तिलक की वापसी, जगदीशन की तूफ़ानी पारी, वॉर्म अप मैच में भारत ए ने USA को हराया

भारत ए 238 पर 3 (जगदीशन 104, बदोनी 60*, तिलक 38) ने USA 200 (गौस 44, कृष्णमूर्ति 41, बिश्नोई 3-37) को 38 रनों से हराया

नवी मुंबई में खेले गए वार्म अप मैच में भारत ए ने USA को 38 रनों से शिकस्त दी। इस मुक़ाबले की सबसे बड़ी सुर्ख़ी तिलक वर्मा की वापसी रही, जिन्होंने सर्जरी के बाद मैदान पर लौटते ही अच्छी लय दिखाई।

Mayank Yadav ने अपने तीन ओवरों में 37 रन ख़र्च किए • PTI

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ए की शुरुआत तेज़ रही। ओपनर्स ने सीनियर टीम की तर्ज़ पर आक्रामक टेम्पलेट अपनाया। टीम का स्कोर चार ओवर में स्कोर 43 तक पहुंच गया था लेकिन उसके बाद प्रियांश आर्या 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद जगदीशन और तिलक के बीच 9.1 ओवर में 113 रन की साझेदारी हुई। USA ने कुल नौ गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया लेकिन उनमें से सात की इकॉनमी दस से ऊपर रही। तिलक के 14वें ओवर में आउट होने के बाद भी रन गति धीमी नहीं हुई। इसके बाद बदोनी ने मोर्चा संभाला।

जगदीशन ने अपनी पारी में 11 चौके और पांच सिक्सर लगाए और 19वें ओवर की आख़िरी गेंद पर अली ख़ान का शिकार बने। बदोनी 26 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके 48 रन सिर्फ़ बाउंड्री से आए।

USA की बल्लेबाज़ी में भी कुछ सकारात्मक पहलू रहे। खलील अहमद, रवि बिश्नोई और मायंक यादव जैसे गेंदबाज़ों के सामने उन्होंने सकारात्मक इरादे के साथ बल्लेबाज़ी की। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद टीम 200 रन तक पहुंचने में कामयाब रही और दो गेंद शेष रहते ऑल आउट हुई।

कृष्णमूर्ति के 16वें ओवर में खलील के हाथों आउट होने के बाद भी USA ने संघर्ष जारी रखा। शुभम रंजन 17 गेंदों पर 28, हरमीत सिंह 9 गेंदों पर 25 और मोहम्मद मोहसिन 10 गेंदों पर 21 रन बनाते हुए अच्छा संघर्ष किया।