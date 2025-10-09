मैच (10)
10th Match (D/N), विशाखापटनम, October 09, 2025, ICC महिला विश्व कप
साउथ अफ़्रीका महिला की 3 विकेट से जीत, 7 गेंद बाकी

डी क्लर्क की आतिशी पारी के आगे बेकार गई ऋचा घोष की मेहनत

काफ़ी हद तक मुठ्ठी में मैच होने के बाद भारत को भारी पड़ी डी क्लर्क की आतिशी 84 रनों की पारी

नीरज पाण्डेय
09-Oct-2025 • 2 hrs ago
Nadine de Klerk celebrates her half-century, India vs South Africa, Women's ODI World Cup, Visakhapatnam, October 9, 2025

Nadine de Klerk ने खेली आतिशी पारी  •  Getty Images

साउथ अफ़्रीका 252 पर 7 (डी क्लर्क 84*, वुलफ़ार्ट 70 और राणा 47 पर 2) ने भारत 251 (घोष 94, रावल 37, राणा 33 और ट्राइऑन 32 पर 3) को तीन विकेट से हराया
महिला वनडे विश्व कप 2025 के 10वें मैच में साउथ अफ़्रीका ने भारत को तीन विकेट से हरा दिया है। यह मुक़ाबला पूरी तरह से आठवें नंबर की बल्लेबाज़ों का रहा। बुरी तरह पारी लडखड़ाने के बाद आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आई ऋचा घोष की 94 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 251 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ़्रीका को आठवें नंबर पर आई नडीन डी क्लर्क ने 54 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाते हुए अपनी टीम को सात गेंद शेष रहते जीत दिला दी।
प्रतिका रावल ने पहली गेंद पर ही चौका लगाते हुए भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। इसी ओवर में उन्होंने एक और चौका लगाया था। पहले तीन ओवर में ही रावल के बल्ले से पांच चौके निकल चुके थे। दूसरी ओर स्मृति मांधना शुरुआत में थोड़ी फंसी हुई नज़र आईं लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा छक्का लगाकर स्टेटमेंट देने की कोशिश की। मांधना को अच्छी शुरुआत मिली थी और ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी पारी खेलेंगी, लेकिन 23 रन के स्कोर पर उन्होंने लांग ऑन को कैच थमा दिया। मांधना का विकेट जब गिरा तब भारत ने 10.2 ओवर में 55 रन बना लिए थे।
भारत के लिए यह एक अच्छी शुरुआत थी और साउथ अफ़्रीका वापसी करने की कोशिश में थी। बाएं हाथ की स्पिनर नोनकुलुलेको म्लाबा ने बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए 17वें ओवर की आख़िरी गेंद पर हरलीन देओल को क्लीन बोल्ड किया। मिडिल स्टंप पर गिरने के बाद यह गेंद हल्की सी बाहर की ओर टर्न हुई थी जिससे देओल पूरी तरह चकमा खा गईं और डिफेंड करने के प्रयास में बोल्ड हुईं। यहीं से साउथ अफ़्रीका की वापसी शुरू हुई और देखते ही देखते भारत ने 19 रन के भीतर पांच विकेट गंवा दिए। म्लाबा के अलावा दूसरी बाएं हाथ की स्पिनर क्लोई ट्राईऑन ने भी बेहतरीन गेंदबाज़ी की।
102 के स्कोर पर 6 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय टीम सस्ते में निपट जाएगी लेकिन आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आई विकेटकीपर बल्लेबाज़ घोष ने कुछ और ही ठाना था। उन्होंने अमनजोत कौर के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े और लगातार गिर रहे विकेटों के सिलसिले को रोका। इसके बाद आठवें विकेट के लिए उन्होंने स्नेह राणा के साथ 53 गेंद में 88 रनों की आक्रामक साझेदारी कर डाली। इस बीच घोष ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी की लेकिन अपने शतक से छह रन दूर रह गईं। उन्होंने 77 गेंद में 94 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल रहे।
राणा ने 6 चौकों की मदद से 24 गेंद में 33 रन बनाए। 11वें ओवर से 40वें ओवर के बीच केवल 98 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने घोष और राणा की बदौलत अंतिम 10 ओवर में इतने ही रन बना दिए। घोष की साहसिक पारी और राणा के एक कैमियो ने भारत को एक ऐसा स्कोर दे दिया था जिसका वे बचाव कर सकते थे।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ़्रीका की शुरुआत बेहद ख़राब रही और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही पिछले मैच में शतक लगाने वाली तेज़मिन ब्रिट्स खाता खोले बिना ही आउट हो गईं। ब्रिट्स को पवेलियन लौटाने में क्रांति गौड़ ने बड़ी भूमिका निभाई जब उन्होंने अपनी ही गेंद पर एक बेहतरीन कैच लपका। इसके बाद छठे ओवर में सुने लूस भी बाहर जाती गेंद का पीछा करते हुए कैच आउट हुईं और इस तरह साउथ अफ़्रीका ने केवल 18 के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए।
अनुभवी मरीज़ान काप ने कप्तान लॉरा वुलफ़ार्ट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े लेकिन 20 के स्कोर पर उन्हें राणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में अन्नेका बोश भी दीप्ति शर्मा को रिटर्न कैच दे बैठीं और फिर एक समय साउथ अफ़्रीका ने 81 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। वुलफ़ार्ट एक छोर पर खड़ी थीं और उन्हें दूसरे छोर से साथ की ज़रूरत थी। गेंदबाज़ी में सर्वाधिक तीन विकेट लेने वाली ट्राईऑन ने वुलफ़ार्ट का बख़ूबी साथ दिया और दोनों ने छठे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को मैच में वापस लाया।
वुलफ़ार्ट ख़तरनाक रुख़ अपनाएं इससे पहले ही हरमनप्रीत कौर ने गौड़ को वापस बुलाया और आते ही यॉर्कर पर गौड़ ने वुलफ़ार्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। वुलफ़ार्ट जब आउट हुईं तब साउथ अफ़्रीका को 85 गेंदों में 110 रनों की जरूरत थी। यहां डी क्लर्क और ट्राईऑन के बीच 70 रनों की साझेदारी केवल 60 गेंदों में हुई। ट्राईऑन 49 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटीं। यहां से क्लर्क ने एकदम गियर बदले और 47 ओवर में लगातार दो छक्के और एक चौका लगाते हुए 18 रन बटोरे। अगले ओवर में 11 रन आए और 49वें में लगातार छक्कों से मैच समाप्त हुआ। क्लर्क ने ट्राईऑन के जाने के बाद 15 गेंदों में 39 रन बनाए।
