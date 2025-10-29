ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रम के लिए चुनौती बन सकती हैं दीप्ति

भारत इस समय भावनाओं के रथ पर सवार है। लीग स्टेज में लड़खड़ाने के बाद उन्होंने सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। नवी मुंबई में ही अपने पिछले पूर्ण मैच में भारत ने अपना रिकॉर्ड विश्व कप टोटल बनाया। और अब वह उस चीज़ को हासिल करने से सिर्फ़ दो जीत ही दूर हैं जिसे आज तक कोई भी भारतीय महिला टीम हासिल नहीं कर पाई है।