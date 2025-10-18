गिल की कप्तानी में रोहित और कोहली की वापसी पर होंगी निगाहें
कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतर रही ऑस्ट्रेलिया, लाबुशेन को मिला है अंतिम समय में मौक़ा
बड़ी तस्वीर: गिल की कप्तानी में शुरू होगा नया अध्याय
टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर अपनी पहली सीरीज़ जीतने के तुरंत बाद शुभमन गिल के सामने अब ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। गिल अब भारत के वनडे कप्तान भी बन चुके हैं और उन्हें पहली सीरीज़ में ही कड़ी चुनौती मिलने वाली है। टेस्ट कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन अब तक अदभुत रहा है और उनकी बल्लेबाज़ी में काफ़ी निखार देखने को मिला है। गिल के कप्तान बनने के साथ थी भारतीय टीम का एक नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतने के बाद भारतीय टीम लंबे समय बाद वनडे क्रिकेट खेलने उतर रही है।
भारत ने इस साल अब तक केवल आठ वनडे मैच खेले हैं और सभी में उन्हें जीत मिली है। इस साल जिन भी टीमों ने पांच या उनसे अधिक वनडे मैच खेले हैं उनमें भारत इकलौती टीम है जिसे एक भी हार नहीं मिली है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस सीरीज़ की शुरुआत से पहले ही उनके कुछ प्रमुख खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। नियमित कप्तान पैट कमिंस पूरी सीरीज़ का हिस्सा नहीं हैं तो वहीं ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बीते शुक्रवार को ही सीरीज़ से बाहर हुए हैं। ऐडम ज़ैम्पा भी पहला मैच खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके साथ ही एलेक्स केरी और जॉश इंग्लिस भी शुरुआती मुक़ाबले नहीं खेल पाएंगे। मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अनुभवी नहीं दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल आठ वनडे खेले हैं जिनमें से केवल दो में उन्हें जीत मिली है।
हालिया प्रदर्शन
भारत WWWWW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले) ऑस्ट्रेलिया WLLLNR
इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें
भारतीय क्रिकेट के दो वर्तमान सबसे बड़े बल्लेबाज़ों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें होंगी। ये दोनों लगभग सात महीने के लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी अब केवल वनडे क्रिकेट में ही भारत के लिए खेलते हैं। ऐसे में उनके चाहने वालों को उन्हें खेलते देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। सीरीज़ से पहले कप्तानी में हुए बदलाव ने यह भी दिखाया है कि अब भारतीय टीम आगे की ओर देख रही है। जहां लगातार इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं वहीं टीम मैनेजमेंट इस दौरे पर उनके प्रदर्शन को काफ़ी क़रीब से देखने वाला है। दोनों ही खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वे इस सीरीज़ में अपना बेस्ट दे पाएं।
पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक रहे मार्नस लाबुशेन का पिछले एक साल में प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा है। इसी वजह से उन्हें भारत के ख़िलाफ़ इस वनडे सीरीज़ की शुरुआती टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। हालांकि ग्रीन के बाहर होने के बाद लाबुशेन को मुख्य टीम में शामिल कर लिया गया है। शानदार फ़ॉर्म में चल रहे लाबुशेन इस मौक़े का पूरा फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल घरेलू क्रिकेट में वह काफ़ी अच्छी फ़ॉर्म में हैं। क्वींसलैंड के लिए वनडे कप में उन्होंने विक्टोरिया के ख़िलाफ़ 118 गेंदों पर 130 और तस्मानिया के ख़िलाफ़ 91 गेंदों पर 105 रन बनाए हैं।
आंकड़े और रोचक तथ्य
- कोहली वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज़ बनने से केवल 54 रन दूर हैं। अभी कोहली के नाम वनडे में 14181 रन हैं और वह कुमार संगाकारा (14234) से पीछे हैं।
- रोहित 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विश्व के 11वें और भारत के पांचवें क्रिकेटर बनेंगे।
- इसके अलावा रोहित ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में ही 1000 वनडे रन पूरे करने से केवल 10 रन दूर हैं। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे।