34वां मैच, ग्रुप डी, दिल्ली, February 18, 2026, T20 विश्व कप

साउथ अफ़्रीका की 6 विकेट से जीत, 40 गेंद बाकी

कॉर्बिन बॉश
प्लेयर ऑफ़ द मैच
कॉर्बिन बॉश
, सा. अफ़्रीका
3/12
कॉर्बिन बॉश
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
कॉर्बिन बॉश
, सा. अफ़्रीका
65.33 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

सभी लीग मैच को जीतते हुए सुपर 8 में पहुंचा साउथ अफ़्रीका

साउथ अफ़्रीका ने 123 रनों के आसान लक्ष्य को 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 18, 2026, 9:46 AM • 2 hrs ago
विश्व कप 2026 में साउथ अफ़्रीका ने अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए UAE को भी काफ़ी आसानी से हरा दिया है। साउथ अफ़्रीका उन टीमों में से है, जिन्होंने लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं गंवाया है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करते हुए साउथ अफ़्रीका की टीम ने UAE को 122 के स्कोर पर रोक लिया, जिसे उन्होंने 13.2 ओवर में ही हासिल कर लिया।
123 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ़्रीका की टीम ने पावरप्ले में ही 56 रन बना लिए थे। हालांकि उनके दो विकेट भी गिरे। कप्तान ऐडन मारक्रम ने 11 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली और चौथे ओवर में वह हैदर अली की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद मोहम्मद जवादुउल्लाह ने क्विटन डिकॉक को कैच आउट कराते हुए साउथ अफ़्रीका को दूसरा झटका दिया। हालांकि तब तक छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ़्रीका की टीम 56 रन तक पहुंच चुकी थी, इसी कारण उन पर कोई दबाव नहीं बना।
इसके बाद रायन रिकल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच 49 रनों की तेज़ साझेदारी हुई, जिसने साउथ अफ़्रीका को जीत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अंत में उन्होंने चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। रिकल्टन ने 30 और ब्रेविस ने 36 रनों की पारी खेली।
पिछली बार की फ़ाइनलिस्ट रही साउथ अफ़्रीका की टीम सुपर 8 में पहले ही पहुंच चुकी है। उनके ग्रुप में भारत, ज़िम्बाब्वे और वेस्टइंडीज़ की टीमें हैं।
अगर पहली पारी की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए UAE की शुरुआत काफ़ी धीमी और ख़राब रही। पावरप्ले में ही इनफ़ॉर्म बल्लेबाज़ मोहम्मद वसीम पवेलियन लौट गए। उनके अलावा आर्यांश शर्मा भी पावरप्ले में ही आउट हुए। इस दौरान उनकी टीम सिर्फ़ 44 रन बना पाई।
अगले चार ओवर में उन्होंने सिर्फ़ 22 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का लगा। इसके बाद रन रेट और धीमी हो गई। 15 ओवर की समाप्ति के बाद UAE ने सिर्फ़ 21 रन बनाए। वहीं आख़िरी पांच ओवर में सिर्फ़ दो चौके लगे और 25 रन बने। पिच बल्लेबाज़ी के लिए थोड़ी कठिन थी, लेकिन 123 का लक्ष्य एक आसान सा टास्क था।
