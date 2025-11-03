दीप्ति के पांच विकेट और शेफ़ाली की चमक से विश्व कप भारत के नाम
विश्व कप फ़ाइनल में शेफ़ाली को प्लेयर ऑफ़ द मैच और दीप्ति को प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का ख़िताब दिया गया
विश्व कप फ़ाइनल में शेफ़ाली को प्लेयर ऑफ़ द मैच और दीप्ति को प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का ख़िताब दिया गया
दीप्ति शर्मा : यह अभी तक मुझे एक सपने के जैसा लग रहा है
दीप्ति के पांच विकेट और शेफ़ाली की चमक से विश्व कप भारत के नाम
क्या फ़ाइनल में भारत अपनी टीम में कोई बदलाव करेगा ?
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|101
|98
|रन आउट
|23
|35
|lbw
|0
|6
|कैच
|25
|31
|कैच
|4
|5
|कैच
|16
|29
|बोल्ड
|35
|37
|lbw
|9
|8
|कैच
|18
|19
|रन आउट
|1
|7
|नाबाद
|0
|0
|अतिरिक्त
|(NB 2, w 12)
|कुल
|246(10 विकेट; 45.3 Ovs)