मैच (13)
T20 विश्व कप (5)
रणजी ट्रॉफ़ी (2)
Sheffield Shield (3)
Rising Stars (2)
AUS (W) vs IND (W) (1)
आगामी
38वां मैच, ग्रुप बी (D/N), कोलंबो (RPS), February 19, 2026, T20 विश्व कप
श्रीलंका Flagश्रीलंका
ज़िम्बाब्वे Flagज़िम्बाब्वे
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

सुपर 8 में जीत के साथ जाना चाहेंगे श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे

दोनों टीमें ख़राब फ़ॉर्म के साथ टूर्नामेंट में आई थीं, लेकिन फ़िलहाल बेहतरीन फ़ॉर्म में हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 18, 2026, 3:14 PM • 1 hr ago
Sikandar Raza looks on as fans are ecstatic after Zimbabwe qualified for the Super Eight, Ireland vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026, Pallekele, February 17, 2026

ज़िम्बाब्वे के प्रशंसकों को खुशी से झूमता देखते सिकंदर रज़ा  •  Getty Images

बड़ी तस्वीर

श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे दोनों पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। इसका मतलब है कि गुरुवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला उनका आख़िरी ग्रुप मुक़ाबला महज अब औपचारिकता होगा।
श्रीलंका इस मैच में 3-0 के परफ़ेक्ट रिकॉर्ड के साथ अजेय उतर रहा है। पिछले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराया था। इस नतीजे ने श्रीलंका के प्रशंसकों में नई ऊर्जा भर दी है, जो टूर्नामेंट से पहले टीम के ख़राब फ़ॉर्म के कारण निराश था। लेकिन अब उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं।
दूसरी ओर ज़िम्बाब्वे के समर्थकों के पास भी गाने, नाचने और जश्न मनाने का पूरा कारण है और वे श्रीलंकाई प्रशंसकों से अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ज़िम्बाब्वे की यात्रा भी श्रीलंका से मिलती-जुलती रही है। दोनों टीमें ख़राब फॉर्म के साथ टूर्नामेंट में आई थीं, लेकिन फिर दोनों ने ऑस्ट्रेलिया पर दमदार जीत दर्ज कर उम्मीदें जगा दीं।
मैदान पर आमने-सामने होने की बात करें, तो T20I में श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे पर 8-3 की बढ़त बनाई हुई है। हालांकि इन तीन में से दो हार पिछले एक साल में आई हैं और दोनों बार श्रीलंका 100 से कम स्कोर पर सिमट गया था। दोनों टीमें सुपर 8 में अच्छी लय के साथ पहुंचना चाहेंगी, इसलिए मोमेंटम अहम रहेगा।
पिछले दो वर्षों में ज़िम्बाब्वे की अधिकतर सफलताएं सिकंदर रज़ा और ब्रायन बेनेट की बदौलत आई हैं। लेकिन 2024 के मध्य में अहम नंबर 3 स्थान की जिम्मेदारी डियोन मायर्स को सौंपी गई। हालांकि उस स्थान पर उनकी 14 पारियों में सिर्फ 256 रन आए हैं और औसत 19.69 का रहा है। ज़िम्बाब्वे पहले ही T20 विश्व कप में अपने सबसे लंबे अभियान के दौर में है, लेकिन अगर वे इसे और ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, तो मायर्स का योगदान अहम अंतर पैदा कर सकता है।

टीम न्यूज़

मतीशा पतिराना के बाहर होने के बाद, श्रीलंका संभवतः अपने दल के इकलौते बैक-अप तेज़ गेंदबाज़ प्रमोद मदुशन को खिला सकता है। दिलशान मदुशंका को उनके विकल्प के रूप में बुलाया गया है, जिससे दुष्मंता चमीरा को भी आराम मिल सकता है।
श्रीलंका (संभावित): 1 पतुम निसंका, 2 कुसल परेरा, 3 कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), 4 पवन रत्नायके, 5 दसून शानका (कप्तान), 6 कामिंडु मेंडिस, 7 दुनित वेल्लालागे, 8 दुशान हेमंता, 9 महीश तीक्षणा, 10 प्रमोद मदुशन, 11 दुष्मंता चमीरा/दिलशान मदुशंका
ज़िम्बाब्वे (संभावित): 1 ब्रायन बेनेट, 2 त़डिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), 3 डियोन मायर्स, 4 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 5 रायन बर्ल, 6 ताशिंगा मुसेकिवा, 7 ब्रैड एवंस, 8 वेलिंगटन मसकाद्ज़ा, 9 ग्रेम क्रीमर, 10 ब्लेसिंग मुज़राबानी, 11 रिचर्ड एन्गरावा

पिच और परिस्थितियां

पल्लेकेले में 180 से अधिक रन का पीछा करने के बाद श्रीलंका को कोलंबो में लौटते हुए बल्लेबाज़ी को लेकर उम्मीदों को थोड़ा संतुलित रखना होगा, जहां हालात थोड़े धीमे रह सकते हैं। इस विश्व कप में यहां ऑस्ट्रेलिया का आयरलैंड के ख़िलाफ़ 182 रन का स्कोर, सर्वोच्च स्कोर है। इस मैदान पर इससे बड़ा स्कोर देखने के लिए 2018 तक जाना होगा। दिन में कुछ बारिश की संभावना है, लेकिन उम्मीद है कि मैच के समय तक मौसम साफ़ हो जाएगा।
Dion MyersZimbabweSri LankaSri Lanka vs ZimbabweICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions