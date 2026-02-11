हसरंगा के बिना ओमान के ख़िलाफ़ जीत की लय बरक़रार रखने उतरेगी श्रीलंका

बड़ी तस्वीर

एसोसिएट टीमों के ख़िलाफ़ दिग्गज लेग स्पिनर का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। पिछले मैच में आयरलैंड के ख़िलाफ़ चोटिल होने के बावजूद उन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। उनके बाहर होने से गेंदबाज़ी के साथ-साथ श्रीलंका की बल्लेबाज़ी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और ओमान की टीम इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। निचले क्रम में हसरंगा अपनी तेज़ बल्लेबाज़ी से श्रीलंका को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं लेकिन उनके नहीं होने से मध्य क्रम कमज़ोर हो सकता है।

हसरंगा की गैर-मौजूदगी में महीश तीक्षणा और दुनित वेल्लालगे के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव रहेगा और साथ ही टीम में शामिल किए गए दुशान हेमंता भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित करना चाहेंगे। बल्लेबाज़ी में पतुम निसंका और कुसल मेंडिस के अलावा पिछले मैच में बढ़िया पारी खेलने वाले कामिंडु मेंडिस के ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी।

ओमान के लिए यह 'करो या मरो' का मुक़ाबला होगा और उनकी नज़रें एक बड़े उलटफ़ेर पर होगी। पिछले मैच में उन्हें ज़िम्बाब्वे ने हराया था और इस मैच में हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। वॉर्म-अप मैच में उन्होंने श्रीलंका 'ए' को हराया था और उसी प्रदर्शन को वह इस मैच में दोहराने का प्रयास करेंगे। ओमान के बल्लेबाज़ों के सामने दुश्मांता चमीरा और मतीशा पतिराना की चुनौती रहेगी।

हालिया फ़ॉर्म

श्रीलंका WLLLW (पिछले पांच T20I, हालिया सबसे पहले) आयरलैंड LWWLW

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें

कामिंडु मेंडिस की टीम में लगातार जगह नहीं रहती लेकिन आयरलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने 19 गेंदों में 44 रनों की तेज़ पारी खेलकर अपनी जगह काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर ली है। वह टीम के मध्य क्रम में कहीं भी बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में स्पिन के ख़िलाफ़ वह अहम योगदान दे सकते हैं।

आयरलैंड के ख़िलाफ़ श्रीलंका के बल्लेबाज़ स्पिन के सामने फंसे थे और पल्लेकेले में उनके सामने ओमान के शकील अहमद की चुनौती रहेगी। उन्होंने श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ 24 रन देकर 2 विकेट लिए थे और अगर पिच से उन्हें टर्न मिली तो वह श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं।

टीम समाचार

वानिंदु हसरंगा के बाहर होने के बाद उनकी जगह आए दुशान हेमंता को सीधे प्लेइंग XI में जगह मिल सकती है लेकिन इसके अलावा श्रीलंका एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ के साथ भी उतर सकता है।

श्रीलंका XI (संभावित): 1 पतुम निसंका, 2 कामिल मिशारा, 3 कुसल मेंडिस, 4 पवन रत्नायके/कुसल परेरा, 5 कामिंडु मेंडिस, 6 दसून शानका (कप्तान), 7 दुनित वेल्लालगे, 8 दुशान हेमंता, 9 दुश्मंता चमीरा, 10 महीश तीक्षणा, 11 मतिशा पथिराना

ओमान की टीम पिछले मैच की ही अपनी प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है।

ओमान (संभावित XI): 1 जतिंदर सिंह (कप्तान), 2 आमिर कलीम, 3 हम्मद मिर्ज़ा, 4 करन सोनावले, 5 वसीम अली, 6 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 7 जितेन रामानंदी, 8 नदीम ख़ान, 9 शाह फ़ैसल, 10 शकील अहमद, 11 सुफ़ियान महमूद

पिच और परिस्थितियां