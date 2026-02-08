कामिंडु, स्पिनरों की मदद से श्रीलंका ने किया जीत से आग़ाज़

श्रीलंका 163 पर 6 (कुसल 56*, कामिंडु 44 और डॉकरेल 2-17) ने आयरलैंड 143 (टेक्टर 40, ऐडेर 34, तीक्षणा 3-23 और हसरंगा 3-25) को 20 रनों से हराया

वहीं कुसल अंत तक डटे रहे और उन्होंने T20 विश्व कप में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 163 रन बना लिए। यह कप्तान शानका के अनुमान से सात रन कम था लेकिन इससे श्रीलंकाई स्पिनरों ने पर्याप्त साबित कर दिया।

यहां से आयरलैंड की पारी संभली और टेक्टर और लार्कोन टकर के बीच अच्छी साझेदारी पनप गई। दोनों के बीच 49 रनों की साझेदारी हो चुकी थी लेकिन तभी टकर शॉर्ट गेंद पर पुल करने के प्रयास में दुनित वेल्लालगे का शिकार बने। इसी दौरान हसरंगा भी मैदान में वापस आ चुके थे लेकिन वह अभी भी संघर्ष कर रहे थे। चोट के चलते हसरंगा अपना रन अप भी ढंग से नहीं ले पा रहे थे लेकिन उन्होंने टेक्टर के रूप में आयरलैंड को एक और बड़ा झटका दिया और मुक़ाबले में श्रीलंका की वापसी करा दी।

आयरलैंड पर दबाव बन रहा था और 17वें ओवर में तीक्षणा ने मुक़ाबले को श्रीलंका की पकड़ में ला दिया जब उन्होंने लगातार दो गेंदों पर गैरेथ डेलेनी और जॉर्ज डॉकरेल का विकेट निकाल लिया। यहां से आयरलैंड के लिए मैच में वापसी कर पाना संभव नहीं हो पाया और अंतिम ओवर में मतिशा पतिराना ने मैथ्यू हम्फ़्रीज़ को बोल्ड कर आयरलैंड की पारी को 143 पर समाप्त कर दिया।