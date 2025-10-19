दीप्ति के ऑलराउंड खेल पर नाइट का शतक पड़ा भारी, सेमीफ़ाइनल में पहुंचा इंग्लैंड
विश्व कप में भारत की लगातार तीसरी हार, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अब करो या मरो का मुक़ाबला
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|6
|14
|कैच
|88
|94
|lbw
|24
|31
|कैच
|70
|70
|कैच
|50
|57
|कैच
|8
|10
|नाबाद
|18
|15
|नाबाद
|10
|9
|अतिरिक्त
|(w 10)
|कुल
|284(6 विकेट; 50 Ovs)