हीली के शतक ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत

ऑस्ट्रेलिया 331/7 (हीली 142, पेरी 47*, गार्डनर 45, चरणी 3/41) ने भारत 330 (मांधना 80, रावल 75, सदरलैंड 5/40) को तीन विकेट से हराया

मांधना ने जब सोफ़ी मोलिन्यू को सिक्सर मारा, तभी वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने 46 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और आगे बढ़ते हुए 80 रन बनाए।

रावल ने भी धैर्य और टाइमिंग का अच्छा मिश्रण दिखाया। उन्हें 41 पर जीवनदान मिला और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए 75 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिक सकीं। भारत 38वें ओवर तक 240 रन पर पहुंच गया था और बड़े स्कोर के लिए मंच तैयार था।

यह स्कोर किसी भी मैच में जीत के लिए काफ़ी लग सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही इरादे साफ़ कर दिए। हीली और फ़ीबी लीचफ़ील्ड ने पहले सात ओवरों में बिना ज़्यादा जोखिम के स्कोर आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में जब लीचफ़ील्ड 40 रन बनाकर आउट हुईं, तब तक स्कोर 85 हो चुका था। हीली ने इस साझेदारी को आधार बनाते हुए भारतीय गेंदबाज़ों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कवर्स के ऊपर से ड्राइव लगाए, स्पिनर्स को पैर जमाने का मौक़ा नहीं दिया और हर गेंदबाज़ पर दबाव बनाए रखा।

उनके आउट होने के बाद अमनजोत कौर ने दो विकेट लेकर थोड़ी उम्मीद ज़रूर जगाई, लेकिन पेरी चोट के बावजूद लौट आईं और किम गार्थ के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। पेरी ने संयम से खेलते हुए अंत तक बल्लेबाज़ी की और ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई।