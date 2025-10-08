मैच (10)
10th Match (D/N), विशाखापटनम, October 09, 2025, ICC महिला विश्व कप
भारत महिला Flagभारत महिला
साउथ अफ़्रीका महिला Flagसाउथ अफ़्रीका महिला
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

अनिश्चित विश्व कप में लय तलाशने को भिड़ेंगे भारत और साउथ अफ़्रीका

भारत को अभी तक "परफेक्ट गेम" नहीं मिला है। विशाखापट्टनम में टीम मज़बूती और धैर्य की परीक्षा के लिए तैयार है

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
08-Oct-2025 • 3 hrs ago
Richa Ghosh was in a cheerful mood during India's training session, Vizag, October 7, 2025

Richa Ghosh का भारत को करना होगा सही इस्तेमाल  •  ICC via Getty Images

बड़ी तस्वीर

जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप शुरू होने से 10 दिन पहले हुए मुक़ाबले में क़रीब 800 रन बने, तब इस टूर्नामेंट को अब तक का सबसे बड़ा "रन-फेस्ट" कहा जा रहा था। लेकिन उसके बाद से हालात कुछ और ही रहे। साउथ अफ़्रीका 69 पर ढेर हुआ, भारत की दो बार बल्लेबाज़ी लड़खड़ाई। 275 का आंकड़ा केवल एक बार पार हुआ और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया भी 76/7 तक सिमट गया।
अब मुकाबला विशाखापट्टनम में होगा जो इस वर्ल्ड कप का चौथा वेन्यू है। यहीं पर भारतीय टीम ने टूर्नामेंट से पहले तैयारी कैंप लगाया था। इस मैदान पर इससे पहले पांच महिला वनडे खेले गए हैं (आख़िरी बार 2014 में), लेकिन इनमें से कोई भी मुक़ाबला साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ नहीं था। दोनों टीमें अब यहां अलग-अलग परिणामों के साथ पहुंची हैं, लेकिन उनके पास बल्लेबाज़, स्पिनर और तेज़ गेंदबाज़ हैं जो विशाखापट्टनम की नमी भरी परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकते हैं।
भारत की शुरुआती दो जीतें उनकी "परफेक्ट गेम" नहीं थीं, जैसा कि जेमिमा रॉड्रिग्स ने बुधवार को कहा। इस मैच से भारत 10 दिन के महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहा है। साउथ अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लगातार बड़े मुकाबलों के साथ जो इस घरेलू विश्व कप में उनके भविष्य को तय कर सकते हैं। साउथ अफ़्रीका ने ही पिछले वनडे विश्व कप में भारत को सेमीफ़ाइनल की दौड़ से बाहर किया था, लेकिन तब से भारत ने उन्हें 5-0 से हराया है जिसमें पिछले साल भारत में खेले गए तीन वनडे और इस साल श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज़ के दो मैच शामिल हैं।
बारिश की आशंका इस शहर में भी बनी हुई है, इसलिए दोनों टीमें अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए बेताब होंगी।

हालिया प्रदर्शन

भारत: WWLWL (पिछले पांच पूर्ण मैच, हालिया सबसे पहले)
साउथ अफ़्रीका: WLLWW

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

तेज़मिन ब्रिट्स और स्मृति मांधना - दोनों ने इस साल विश्व कप टीमों के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए 29 शतकों में से नौ ठोके हैं। ब्रिट्स के नाम पांच शतक हैं जो एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक हैं। जबकि मांधना ने चार बनाए हैं। मांधना ने ब्रिट्स की तुलना में पांच पारियां अधिक खेली हैं (16 बनाम 11) और उनके 959 रन हैं जबकि ब्रिट्स के 749। ब्रिट्स ने हाल ही में 41 पारियों में सबसे तेज़ सात वनडे शतक पूरे किए, जबकि मांधना ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरा सबसे तेज़ वनडे शतक जड़ा था।
गुरुवार को यह मुक़ाबला सिर्फ़ दो ओपनरों के बीच नहीं होगा, बल्कि दो ऐसी बल्लेबाज़ों के बीच होगा जिन्होंने हाल के समय में रिकॉर्ड बुक को नए सिरे से लिखा है। ब्रिट्स ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ शतक जमाकर साउथ अफ़्रीका को पहली जीत दिलाई, वहीं भारत चाहेगा कि मांधना, जिन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत दो नाकाम पारियों से की अब लय में लौटें।

आंकड़े और रोचक तथ्य

  • मरीज़ान काप हालिया मैच में मिग्नॉन डु प्रीज़ को पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ़्रीका की सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उनके नाम अब 155 मैच हैं।
  • मांधना ने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 18 पारियों में 906 रन तीन शतकों की मदद से बनाए हैं और उनका औसत 53.29 का रहा है। हरमनप्रीत का औसत इससे भी थोड़ा बेहतर है। 23 पारियों में 802 रन 53.46 की औसत के साथ।
  • हरमनप्रीत 1000 वनडे विश्व कप रन से सिर्फ़ 84 रन दूर हैं। भारत की ओर से अब तक केवल मिताली राज ही इस आंकड़े को पार कर पाई हैं, जिनके 1321 रन हैं और वह कुल मिलाकर डेब्बी हॉकले (1501 रन) के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
  • काप विश्व कप में साउथ अफ़्रीका की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने से सिर्फ़ चार विकेट दूर हैं। शबनिम इस्माइल के नाम 36 विकेट हैं, जबकि सूची में शीर्ष पर भारत की झूलन गोस्वामी हैं जिनके 43 विकेट हैं।
    विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

    ICC महिला विश्व कप

    टीमMWLअंकNRR
    AUS-W32051.960
    ENG-W22041.757
    IND-W22041.515
    BAN-W21120.573
    SA-W2112-1.402
    SL-W2011-1.255
    NZ-W2020-1.485
    PAK-W3030-1.887
