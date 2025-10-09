डी क्लर्क की आतिशी पारी के आगे बेकार गई ऋचा घोष की मेहनत

राणा ने 6 चौकों की मदद से 24 गेंद में 33 रन बनाए। 11वें ओवर से 40वें ओवर के बीच केवल 98 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने घोष और राणा की बदौलत अंतिम 10 ओवर में इतने ही रन बना दिए। घोष की साहसिक पारी और राणा के एक कैमियो ने भारत को एक ऐसा स्कोर दे दिया था जिसका वे बचाव कर सकते थे।

वुलफ़ार्ट ख़तरनाक रुख़ अपनाएं इससे पहले ही हरमनप्रीत कौर ने गौड़ को वापस बुलाया और आते ही यॉर्कर पर गौड़ ने वुलफ़ार्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। वुलफ़ार्ट जब आउट हुईं तब साउथ अफ़्रीका को 85 गेंदों में 110 रनों की जरूरत थी। यहां डी क्लर्क और ट्राईऑन के बीच 70 रनों की साझेदारी केवल 60 गेंदों में हुई। ट्राईऑन 49 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटीं। यहां से क्लर्क ने एकदम गियर बदले और 47 ओवर में लगातार दो छक्के और एक चौका लगाते हुए 18 रन बटोरे। अगले ओवर में 11 रन आए और 49वें में लगातार छक्कों से मैच समाप्त हुआ। क्लर्क ने ट्राईऑन के जाने के बाद 15 गेंदों में 39 रन बनाए।