दीप्ति के पांच विकेट और शेफ़ाली की चमक से विश्व कप भारत के नाम

डीवाई पाटिल स्टेडियम की रौशनी में, हजारों भारतीय झंडों के बीच, जब हरमनप्रीत कौर ने आख़िरी कैच कवर्स पर लपका, तो हर आंख नम थी और हर आवाज़ में एक ही सुर था - "भारत विश्व कप चैंपियन है।" यह सिर्फ़ जीत नहीं थी। यह एक युग की पूर्णता थी, उस सफ़र का मुक़ाम था, जहां भारतीय महिला क्रिकेट ने अपने दम पर दुनिया को झुकाया। भारत ने साउथ अफ़्रीका को फ़ाइनल में 21 रनों से हराते पहली बार विश्व कप जीता।

हालांकि वुलफ़ार्ट ने इसके बाद अपनी लय जारी रखी और भारतीय गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ सहजता से रन बनाए। लेकिन हरमनप्रीत कौर ने 21वें ओवर में उन्होंने चौंकाने वाला फ़ैसला लिया। उन्होंने शेफ़ाली को गेंद थमाई। यह दांव न सिर्फ़ साहसी था बल्कि निर्णायक भी साबित हुआ। शेफ़ाली ने अपने स्पैल की पहली ही सफलता में सुने लुस को कॉट एंड बोल्ड किया। अगले ही ओवर में उन्होंने काप को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया।

इसके बाद दीप्ति ने अनुभव से मैच अपने नियंत्रण में लिया। 30वें ओवर में उन्होंने जाफ़्टा को आउट किया। इसके बाद ए. डर्कसन और वुलफ़ार्ट ने साझेदारी की, लेकिन दीप्ति ने 40वें ओवर में डर्कसन को पवेलियन भेज दिया। मैच का निर्णायक पल 42वें ओवर में आया। वुलफ़ार्ट अपने शतक (101) पर खेल रही थीं और मैच साउथ अफ़्रीका की पकड़ में लग रहा था। तभी दीप्ति ने उन्हें अमनजोत के हाथों कैच आउट करा दिया। उसी ओवर में क्लोई ट्रॉयन को भी चलता किया।