13th Match (D/N), विशाखापटनम, October 12, 2025, ICC महिला विश्व कप
भारत महिला Flagभारत महिला
ऑस्ट्रेलिया महिला Flagऑस्ट्रेलिया महिला
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक मुक़ाबले की तैयारी

हाल के वर्षों में भारत ने कई हाई-वोल्टेज T20 मुक़ाबलों में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन वनडे में जीत के लिए उन्हें लगाना होगा काफ़ी जोर

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
11-Oct-2025 • 1 hr ago
Deepti Sharma held one end up, India vs Australia, 2nd women's ODI, New Chandigarh, September 17, 2025

Deepti Sharma से होंगी भारत को काफ़ी उम्मीदें  •  Getty Images

बड़ी तस्वीर: सबसे बहुप्रतीक्षित मुक़ाबला

धीमी पिचों पर बल्लेबाज़ी ध्वस्त होना और कम स्कोर, आसान कैच छोड़ना, अंपायरिंग के संदिग्ध फैसले, ज्यादातर एकतरफ़ा मुकाबले। ऐसे में अगर कोई मैच महिला वनडे विश्व कप 2025 को रोमांचक बनाने वाला है, तो वह है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुक़ाबला होगा। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने महिला एशेज़ सीरीज़ में सभी सात मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया था। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने सभी 12 वनडे जीते हैं। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना-सामना विश्व मंच पर एक बड़ी कहानी जैसा बनने जा रहा है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुक़ाबला रविवार को खेला जाएगा और इसके सभी 15,087 टिकट बिक चुके हैं। एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की लगभग 26,000 की क्षमता एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। किसी भी ICC महिला T20I या ODI विश्व कप लीग मैच में अब तक की सबसे बड़ी दर्शक संख्या का रिकॉर्ड। इससे पहले यह रिकॉर्ड गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम के नाम था, जहां इस विश्व कप के उद्घाटन मैच में 22,843 दर्शक मौजूद थे।
जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे की ओर बढ़ रहा है, भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर है। दोनों टीमें अपने-अपने अब तक के मैचों में बहुत अच्छा नहीं करके विशाखापट्टनम पहुंची हैं, लेकिन भारत को दो अंक गंवाने पड़े जब उनकी पांच गेंदबाज़ों की रणनीति और बल्लेबाज़ों के अनुकूल हालात भी साउथ अफ़्रीका और नडीन डी क्लर्क को रोक नहीं सके।
भारत की समस्याएं केवल गेंदबाज़ों तक सीमित नहीं हैं। उनकी शीर्ष पांच बल्लेबाज़ों की जोड़ी, ख़ासकर स्मृति मांधना, हरमनप्रीत कौर और जेमिमाह रॉड्रिग्स अभी तक लय में नहीं आई हैं। फ़ील्डिंग औसत रही है और टीम को बाएं हाथ के स्पिनरों के ख़िलाफ़ बार-बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब तक तीन पारियों में 12 विकेट बाएं हाथ के स्पिनर्स के सामने भारत ने गंवाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच रद्द रहा, लेकिन उन्होंने अपने दो अन्य मैचों में भी शुरुआती झटके झेले। 128/5 और 76/7 के स्कोर के बावजूद टीम उभरी क्योंकि एश्ली गार्डनर और बेथ मूनी ने शतक लगाकर अपनी टीम की गहराई और गुणवत्ता साबित की। भारत के ख़िलाफ़ हालिया द्विपक्षीय सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया 190 पर ऑल आउट हो गई थी और निर्णायक मुक़ाबले में हाई स्कोरिंग मैच ने दिखाया कि विश्व चैंपियनों के ख़िलाफ़ मौक़े बनाए जा सकते हैं।
भारत ने हाल के वर्षों में T20 मुक़ाबलों में ऑस्ट्रेलिया को कई बार कड़ी टक्कर दी है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का फ़ाइनल, 2023 T20 विश्व कप सेमीफ़ाइनल और पिछले साल का लीग मैच। लेकिन वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारत को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जरूरत होगी जो अब तक नज़र नहीं आया है।

हालिया प्रदर्शन

भारत LWWLW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले)
ऑस्ट्रेलिया WWWLW

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें तालिया मैक्ग्रा और हरमनप्रीत कौर

आम तौर पर कोई भी नंबर सात बल्लेबाज़ से बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं करता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तीन में से चार हालिया मैचों में टीम के ढहने के कारण तालिया मैक्ग्रा को महत्वपूर्ण पारियां खेलने का मौक़ा मिला। हालांकि वह न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जल्दी आउट हुईं (26 और 5 रन), लेकिन उन्हें जल्द ही रन बनाने की जरूरत होगी।
हरमनप्रीत कौर पर रविवार को सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी। वह 2017 विश्व कप सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक पारी खेलने वाली खिलाड़ी हैं। इस बार भी वह बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगी, क्योंकि मौजूदा विश्व कप में उनके स्कोर 9, 19 और 21 रहे हैं। विशाखापट्टनम में भरा हुआ स्टेडियम उम्मीद कर रहा होगा कि रविवार को हरमन का बल्ला बोले।

आंकड़े और रोचक तथ्य

  • भले ही मांधना अब तक विश्व कप में स्विंग के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया पावरप्ले में एश्ली गार्डनर को लाता है। गार्डनर ने मांधना को T20 में नौ बार आउट किया है, जिनमें से आठ बार ऐसा पावरप्ले में हुआ है।
  • गौड़ बनाम हीली का मुक़ाबला देखने लायक होगा। गौड़ ने अपने शुरुआती 10 वनडे में हीली को तीन बार आउट किया है वह भी केवल 35 गेंदों में।
  • मांधना को वनडे में 5000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ़ 58 रनों की जरूरत है।
  • मूनी को वनडे में 3000 रन पूरे करने के लिए 93 रन और चाहिए।
  • दीप्ति शर्मा वनडे में 150 विकेट पूरे करने से सिर्फ़ तीन विकेट दूर हैं।
विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

ICC महिला विश्व कप

टीमMWLअंकNRR
ENG-W33061.864
AUS-W32051.960
IND-W32140.959
SA-W3214-0.888
NZ-W3122-0.245
BAN-W3122-0.357
SL-W3021-1.526
PAK-W3030-1.887
पूरी तालिका