बारिश से धुले मैच में राधा और स्पिनर्स का शानदार प्रदर्शन
बार-बार बारिश के कारण रुका खेल, प्रतिका रावल की चोट बढ़ाएगी भारत की चिंता
भारत और बांग्लादेश के बीच नवी मुंबई में खेला गया विश्व कप 2025 का मुक़ाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। कई ब्रेक और लंबे इंतजार के बाद अंततः बारिश की जीत हुई और दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक बांट दिए गए। दो घंटे की देरी से शुरू हुए मुक़ाबले को 43 ओवर का किया गया था जिसे बारिश के एक और ब्रेक के बाद 27 ओवर का कर देना पड़ा। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 119 रन बनाए और भारत को 126 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला था।
टॉस के पहले ही बारिश का असर देखने को मिला। मैच 25 मिनट की देरी से शुरू होना था। हालांकि जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर आने वाले थे जोर से बारिश शुरू हो गई और फिर दो घंटे तक इंतजार चला। स्थानीय समयानुसार शाम के 5:00 बजे 43 ओवर का मैच होना तय किया गया। बांग्लादेश को पहले ओवर में ही झटका लगा जब रेणुका सिंह ने ओवर की आख़िरी गेंद पर विकेट हासिल किया। 12.2 ओवर का खेल हुआ था कि एक बार फिर बारिश आई और इस बार भी लगभग दो घंटे का ही इंतजार करना पड़ा। रात 8:05 पर जब मैच शुरू हुआ तो इसे 27 ओवर का कर दिया गया था।
बांग्लादेश ने जब तेज़ी से रन बनाने की कोशिश की तो राधा यादव की अगुवाई में भारतीय स्पिनर्स ने उनके ऊपर लगाम लगाई। इसी बीच 21वें ओवर की अंतिम गेंद को रोकने के चक्कर में ओपनर बल्लेबाज़ प्रतिका रावल गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उनका पैर बुरी तरह से मुड़ गया जिससे उन्हें टखने और घुटने दोनों में चोट आई। उन्हें सहारा देकर मैदान से बाहर लेकर जाया गया और उनकी चोट पर क़रीबी निगाह रखी जा रही है। राधा ने तीन और श्री चरणी ने दो विकेट चटकाते हुए बांग्लादेश को 119 के स्कोर पर रोक दिया था।
126 रनों के संशोधित लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मांधना (34*) का साथ देने के लिए अमनजोत कौर (15*) को भेजा था। ओपनिंग विकल्प के रूप में अमनजोत को भेजना थोड़ा सा चौंकाने वाला फ़ैसला रहा लेकिन इन दोनों ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। केवल 8.4 ओवर में ही भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना लिए थे और इसी समय बारिश आ गई। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद अंपायरों ने इस मैच को रद्द करने का फ़ैसला लिया।