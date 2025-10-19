मैच (10)
दीप्ति के ऑलराउंड खेल पर नाइट का शतक पड़ा भारी, सेमीफ़ाइनल में पहुंचा इंग्लैंड

विश्व कप में भारत की लगातार तीसरी हार, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अब करो या मरो का मुक़ाबला

Daya Sagar
दया सागर
19-Oct-2025 • 57 mins ago
इंग्लैंड 288/8 (नाइट 109, जोंस 56, दीप्ति 4-51) ने भारत 284/6 (मांधना 88, हरमनप्रीत 70, दीप्ति 50, सिवर ब्रंट 2-47) को चार रनों से हराया
दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड खेल और स्मृति मांधनाहरमनप्रीत कौर के अर्धशतकों पर हेदर नाइट का शतक भारी पड़ा और भारतीय टीम इंग्लैंड से चार रनों से हार गई। यह विश्व कप में भारत की लगातार तीसरी हार है और अब उन्हें सेमीफ़ाइनल के दौड़ में बने रहने के लिए अपने अगले दो मुक़ाबले जीतने ही होंगे।
जब तक क्रीज़ पर मांधना और दीप्ति थीं, तब तक भारतीय टीम जीत की राह पर दिख रही थी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन जब मांधना आउट हुईं, उसके बाद रनों की गति कम हुई और फिर ऋचा घोष व दीप्ति के विकेट लगातार ओवरों में गिरने के बाद जीत की उम्मीद एकदम समाप्त हो गई।
इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया, जिसे उनके सलामी बल्लेबाज़ों टैमी बोमॉन्ट (22) और एमी जोंस (56) ने सही साबित किया। दोनों के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को दीप्ति ने तोड़ा, जब बोमॉन्ट उनकी सीधी गेंद को स्वीप करने के चक्कर में मिस कर गईं और गेंद उनका लेग स्टंप उखाड़ ले गई। वहीं दूसरी तरफ़ तेज़ी से खेल रहीं जोंस दीप्ति की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहती थीं, लेकिन मिड ऑन पर दायीं तरफ़ दौड़कर मांधना ने उनका एक बेहतरीन कैच लपका।
इसके बाद पूर्व कप्तान हेदर नाइट (109) और वर्तमान कप्तान सीवर-ब्रंट(38) के बीच तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। दोनों ने लगभग 18 ओवरों तक भारतीय गेंदबाज़ों को कोई मौक़ा नहीं दिया और मैदान के चारों तरफ़ शॉट खेलें। नाइट अधिक आक्रामक थीं और उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 15 चौके और एक छक्के लगाए। स्वीप शॉट उनका प्रमुख हथियार रहा और उन्होंने इस शॉट की मदद से आठ चौके लगाए और कुल 15 गेंदों में 37 रन लगाए।
जब तक नाइट बल्लेबाज़ी कर रही थीं, तब तक इंग्लैंड का स्कोर 300 के पार जाता हुआ दिख रहा था। 45वें ओवर में जब वह आउट हुईं, तब इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 249 रन था। लेकिन इसके बाद लगभग हर ओवरों में विकेट गिरें और इंग्लैंड निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 288 रन ही बना पाई। भारत की तरफ़ से दीप्ति के चार विकेटों के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर ने दो विकेट लिए। दीप्ति ने शुरूआती विकेट लेने के बाद आख़िरी ओवरों में भी इंग्लिश बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाया।
जवाब में भारतीय टीम की शुरूआत सही नहीं रही और प्रतिका रावल तीसरे ही ओवर में लॉरेन बेल की उछाल लेती बैक ऑफ़ लेंथ गेंद को विकेटकीपर के दस्तानों में खेल बैठीं। हरलीन देओल ने क्रीज़ पर पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन जब वह पांच चौकों की मदद से 24 रन बनाकर खेल रही थीं, तब चार्ली डीन की एक सीधी गेंद को वह पैड पर खा बैठीं और LBW थीं।
इसके बाद भारतीय कप्तान और उपकप्तान के बीच तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी हुई। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान के चारों तरफ़ शॉट खेलें और जब तक ये दोनों खेल रही थीं, तब तक लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से अपने नाम कर लेगा। लेकिन पहले हरमनप्रीत और फिर मांधना ने हवा में ख़राब शॉट खेले और भारत इस मैच से बाहर था।
हालांकि इसके बाद दीप्ति ने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाफ़ी था।
भारत महिला पारी
खिलाड़ीRb
प्रतिका रावल
कैच614
एस एस मांधना
कैच8894
एच देओल
lbw2431
एच कौर
कैच7070
दीप्ति शर्मा
कैच5057
आर एम घोष
कैच810
ए बी कौर
नाबाद1815
एस राणा
नाबाद109
अतिरिक्त(w 10)
कुल284(6 विकेट; 50 Ovs)
ICC महिला विश्व कप

टीमMWLअंकNRR
AUS-W54091.818
ENG-W54091.490
SA-W5418-0.440
IND-W52340.526
NZ-W5124-0.245
BAN-W5142-0.676
SL-W5032-1.564
PAK-W5032-1.887
पूरी तालिका