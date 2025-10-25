सेमीफ़ाइनल से पहले अपनी आख़िरी तैयारियों को पुख़्ता करने उतरेगी भारतीय टीम

भारत के मध्यक्रम की परीक्षा अभी नहीं हुई है, लेकिन नॉकआउट मैचों से पहले उनके लिए पिच पर समय बिताना काफ़ी अहम होगा। भारत ने अब तक पांच मैचों में पहले बल्लेबाज़ी की है और सिर्फ़ एक बार लक्ष्य का पीछा किया है। इस मैच में उन्हें इंग्लैंड से चार रन से हार मिली थी। इसलिए टॉस जीतने पर टीम ख़ुद को चेज़ में आज़माने का फ़ैसला कर सकती है, ताकि तैयारी पूरी हो सके।