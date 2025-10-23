मैच (5)
परिणाम
24th Match (D/N), नवी मुंबई (डीवाई), October 23, 2025, ICC महिला विश्व कप
भारत महिला की 53 रन से जीत (डीएलएस पद्धति)

प्लेयर ऑफ़ द मैच
109 (95) & 3 catches
smriti-mandhana
रिपोर्ट

मांधना और रावल के शतकों की बदौलत भारत ने बनाई सेमीफ़ाइनल में जगह

मांधना ने 14वां वनडे शतक जड़ा जबकि रावल ने विश्व कप में अपना पहला शतक जड़ा और भारत की जीत की नींव रखी

ESPNcricinfo स्टाफ़
23-Oct-2025 • 1 hr ago
स्मृति मांधना और प्रतिका रावल के शतकों की बदौलत भारत ने महिला विश्व कप 2025 के सेमीफ़ाइनल में जगह बना ली है। न्यूज़ीलैंड को परास्त करने के साथ ही सेमीफ़ाइनल की तस्वीर साफ़ हो गई है और भारत अंतिम चार में जगह सुनिश्चित करने वाली चौथी टीम बना है।
न्यूज़ीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया गया था और मांधना और रावल ने भारत को एक मज़बूत शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज़ों के बीच 212 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि भारत ने धीमी शुरुआत की थी लेकिन जल्द ही दोनों बल्लेबाज़ों ने पारी को गति देना शुरू किया और न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ बैकफ़ट पर आ गए।
मांधना जब 77 के स्कोर पर थीं तब अंपायर ने उन्हें लेग बिफ़ोर द विकेट की अपील पर आउट करार दिया था। हालांकि मांधना ने रावल के साथ चर्चा के बाद रिव्यू लिया, लेकिन मांधना डगआउट का रुख़ कर चुकी थीं। अल्ट्रा एज पर टीवी अंपायर को नज़र आया कि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था और इसके साथ ही मैदान शोर से गूंज उठा।
मांधना ने इस मौक़े को हाथ से जाने नहीं दिया और शतक बनाकर ही दम लिया। हालांकि मांधना शतक पूरा करने के बाद ज़्यादा देर नहीं टिक पाईं लेकिन भारत बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो चुका था। मांधना के बाद रावल ने भी अपना दूसरा वनडे शतक और विश्व कप में पहला शतक जड़ा। रावल के आउट होने के बाद जेमिमाह रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर के बीच साझेदारी पनपी और भारत 300 के स्कोर के पार चला गया। रॉड्रिग्स ने अर्धशतक पूरा किया लेकिन भारतीय पारी कै 48वें ओवर में मैदान पर बारिश आई और ओवर की समाप्ति के बाद मैच को बीच में रोकना पड़ा।
बारिश से खेल प्रभावित रहने के चलते मैच को 49 ओवर तक सीमित किया गया और भारत ने अंतिम ओवर के लिए दोबारा बल्लेबाज़ी के लिए आते हुए कुल 340 रन बनाए। हालांकि न्यूज़ीलैंड की पारी शुूरू होने से पहले एक बार फिर बारिश आई और अब न्यूज़ीलैंड को 44 ओवर में 325 रनों का लक्ष्य मिला।
जवाब में न्यूज़ीलैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही, दूसरे ही ओवर में क्रांति गौड़ ने सूज़ी बेट्स को पवेलियन चलता कर दिया। न्यूज़ीलैंड नौ ओवर तक सीमित हुए पावरप्ले का अतिरिक्त लाभ नहीं उठा पाया और महज़ 59 के स्कोर पर कीवी टीम ने तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद एमेलिया कर और ब्रूक हैलिडे के बीच साझेदारी पनपी लेकिन कर के अर्धशतक से चूकने के बाद हैलिडे भी अर्धशतक बनाने के बाद अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाईं।
हैलिडे के अलावा इसाबेला गेज़ ने भी अर्धशतक जड़ा लेकिन एक बार भी न्यूज़ीलैंड मैच में वापसी करता नज़र नहीं आया और भारत पूरी तरह से हावी रहा।
Smriti MandhanaPratika RawalIndia WomenIND Women vs NZ WomenICC Women's World Cup

मैच कवरेज
मैच न्यूज़

मांधना और रावल के शतकों की बदौलत भारत ने बनाई सेमीफ़ाइनल में जगह

स्मृति मांधना और प्रतिका रावल ने रिकॉर्डबुक में किए बड़े उलटफेर

मज़ूमदार: रॉड्रिग्स को ड्रॉप करना सबसे कठिन निर्णयों में से एक था

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच नवी मुंबई में करो या मरो का मुक़ाबला

क्या न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी संयोजन में बदलाव करेगा भारत?
NZ-W पारी
खिलाड़ीRb
एस डब्ल्यू बेट्स
कैच16
जी इ प्लिमर
बोल्ड3025
ए सी कर
कैच4553
एस एफ एम डिवाइन
बोल्ड69
बी एम हैलिडे
कैच8184
एम एल ग्रीन
कैच1820
आई गेज़
नाबाद6551
जे एम कर
कैच1813
आर ए मेयर
कैच13
अतिरिक्त(lb 4, w 2)
कुल271(8 विकेट; 44 Ovs)
<1 / 3>

ICC महिला विश्व कप

टीमMWLअंकNRR
AUS-W650111.704
SA-W651100.276
ENG-W64191.024
IND-W63360.628
NZ-W6134-0.490
SL-W6134-1.035
BAN-W6152-0.578
PAK-W6042-2.651
पूरी तालिका