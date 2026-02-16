निसंका के शतक से श्रीलंका का सुपर 8 में प्रवेश

श्रीलंका 184/2 (निसंका 100*, कुसल मेंडिस 51*, स्टॉयनिस 2-46) ने ऑस्ट्रेलिया 181 (हेड 56, मार्श 54, हेमंता 3-37, चमीरा 2-36) को आठ विकेट से हराया

पिंडली की चोट के कारण बीच ओवर में ही मैदान से बाहर गए प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ मतीशा पतिराना की गैरमौजूदगी में श्रीलंका के स्पिनरों ने छह विकेट लिए और अंत में दुश्मंता चमीरा ने पारी की बेहतरीन समाप्ति की। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर ऐडम ज़ैम्पा कोई विकेट नहीं ले सके और चार ओवर में 41 रन दिए।

स्टॉयनिस ने बार्टलेट के साथ गेंदबाज़ी की शुरुआत की और अपने पहले ओवर में कुसल परेरा को धीमी गेंद से आउट किया। लेकिन इसके बाद निसंका और मेंडिस की जोड़ी ने पावरप्ले में 61 रन बनाए, जिसमें निसंका ने 20 गेंदों पर 38 रन बनाकर दबदबा दिखाया।

पावरप्ले के बाद एक ओवर बिना बाउंड्री के निकला, लेकिन फिर जब ज़ैम्पा आए तो रनों की बरसात फिर शुरू हो गई। मेंडिस ने चार चौके लगाकर निसंका को पीछे छोड़ा और अर्धशतक तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज़ बने।

ज़ैम्पा, एलीस और मैक्सवेल ने 10वां, 11वां और 12वां ओवर बिना किसी बाउंड्री के डाले, फिर 13वें ओवर में स्टॉयनिस ने मेंडिस का विकेट लिया। अंतिम आठ ओवर में श्रीलंका को 77 रन चाहिए थे।

ऑस्ट्रेलिया को वापसी की जो भी उम्मीद थी, वह तुरंत टूट गई। पवन रत्नायके ने पहली दो गेंदों पर दो चौके जड़े। ज़ैम्पा ने एक अच्छा ओवर डाला, लेकिन निसंका ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से शॉट लगाकर उनकी लय को बिगाड़ दिया।