिकल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच 49 रनों की तेज़ साझेदारी हुई, जिसने साउथ अफ़्रीका को जीत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अंत में उन्होंने चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। रिकल्टन ने 30 और ब्रेविस ने 36 रनों की पारी खेली।

पिछली बार की फ़ाइनलिस्ट रही साउथ अफ़्रीका की टीम सुपर 8 में पहले ही पहुंच चुकी है। उनके ग्रुप में भारत, ज़िम्बाब्वे और वेस्टइंडीज़ की टीमें हैं।

अगर पहली पारी की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए UAE की शुरुआत काफ़ी धीमी और ख़राब रही। पावरप्ले में ही इनफ़ॉर्म बल्लेबाज़ मोहम्मद वसीम पवेलियन लौट गए। उनके अलावा आर्यांश शर्मा भी पावरप्ले में ही आउट हुए। इस दौरान उनकी टीम सिर्फ़ 44 रन बना पाई।