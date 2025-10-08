अनिश्चित विश्व कप में लय तलाशने को भिड़ेंगे भारत और साउथ अफ़्रीका

और- दोनों ने इस साल विश्व कप टीमों के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए 29 शतकों में से नौ ठोके हैं। ब्रिट्स के नाम पांच शतक हैं जो एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक हैं। जबकि मांधना ने चार बनाए हैं। मांधना ने ब्रिट्स की तुलना में पांच पारियां अधिक खेली हैं (16 बनाम 11) और उनके 959 रन हैं जबकि ब्रिट्स के 749। ब्रिट्स ने हाल ही में 41 पारियों में सबसे तेज़ सात वनडे शतक पूरे किए, जबकि मांधना ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरा सबसे तेज़ वनडे शतक जड़ा था।