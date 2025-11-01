एक कदम की दूरी पर है स्वर्णिम इतिहास - क्या भारत वह जीत दर्ज कर पाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ़्रीका, विश्व कप फ़ाइनल । ये कीवर्ड्स इस समय भारत की आभासी और वास्तविक दोनों दुनिया में हर किसी की जुबान पर हैं। सेमीफ़ाइनल में इतिहास रचते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मज़बूत टीम को हराकर फ़ाइनल में जगह बनाई, लेकिन मंज़िल अब भी एक कदम दूर है। भारत पहले भी कई बार इस मुक़ाम के क़रीब पहुंचा है, लेकिन मामूली चूक ने जीत को हार में बदल दिया। इस बार टीम ऐसी कोई ग़लती नहीं दोहराना चाहेगी।

भारत की शुरुआत ठीक-ठाक रही। टीम ने शुरुआती दो मैच जीते, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका से हार झेलनी पड़ी। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ करो या मरो वाले मुकाबले में जीत हासिल कर सेमीफ़ाइनल तक पहुंचना पड़ा। लेकिन वहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन किया, वह कई सालों तक याद रखा जाएगा।

अब मामला यह है कि दोनों टीमों ने महिला क्रिकेट की सबसे मज़बूत टीमों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए इतिहास रच दिया है। जो भी टीम ट्रॉफ़ी उठाएगी, वह न केवल पहली बार विश्व कप जीतेगी बल्कि अपने देश में महिला खेलों की दिशा भी बदल सकती है। भारत और साउथ अफ़्रीका दोनों ही समाजों में अब भी ऐसी गहरी जड़ें हैं जो महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार की राह में बाधा बनती हैं।

रविवार शायद वनडे क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत साबित हो। यह दिखाएगा कि विश्व कप फ़ाइनल अब सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की कहानी नहीं रहेगा। यह याद दिलाएगा कि जो टीमें लीग स्टेज में तीसरे या चौथे स्थान पर रहीं, वे भी नॉकआउट में जीत दर्ज कर सकती हैं।

हालिया प्रदर्शन

भारत: WWLLL

साउथ अफ़्रीका: WLWWW

इन खिलाड़ियों पर होंगी नज़रें