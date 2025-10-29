ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रम के लिए चुनौती बन सकती हैं दीप्ति
दीप्ति शर्मा की स्पिन ने वनडे में मूनी, गार्डनर, मैक्ग्रा और पेरी को काफ़ी परेशान किया है
बड़ी तस्वीर
महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना शीर्ष स्तर का खेल दिखाया है। उन्हें कई बार मुक़ाबले में पछाड़ने का प्रयास किया गया लेकिन हर बार उन्होंने वापसी का रास्ता ढूंढ निकाला। अलीसा हीली और ऐश्ली गार्डनर, दोनों ने इस टूर्नामेंट में अब तक दो-दो शतक जड़े हैं। एनाबेल सदरलैंड और अलाना किंग दोनों ने ही 10 से अधिक विकेट झटके हैं। सबसे अहम आंकड़ा यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में भारत के हाथों मिली हार के बाद महिला वनडे में एक भी नॉकआउट मुक़ाबला नहीं हारा है।
भारत इस समय भावनाओं के रथ पर सवार है। लीग स्टेज में लड़खड़ाने के बाद उन्होंने सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। नवी मुंबई में ही अपने पिछले पूर्ण मैच में भारत ने अपना रिकॉर्ड विश्व कप टोटल बनाया। और अब वह उस चीज़ को हासिल करने से सिर्फ़ दो जीत ही दूर हैं जिसे आज तक कोई भी भारतीय महिला टीम हासिल नहीं कर पाई है।
भारत की अहम खिलाड़ी स्मृति मांधना ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपने पिछले पांच वनडे में 105, 58, 117, 125 और 80 रन बनाए हैं। लेकिन उन्हें एक बार फिर शून्य से शुरुआत करनी होगी और इस बार उनकी सलामी जोड़ीदार भी प्रतिका रावल नहीं होंगी, जिनके साथ उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 212 रनों की साझेदारी की थी। रावल चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं और अब सेमीफ़ाइनल में मांधना अपनी पुरानी जोड़ीदार शेफ़ाली वर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।
शेफ़ाली द्वारा खेले गए वनडे में मांधना 51.83 की औसत और 85.55 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। जब यह दोनों पारी की शुरुआत किया करती थीं तो शेफ़ाली आक्रामक शुरुआत दिया करती थीं लेकिन रावल के टीम में आने के बाद मांधना ने यह ज़िम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया।
हालिया प्रदर्शन
ऑस्ट्रेलिया : जीत, जीत, जीत, जीत, जीत, जीत (पिछले पांच पूर्ण वनडे, सबसे हालिया सबसे पहले)
भारत : जीत, हार, हार, हार, जीत
लिचफ़ील्ड और दीप्ति पर रहेंगी नज़रें
भारत के ख़िलाफ़ फ़ीबी लिचफ़ील्ड का रिकॉर्ड काफ़ी प्रभावशाली रहा है, उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ खेली आठ वनडे पारियों में 63.50 की औसत से रन बनाते हुए चार अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनके पास स्वीप शॉट्स का बड़ा रेंज है जो कि भारतीय स्पिनर को परेशान कर सकता है।
इस विश्व कप में दीप्ति शर्मा भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ हैं। दीप्ति ने 22.46 की औसत से 15 विकेट झटके हैं। इस मुक़ाबले में उनके ऊपर नज़रें इसलिए भी रहेंगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रम बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। वह वनडे में बेथ मूनी और गार्डनर को दो-दो बार आउट कर चुकी हैं और इस दौरान यह दोनों ही बल्लेबाज़ दीप्ति के ख़िलाफ़ रन अ बॉल के हिसाब से कम ही रन बना पाई हैं। दीप्ति एलिस पेरी को भी तीन बार जबकि तालिया मैक्ग्रा को नौ पारियों में पांच बार आउट कर चुकी हैं।