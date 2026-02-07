मेज़बान श्रीलंका की नज़रें जीत से शुरुआत करने पर

बड़ी तस्वीर

एक समय था, जब श्रीलंका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली T20I टीमों में शामिल था। 2009 से 2014 के बीच उन्होंने लगातार चार बार T20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन उसके बाद से वे एक बार भी नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए हैं।

तो क्या आयरलैंड इसका फ़ायदा उठा सकता है? 2024 T20 विश्व कप में आयरलैंड एक भी मैच नहीं जीत पाया था। लेकिन वे इस संस्करण में दो सीरीज़ जीत के साथ आ रहे हैं, भले ही वे इटली और UAE के ख़िलाफ़ आए हों। सुपर-8 में क्वालिफ़ाई करने के लिए उन्हें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में से कम से कम एक को हराना होगा।

टीम न्यूज़

श्रीलंका जनित लियानगे के रूप में संभवतः एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ के साथ जाने का फ़ैसला कर सकता है। लेकिन यह पिच की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कुसल परेरा, कामिंडु मेंडिस, चरित असलंका और पवन रत्नायके में से कोई दो मध्य क्रम दावेदार हैं।

श्रीलंका (संभावित): 1 पतुम निसंका, 2 कामिल मिशारा, 3 कुसल मेंडिस, 4 पवन रत्नायके/कुसल परेरा, 5 कामिंडु मेंडिस/चरित असलंका, 6 दसून शानका, 7 दुनित वेल्लालगे, 8 वनिंदु हसरंगा, 9 दुश्मंता चमीरा, 10 महीश तीक्षणा, 11 मतिशा पथिराना

जॉश लिटिल आयरलैंड के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL खेला है, लेकिन हाल की फ़ॉर्म और फ़िटनेस समस्याओं को देखते हुए उनकी जगह पक्की नहीं है।

आयरलैंड (संभावित): 1 पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), 2 रॉस एडेयर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लॉर्कन टकर (विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कैलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलानी, 9 मार्क एडेयर, 10 बैरी मक्कार्थी/जॉश लिटिल, 11 मैथ्यू हम्फ़्रीज़

पिच और परिस्थितियां