तिलक की वापसी, जगदीशन की तूफ़ानी पारी, वॉर्म अप मैच में भारत ए ने USA को हराया
USA के ख़िलाफ़ इस मैच में चोट से वापसी करते हुए रियान पराग और मयंक यादव ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई
भारत ए 238 पर 3 (जगदीशन 104, बदोनी 60*, तिलक 38) ने USA 200 (गौस 44, कृष्णमूर्ति 41, बिश्नोई 3-37) को 38 रनों से हराया
नवी मुंबई में खेले गए वार्म अप मैच में भारत ए ने USA को 38 रनों से शिकस्त दी। इस मुक़ाबले की सबसे बड़ी सुर्ख़ी तिलक वर्मा की वापसी रही, जिन्होंने सर्जरी के बाद मैदान पर लौटते ही अच्छी लय दिखाई।
तिलक वर्मा ने टेस्टिक्युलर सर्जरी के बाद पूरी तरह फ़िट होकर T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी दावेदारी मज़बूती से पेश की है। USA के ख़िलाफ़ खेले गए मैच में उन्होंने 24 गेंदों पर 38 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें तीन चौके और दो सिक्सर शामिल रहे। तिलक ने न सिर्फ़ बल्ले से बल्कि गेंद से भी हाथ आज़माए और एक विकेट चटकाने में सफल रहे। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ से बाहर रहने के बावजूद तिलक को इंडिया ए के दो वार्म अप मैचों के लिए चुना गया और अब वह सीधे विश्व कप दल का हिस्सा बनेंगे।
भारत ए की इस जीत की नींव नारायण जगदीशन की 55 गेंदों में 104 रनों की तूफ़ानी शतक और कप्तान आयुष बदोनी के नाबाद अर्धशतक ने रखी। इंडिया ए ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में USA की टीम ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन 19.4 ओवरों में 200 रन पर ढेर हो गई।
गेंदबाज़ी के मोर्चे पर तेज़ गेंदबाज़ मयंक यादव की वापसी पर सबकी नज़रें थीं। मई 2025 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल रहे मयंक थोड़े महंगे साबित हुए और तीन ओवरों में 37 रन लुटाए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं कंधे की समस्या से उबरकर लौटे रियान पराग की भूमिका काफ़ी सीमित रही। उन्होंने नाबाद 2 रन बनाए और अपने इकलौते ओवर में 14 रन दिए।
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ए की शुरुआत तेज़ रही। ओपनर्स ने सीनियर टीम की तर्ज़ पर आक्रामक टेम्पलेट अपनाया। टीम का स्कोर चार ओवर में स्कोर 43 तक पहुंच गया था लेकिन उसके बाद प्रियांश आर्या 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद जगदीशन और तिलक के बीच 9.1 ओवर में 113 रन की साझेदारी हुई। USA ने कुल नौ गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया लेकिन उनमें से सात की इकॉनमी दस से ऊपर रही। तिलक के 14वें ओवर में आउट होने के बाद भी रन गति धीमी नहीं हुई। इसके बाद बदोनी ने मोर्चा संभाला।
जगदीशन ने अपनी पारी में 11 चौके और पांच सिक्सर लगाए और 19वें ओवर की आख़िरी गेंद पर अली ख़ान का शिकार बने। बदोनी 26 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके 48 रन सिर्फ़ बाउंड्री से आए।
USA की बल्लेबाज़ी में भी कुछ सकारात्मक पहलू रहे। खलील अहमद, रवि बिश्नोई और मायंक यादव जैसे गेंदबाज़ों के सामने उन्होंने सकारात्मक इरादे के साथ बल्लेबाज़ी की। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद टीम 200 रन तक पहुंचने में कामयाब रही और दो गेंद शेष रहते ऑल आउट हुई।
एंड्रीस गौस ने 31 गेंदों पर 44 रन बनाकर तेज़ शुरुआत दिलाई लेकिन वह तिलक की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद नंबर पांच पर उतरे संजय कृष्णमूर्ति ने 18 गेंदों में 41 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और चार सिक्सर शामिल रहे।
कृष्णमूर्ति के 16वें ओवर में खलील के हाथों आउट होने के बाद भी USA ने संघर्ष जारी रखा। शुभम रंजन 17 गेंदों पर 28, हरमीत सिंह 9 गेंदों पर 25 और मोहम्मद मोहसिन 10 गेंदों पर 21 रन बनाते हुए अच्छा संघर्ष किया।
गेंदबाज़ी में बिश्नोई ने तीन विकेट लिए जबकि खलील को दो सफलता मिली। ऑलराउंडर नमन धीर ने आख़िरी ओवर में दो विकेट लेकर पारी का अंत किया।