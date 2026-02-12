SL vs Oman, T20 World Cup 2026 Live Score: लगातार दूसरी जीत की तलाश में उतरेगा श्रीलंका

लाइव
Updated: Feb 12, 2026, 3:44 AM (40 mins ago)•Published Feb 12, 2026, 2:34 AM
SL vs Oman, T20 World Cup 2026 Live Score: लगातार दूसरी जीत की तलाश में उतरेगा श्रीलंकाBy ESPNcricinfo स्टाफ़
ओमान के लिए करो या मरो का मैच
पल्लेकेले में ओमान के ख़िलाफ़ श्रीलंका की टीम फ़ेवरेट के तौर पर उतरेगी। अभी तक ओमान के ख़िलाफ़ उन्होंने तीन अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। इसके अलावा घरेलू परिस्थितियों में श्रीलंका की टीम और मज़बूत हो जाती है। हालांकि वानिंदु हसरंगा के बाहर होने के कारण श्रीलंकाई टीम के ऊपर दबाव आ गया है।
एसोसिएट टीमों के ख़िलाफ़ दिग्गज लेग स्पिनर का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। पिछले मैच में आयरलैंड के ख़िलाफ़ चोटिल होने के बावजूद उन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। उनके बाहर होने से गेंदबाज़ी के साथ-साथ श्रीलंका की बल्लेबाज़ी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और ओमान की टीम इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। निचले क्रम में हसरंगा अपनी तेज़ बल्लेबाज़ी से श्रीलंका को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं लेकिन उनके नहीं होने से मध्य क्रम कमज़ोर हो सकता है।
हसरंगा की गैर-मौजूदगी में महीश तीक्षणा और दुनित वेल्लालगे के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव रहेगा और साथ ही टीम में शामिल किए गए दुशान हेमंता भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित करना चाहेंगे। बल्लेबाज़ी में पतुम निसंका और कुसल मेंडिस के अलावा पिछले मैच में बढ़िया पारी खेलने वाले कामिंडु मेंडिस के ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी।
ओमान के लिए यह 'करो या मरो' का मुक़ाबला होगा और उनकी नज़रें एक बड़े उलटफ़ेर पर होगी। पिछले मैच में उन्हें ज़िम्बाब्वे ने हराया था और इस मैच में हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। वॉर्म-अप मैच में उन्होंने श्रीलंका 'ए' को हराया था और उसी प्रदर्शन को वह इस मैच में दोहराने का प्रयास करेंगे। ओमान के बल्लेबाज़ों के सामने दुश्मांता चमीरा और मतीशा पतिराना की चुनौती रहेगी।
हसरंगा के बिना उतरेगी श्रीलंका
रविवार को कोलंबो में आयरलैंड के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान चोटिल होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा 2026 T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। हसरंगा को उस मैच में हैमस्ट्रिंग में तकलीफ़ हुई थी।
हालांकि आयरलैंड के ख़िलाफ़ हसरंगा ने अपना स्पेल पूरा किया था और 4 ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए थे लेकिन अब वह टूर्नामेंट में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सोमवार को MRI स्कैन में पता चला है कि उनका बायां हैमस्ट्रिंग फट गया है और इस रिपोर्ट को यूके के स्पेशलिस्ट के देखने के बाद ही उन्हें बाहर किया गया है। पिछले कुछ समय से हसरंगा लगातार चोट से परेशान रहे हैं।