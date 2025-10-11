भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक मुक़ाबले की तैयारी

बड़ी तस्वीर: सबसे बहुप्रतीक्षित मुक़ाबला

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुक़ाबला रविवार को खेला जाएगा और इसके सभी 15,087 टिकट बिक चुके हैं। एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की लगभग 26,000 की क्षमता एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। किसी भी ICC महिला T20I या ODI विश्व कप लीग मैच में अब तक की सबसे बड़ी दर्शक संख्या का रिकॉर्ड। इससे पहले यह रिकॉर्ड गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम के नाम था, जहां इस विश्व कप के उद्घाटन मैच में 22,843 दर्शक मौजूद थे।

जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे की ओर बढ़ रहा है, भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर है। दोनों टीमें अपने-अपने अब तक के मैचों में बहुत अच्छा नहीं करके विशाखापट्टनम पहुंची हैं, लेकिन भारत को दो अंक गंवाने पड़े जब उनकी पांच गेंदबाज़ों की रणनीति और बल्लेबाज़ों के अनुकूल हालात भी साउथ अफ़्रीका और नडीन डी क्लर्क को रोक नहीं सके।

भारत ने हाल के वर्षों में T20 मुक़ाबलों में ऑस्ट्रेलिया को कई बार कड़ी टक्कर दी है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का फ़ाइनल, 2023 T20 विश्व कप सेमीफ़ाइनल और पिछले साल का लीग मैच। लेकिन वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारत को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जरूरत होगी जो अब तक नज़र नहीं आया है।

हालिया प्रदर्शन भारत LWWLW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले)

ऑस्ट्रेलिया WWWLW

आम तौर पर कोई भी नंबर सात बल्लेबाज़ से बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं करता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तीन में से चार हालिया मैचों में टीम के ढहने के कारण तालिया मैक्ग्रा को महत्वपूर्ण पारियां खेलने का मौक़ा मिला। हालांकि वह न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जल्दी आउट हुईं (26 और 5 रन), लेकिन उन्हें जल्द ही रन बनाने की जरूरत होगी।

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में सबकी निगाहें हरमनप्रीत कौर पर होंगी • Getty Images

आंकड़े और रोचक तथ्य