6th Match (D/N), कोलंबो (RPS), October 05, 2025, ICC महिला विश्व कप
भारत महिला Flagभारत महिला
पाकिस्तान महिला Flagपाकिस्तान महिला
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

प्रीव्यू

क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले मैच के लिए भारत कोई बदलाव करेगा ?

अब तक खेले गए 11 वनडे मैचों में से भारत को जीत हासिल हुई है

ESPNcricinfo स्टाफ़
04-Oct-2025 • 1 hr ago
Sneh Rana celebrates a wicket with Jemimah Rodrigues, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 30, 2025

भारत ने पिछले मैच में रेणुका को आराम देने का फ़ैसला लिया था  •  Getty Images

पिछली बार जब ये टीमें वनडे वर्ल्ड कप में मिली थीं, तो भारत ने जीत हासिल की थी। अगर आप इस प्रतिद्वंद्विता के महिला संस्करण के लिए नए हैं, तो मुख्य बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमों के बीच जितना भी अंतर हो, यहां वह अक्सर और भी बड़ा रहा है। पाकिस्तान ने 11 वनडे मैचों में भारत को कभी नहीं हराया है। वे कभी भी जीत के क़रीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। भारत कभी भी 80 रन से कम या पांच विकेट से कम के अंतर से नहीं जीता है।
इस मैच में हैंडशेक को लेकर कई बातें कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई भी स्पष्टता नहीं मिली है। मैच से पहले दोनों टीमों का कहना है कि उनका ध्यान सिर्फ़ क्रिकेट पर है। विशुद्ध रूप से क्रिकेट के मोर्चे पर मैच को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी काम करना पड़ेगा। उनकी पहली समस्या उनकी बल्लेबाज़ी है। गुरुवार को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वे महज़ 129 रन पर ढेर हो गए थे।
इस बीच भारत इस टूर्नामेंट में अपनी शुरुआत से खु़श होगा। हालांकि उन्हें यह भी उम्मीद होगी कि उनका शीर्ष क्रम भी अच्छा प्रदर्शन करे। श्रीलंका के ख़िलाफ़ अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा की निचले क्रम की बल्लेबाज़ी ने ही उन्हें एक विजयी स्कोर तक पहुंचाया था।
पिच और परिस्थितियां
ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर मानसून आ चुका है, और कोलंबो में दिन भर बारिश होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच शनिवार का मैच टॉस होने से पहले ही बारिश के कारण रद्द हो गया था। बारिश के चलते मैदान में नमी होना तय है। साथ ही तेज़ गेंदबाज़ों को हवा में और पिच से गेंद को मूव कराने का मौक़ा मिल सकता है।
टीम न्यूज़
भारत ने पहले मैच में रेणुका ठाकुर को आराम देने का फ़ैसला किया था। लेकिन उनका वह फ़ैसला सही भी रहा था। ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम कोई बदलान न करे।
भारत (संभावित): 1 प्रतिका रावल, 2 स्मृति मंधाना, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 जेमिमा रॉड्रिग्स, 6 दीप्ति शर्मा, 7 ऋचा घोष, 8 अमनजोत कौर, 9 स्नेह राणा, 10 क्रांति गौड़, 11 श्री चरानी।
पाकिस्तान अपनी बल्लेबाज़ी को मज़बूत करने के उद्देश्य से एयमन फ़ातिमा को टीम में शामिल करने पर विचार कर सकता है। लेग स्पिनर सैयदा अरूब शाह पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वह थोड़ी बल्लेबाज़ी भी करती हैं।
पाकिस्तान (संभावित): 1 मुनीबा अली, 2 ओमाइमा सोहेल, 3 सिदरा अमीन, 4 आलिया रियाज़, 5 नतालिया परवेज़, 6 फ़ातिमा सना (कप्तान), 7 रमीन शमीम, 8 डायना बेग, 9 सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), 10 नशरा संधू, 11 सादिया इक़बाल।
ICC महिला विश्व कप

टीमMWLअंकNRR
AUS-W21031.780
ENG-W11023.773
BAN-W11021.623
IND-W11021.255
SL-W2011-1.255
PAK-W1010-1.623
NZ-W1010-1.780
SA-W1010-3.773
