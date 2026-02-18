सुपर 8 में जीत के साथ जाना चाहेंगे श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे

बड़ी तस्वीर

श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे दोनों पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। इसका मतलब है कि गुरुवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला उनका आख़िरी ग्रुप मुक़ाबला महज अब औपचारिकता होगा।

श्रीलंका इस मैच में 3-0 के परफ़ेक्ट रिकॉर्ड के साथ अजेय उतर रहा है। पिछले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराया था। इस नतीजे ने श्रीलंका के प्रशंसकों में नई ऊर्जा भर दी है, जो टूर्नामेंट से पहले टीम के ख़राब फ़ॉर्म के कारण निराश था। लेकिन अब उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं।

दूसरी ओर ज़िम्बाब्वे के समर्थकों के पास भी गाने, नाचने और जश्न मनाने का पूरा कारण है और वे श्रीलंकाई प्रशंसकों से अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ज़िम्बाब्वे की यात्रा भी श्रीलंका से मिलती-जुलती रही है। दोनों टीमें ख़राब फॉर्म के साथ टूर्नामेंट में आई थीं, लेकिन फिर दोनों ने ऑस्ट्रेलिया पर दमदार जीत दर्ज कर उम्मीदें जगा दीं।

मैदान पर आमने-सामने होने की बात करें, तो T20I में श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे पर 8-3 की बढ़त बनाई हुई है। हालांकि इन तीन में से दो हार पिछले एक साल में आई हैं और दोनों बार श्रीलंका 100 से कम स्कोर पर सिमट गया था। दोनों टीमें सुपर 8 में अच्छी लय के साथ पहुंचना चाहेंगी, इसलिए मोमेंटम अहम रहेगा।

श्रीलंका चाहेगा कि कुसल परेरा फ़ॉर्म में वापसी करें • AFP/Getty Images

डियोन मायर्स को सौंपी गई। हालांकि उस स्थान पर उनकी 14 पारियों में सिर्फ 256 रन आए हैं और औसत 19.69 का रहा है। ज़िम्बाब्वे पहले ही T20 विश्व कप में अपने सबसे लंबे अभियान के दौर में है, लेकिन अगर वे इसे और ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, तो मायर्स का योगदान अहम अंतर पैदा कर सकता है। पिछले दो वर्षों में ज़िम्बाब्वे की अधिकतर सफलताएं सिकंदर रज़ा और ब्रायन बेनेट की बदौलत आई हैं। लेकिन 2024 के मध्य में अहम नंबर 3 स्थान की जिम्मेदारी डियोन मायर्स को सौंपी गई। हालांकि उस स्थान पर उनकी 14 पारियों में सिर्फ 256 रन आए हैं और औसत 19.69 का रहा है। ज़िम्बाब्वे पहले ही T20 विश्व कप में अपने सबसे लंबे अभियान के दौर में है, लेकिन अगर वे इसे और ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, तो मायर्स का योगदान अहम अंतर पैदा कर सकता है।

टीम न्यूज़

मतीशा पतिराना के बाहर होने के बाद, श्रीलंका संभवतः अपने दल के इकलौते बैक-अप तेज़ गेंदबाज़ प्रमोद मदुशन को खिला सकता है। दिलशान मदुशंका को उनके विकल्प के रूप में बुलाया गया है, जिससे दुष्मंता चमीरा को भी आराम मिल सकता है।

श्रीलंका (संभावित): 1 पतुम निसंका, 2 कुसल परेरा, 3 कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), 4 पवन रत्नायके, 5 दसून शानका (कप्तान), 6 कामिंडु मेंडिस, 7 दुनित वेल्लालागे, 8 दुशान हेमंता, 9 महीश तीक्षणा, 10 प्रमोद मदुशन, 11 दुष्मंता चमीरा/दिलशान मदुशंका

ज़िम्बाब्वे (संभावित): 1 ब्रायन बेनेट, 2 त़डिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), 3 डियोन मायर्स, 4 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 5 रायन बर्ल, 6 ताशिंगा मुसेकिवा, 7 ब्रैड एवंस, 8 वेलिंगटन मसकाद्ज़ा, 9 ग्रेम क्रीमर, 10 ब्लेसिंग मुज़राबानी, 11 रिचर्ड एन्गरावा

पिच और परिस्थितियां