छठा मैच, ग्रुप बी (N), कोलंबो (RPS), February 08, 2026, T20 विश्व कप
श्रीलंका Flagश्रीलंका
आयरलैंड Flagआयरलैंड
प्रीव्यू

मेज़बान श्रीलंका की नज़रें जीत से शुरुआत करने पर

आयरलैंड की टीम पिछले विश्व कप की नाकामियों को भूलाना चाहेगी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 7, 2026, 2:29 PM • 15 hrs ago
4:35

क्या श्रीलंका पतुम निसंका पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर है?

बड़ी तस्वीर

एक समय था, जब श्रीलंका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली T20I टीमों में शामिल था। 2009 से 2014 के बीच उन्होंने लगातार चार बार T20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन उसके बाद से वे एक बार भी नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए हैं।
इस बार वे सह-मेज़बान हैं, लेकिन यह कोई बड़ा फ़ायदा साबित नहीं होने वाला है। उनके कप्तान दसून शानका श्रीलंकाई पिचों से खुश नहीं हैं, जिनका मानना है कि वे T20 क्रिकेट के लिए बहुत धीमी हैं। आर प्रेमदासा स्टेडियम में उनका T20I में जीत-हार की रिकॉर्ड 8-24 है, जो उनके चार घरेलू मैदानों में सबसे ख़राब है। हाल ही में इंग्लैंड से घर पर 3-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद उनका आत्मविश्वास भी बहुत हिला होगा।
तो क्या आयरलैंड इसका फ़ायदा उठा सकता है? 2024 T20 विश्व कप में आयरलैंड एक भी मैच नहीं जीत पाया था। लेकिन वे इस संस्करण में दो सीरीज़ जीत के साथ आ रहे हैं, भले ही वे इटली और UAE के ख़िलाफ़ आए हों। सुपर-8 में क्वालिफ़ाई करने के लिए उन्हें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में से कम से कम एक को हराना होगा।

टीम न्यूज़

श्रीलंका जनित लियानगे के रूप में संभवतः एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ के साथ जाने का फ़ैसला कर सकता है। लेकिन यह पिच की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कुसल परेरा, कामिंडु मेंडिस, चरित असलंका और पवन रत्नायके में से कोई दो मध्य क्रम दावेदार हैं।
श्रीलंका (संभावित): 1 पतुम निसंका, 2 कामिल मिशारा, 3 कुसल मेंडिस, 4 पवन रत्नायके/कुसल परेरा, 5 कामिंडु मेंडिस/चरित असलंका, 6 दसून शानका, 7 दुनित वेल्लालगे, 8 वनिंदु हसरंगा, 9 दुश्मंता चमीरा, 10 महीश तीक्षणा, 11 मतिशा पथिराना
जॉश लिटिल आयरलैंड के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL खेला है, लेकिन हाल की फ़ॉर्म और फ़िटनेस समस्याओं को देखते हुए उनकी जगह पक्की नहीं है।
आयरलैंड (संभावित): 1 पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), 2 रॉस एडेयर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लॉर्कन टकर (विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कैलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलानी, 9 मार्क एडेयर, 10 बैरी मक्कार्थी/जॉश लिटिल, 11 मैथ्यू हम्फ़्रीज़

पिच और परिस्थितियां

आर प्रेमदासा स्टेडियम ने पिछले दो सालों में सिर्फ़ एक T20I की मेज़बानी की है। जुलाई 2025 में हुए उस मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए थे, जिसे बांग्लादेश ने 16.3 ओवर में आठ विकेट से हासिल कर लिया था। मौसम में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश का कोई अनुमान नहीं है। तापमान लगभग 25°C रहेगा।
