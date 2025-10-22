भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच नवी मुंबई में करो या मरो का मुक़ाबला

बड़ी तस्वीर

लगातार तीन हार के बाद भारतीय टीम पर बहुत अधिक दबाव है। हालांकि इन तीनों मैचों में भारतीय टीम एक समय ऐसी स्थिति में थी, कि वे जीत भी सकती थीं। इन हारों के बाद उनकी लगातार आलोचना हो रही है। इस विश्व कप के पांच मैचों के बाद उनका टीम संयोजन अभी भी तय नहीं हुआ है।

हालांकि टीम फ़िलहाल नवी मुंबई पहुंच चुकी है, जहां T20I और WPL के मैचों में खेलने के कारण वे इस मैदान से अधिक परिचित हैं। भारतीय टीम को सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए दो मैचों में एक जीत की दरकार है। अगर वे, न्यूज़ीलैंड को हरा देते हैं, तो न्यूज़ीलैंड प्रतियोगिता से बाहर भी हो जाएगी।

न्यूज़ीलैंड के प्रदर्शन से अधिक इस विश्व कप में उनकी क़िस्मत ख़राब रही है। उनके पिछले दो मैच बारिश के कारण धुल गए और उन्हें सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए अपने आख़िरी दोनों मैच, भारत और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जीतने हैं। यह एक कठिन काम है। हालांकि उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ 57 वनडे में से 34 वनडे जीते हैं, जिसमें पिछले नौ मुक़ाबलों में छह जीत शामिल है।

मैच के दो दिन पहले शाम को दो घंटे तक बारिश हुई और भारतीय टीम अभ्यास नहीं कर पाई। अगर मैच में बारिश आती है और मैच रद्द होता है, तो इससे भारत को फ़ायदा ही होगा।

इन पर रहेगी नज़र

क्रांति गौड़ के प्रदर्शन में गिरावट आई है। नई गेंद से उनका पहला स्पेल तो अच्छा जाता है, लेकिन उनकी डेथ गेंदबाज़ी चिंता का विषय है। साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने पहले पांच ओवर में सिर्फ़ 19 रन दिए थे और एक विकेट लिए थे। लेकिन आख़िरी चार ओवरों में उन्हें 40 रन ख़र्च करने पड़े। टूर्नामेंट में अच्छी शुरूआत के बाद

इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नौ ओवरों में 73 रन जबकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आठ ओवरों में 46 रन दिए। नवी मुंबई की बल्लेबाज़ी की मददग़ार पिच पर उन्हें अपनी गेंदबाज़ी पर काफ़ी काम करना होगा।