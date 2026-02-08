मैच (13)
छठा मैच, ग्रुप बी (N), कोलंबो (RPS), February 08, 2026, T20 विश्व कप

श्रीलंका की 20 रन से जीत

44 (19)
रिपोर्ट

कामिंडु, स्पिनरों की मदद से श्रीलंका ने किया जीत से आग़ाज़

कुसल मेंडिस ने अर्धशतक जड़ा जबकि कामिंडु मेंडिस ने खेली 44 रनों की आतिशी पारी

Navneet Jha
नवनीत झा
Feb 8, 2026, 5:40 PM • 3 hrs ago
श्रीलंका 163 पर 6 (कुसल 56*, कामिंडु 44 और डॉकरेल 2-17) ने आयरलैंड 143 (टेक्टर 40, ऐडेर 34, तीक्षणा 3-23 और हसरंगा 3-25) को 20 रनों से हराया
श्रीलंका ने T20 विश्व कप की जीत के साथ शुरुआत की है और स्पिनरों की अगुवाई में उन्होंने आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया है। आयरलैंड ने टॉस जीतकर जब श्रीलंका को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था तब कप्तान दासुन शानका ने कहा था कि इस पिच पर 170 से अधिक का कोई भी टोटल एक अच्छा स्कोर होगा लेकिन श्रीलंका की पारी में एक ऐसा समय आया जब ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका 150 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगा।
9.2 ओवर तक श्रीलंका की पारी में एक भी बाउंड्री नहीं आई। हालांकि पिच भी बल्लेबाज़ी के लिए इतनी आसान नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद आयरलैंड ने फ़ील्ड पर लचर प्रदर्शन शुरू किया और इसका लाभ कुसल मेंडिस और कामिंडु मेंडिस ने उठाया। कामिंडु ने 19 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेलते हुए श्रीलंका को 150 के पार पहुंचा दिया। आयरलैंड के फ़ील्डरों ने कुल सात कैच छोड़े।
वहीं कुसल अंत तक डटे रहे और उन्होंने T20 विश्व कप में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 163 रन बना लिए। यह कप्तान शानका के अनुमान से सात रन कम था लेकिन इससे श्रीलंकाई स्पिनरों ने पर्याप्त साबित कर दिया।
आयरलैंड को सबसे पहला झटका महीश तीक्षणा ने दिया और उन्होंने आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को स्टेप आउट के प्रयास में बोल्ड कर दिया। हालांकि इसके बाद रॉस ऐडेर और हैरी टेक्टर के बीच साझेदारी पनपी ही थी कि वानिंदु हसरंगा ने ऐडेर को बोल्ड कर दिया। हसरंगा की हैम्स्ट्रिंग में खिंचाव था जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा।
यहां से आयरलैंड की पारी संभली और टेक्टर और लार्कोन टकर के बीच अच्छी साझेदारी पनप गई। दोनों के बीच 49 रनों की साझेदारी हो चुकी थी लेकिन तभी टकर शॉर्ट गेंद पर पुल करने के प्रयास में दुनित वेल्लालगे का शिकार बने। इसी दौरान हसरंगा भी मैदान में वापस आ चुके थे लेकिन वह अभी भी संघर्ष कर रहे थे। चोट के चलते हसरंगा अपना रन अप भी ढंग से नहीं ले पा रहे थे लेकिन उन्होंने टेक्टर के रूप में आयरलैंड को एक और बड़ा झटका दिया और मुक़ाबले में श्रीलंका की वापसी करा दी।
आयरलैंड पर दबाव बन रहा था और 17वें ओवर में तीक्षणा ने मुक़ाबले को श्रीलंका की पकड़ में ला दिया जब उन्होंने लगातार दो गेंदों पर गैरेथ डेलेनी और जॉर्ज डॉकरेल का विकेट निकाल लिया। यहां से आयरलैंड के लिए मैच में वापसी कर पाना संभव नहीं हो पाया और अंतिम ओवर में मतिशा पतिराना ने मैथ्यू हम्फ़्रीज़ को बोल्ड कर आयरलैंड की पारी को 143 पर समाप्त कर दिया।
कामिंडु को उनकी 44 रनों की आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। कामिंडु ने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए।
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

