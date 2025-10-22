भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच नवी मुंबई में करो या मरो का मुक़ाबला
क्रांति गौड़ और न्यूज़ीलैंड के दोनों ओपनरों पर रहेंगी निगाहें
बड़ी तस्वीर
लगातार तीन हार के बाद भारतीय टीम पर बहुत अधिक दबाव है। हालांकि इन तीनों मैचों में भारतीय टीम एक समय ऐसी स्थिति में थी, कि वे जीत भी सकती थीं। इन हारों के बाद उनकी लगातार आलोचना हो रही है। इस विश्व कप के पांच मैचों के बाद उनका टीम संयोजन अभी भी तय नहीं हुआ है।
हालांकि टीम फ़िलहाल नवी मुंबई पहुंच चुकी है, जहां T20I और WPL के मैचों में खेलने के कारण वे इस मैदान से अधिक परिचित हैं। भारतीय टीम को सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए दो मैचों में एक जीत की दरकार है। अगर वे, न्यूज़ीलैंड को हरा देते हैं, तो न्यूज़ीलैंड प्रतियोगिता से बाहर भी हो जाएगी।
न्यूज़ीलैंड के प्रदर्शन से अधिक इस विश्व कप में उनकी क़िस्मत ख़राब रही है। उनके पिछले दो मैच बारिश के कारण धुल गए और उन्हें सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए अपने आख़िरी दोनों मैच, भारत और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जीतने हैं। यह एक कठिन काम है। हालांकि उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ 57 वनडे में से 34 वनडे जीते हैं, जिसमें पिछले नौ मुक़ाबलों में छह जीत शामिल है।
न्यूज़ीलैंड की टीम सोफ़ी डिवाइन की बल्लेबाज़ी और अमिलिया कर की स्पिन गेंदबाज़ी पर बहुत अधिक निर्भर है। वहीं भारत के लिए अलग-अलग मैचों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने योगदान दिया है। हालांकि वे अपना अंतिम एकादश अभी भी तय नहीं कर पाए हैं।
पिछले मैच में छह गेंदबाज़ों को खिलाने के कारण जेमिमाह रॉड्रिग्स को एकादश से बाहर बैठना पड़ा था। वह इस मैच में किसी एक तेज़ गेंदबाज़ की जगह वापिस आ सकती है।
मैच के दो दिन पहले शाम को दो घंटे तक बारिश हुई और भारतीय टीम अभ्यास नहीं कर पाई। अगर मैच में बारिश आती है और मैच रद्द होता है, तो इससे भारत को फ़ायदा ही होगा।
इन पर रहेगी नज़र
टूर्नामेंट में अच्छी शुरूआत के बाद क्रांति गौड़ के प्रदर्शन में गिरावट आई है। नई गेंद से उनका पहला स्पेल तो अच्छा जाता है, लेकिन उनकी डेथ गेंदबाज़ी चिंता का विषय है। साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने पहले पांच ओवर में सिर्फ़ 19 रन दिए थे और एक विकेट लिए थे। लेकिन आख़िरी चार ओवरों में उन्हें 40 रन ख़र्च करने पड़े।
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नौ ओवरों में 73 रन जबकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आठ ओवरों में 46 रन दिए। नवी मुंबई की बल्लेबाज़ी की मददग़ार पिच पर उन्हें अपनी गेंदबाज़ी पर काफ़ी काम करना होगा।
न्यूज़ीलैंड के लिए उनके सलामी बल्लेबाज़ों सूज़ी बेट्स और जॉर्ज़िया प्लिमर का प्रदर्शन चिंता का विषय है। इस टूर्नामेंट में इस साझेदारी ने सिर्फ़ 10.66 की औसत से रन बनाए हैं, जो कि इस विश्व कप का दूसरी सबसे ख़राब ओपनिंग साझेदारी है। बेट्स दो बार डक पर आउट हुई हैं, जबकि प्लिमर तीन पारियों में सिर्फ़ 35 रन बना पाई हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम की बल्लेबाज़ी की मददग़ार पिच पर दोनों फ़ॉर्म में वापसी की उम्मीद करेंगी।
श्रुति रवींद्रनाथ ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं