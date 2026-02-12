SL vs Oman, T20 World Cup 2026 Live Score: लगातार दूसरी जीत की तलाश में उतरेगा श्रीलंका

पल्लेकेले में ओमान के ख़िलाफ़ श्रीलंका की टीम फ़ेवरेट के तौर पर उतरेगी। अभी तक ओमान के ख़िलाफ़ उन्होंने तीन अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। इसके अलावा घरेलू परिस्थितियों में श्रीलंका की टीम और मज़बूत हो जाती है। हालांकि वानिंदु हसरंगा के बाहर होने के कारण श्रीलंकाई टीम के ऊपर दबाव आ गया है।

एसोसिएट टीमों के ख़िलाफ़ दिग्गज लेग स्पिनर का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। पिछले मैच में आयरलैंड के ख़िलाफ़ चोटिल होने के बावजूद उन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। उनके बाहर होने से गेंदबाज़ी के साथ-साथ श्रीलंका की बल्लेबाज़ी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और ओमान की टीम इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। निचले क्रम में हसरंगा अपनी तेज़ बल्लेबाज़ी से श्रीलंका को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं लेकिन उनके नहीं होने से मध्य क्रम कमज़ोर हो सकता है।

हसरंगा की गैर-मौजूदगी में महीश तीक्षणा और दुनित वेल्लालगे के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव रहेगा और साथ ही टीम में शामिल किए गए दुशान हेमंता भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित करना चाहेंगे। बल्लेबाज़ी में पतुम निसंका और कुसल मेंडिस के अलावा पिछले मैच में बढ़िया पारी खेलने वाले कामिंडु मेंडिस के ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी।