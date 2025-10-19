निराशाजनक रही रोहित-कोहली की वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सात विकेटों से हराया
ऑस्ट्रेलिया की तरफ़ से जॉश हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की
जॉश हेज़लवुड ने रोहित शर्मा को जल्दी आउट किया • Getty Images
ऑस्ट्रेलिया (मार्श 46, फ़िलिपे 37) ने भारत 136/9 (राहुल 38, हेज़लवुड 2-20, ओवेन 2-20, कुनमन 2-26,) को हराया
शुभमन गिल के वनडे कप्तानी की शुरूआत और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी निराशाजनक रही और पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आसानी से सात विकेटों से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली।
बारिश से प्रभावित 26-26 ओवर के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया, जिसे उनके अनुभवी गेंदबाज़ों मिचेल स्टार्क और जॉश हेज़लवुड ने सही साबित किया।दोनों के सामने भारत का शीर्ष क्रम लड़खड़ाता रहा। रोहित सिर्फ़ आठ और कोहली शून्य पर क्रमशः हेज़लवुड और स्टार्क का शिकार हुए। जहां एक चौका लगाने के बाद रोहित, हेज़लवुड की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर असहज हुए और स्लिप में मैट रेनशॉ ने उनका एक बेहतरीन कैच लपका। वहीं कोहली, स्टार्क की एक काफ़ी बाहर की गेंद को दूर से ही ड्राइव करने गए और बैकवर्ड प्वाइंट पर कूपर कॉनली ने उनका कैच लपकने में कोई ग़लती नहीं की।
इसके बाद नेथन एलिस ने गिल को ऑन साइड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच कराया। इस दौरान लगातार बारिश की बाधा बीच-बीच में आती रही, जिससे भारतीय बल्लेबाज़ों की एकाग्रता भी भंग हुई। 1983 के बाद पहली बार पर्थ में कोई वनडे बारिश के कारण छोटा हुआ।
गिल के बाद आए उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने तेज़ी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन हेज़लवुड की तेज़ शॉर्ट गेंद पर विकेट दे बैठे। चार साल बाद वनडे में कीपिंग करते हुए जॉश फ़िलिपे ने उनका शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल ने पारी को संभालने की कोशिश की। लेकिन 38 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 31 रन बनाने के बाद अक्षर अपना संयम खो बैठे और मैथ्यू कुनमन की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर रेनशॉ ने उनका शानदार कैच लपका।
राहुल ने लगातार दो छक्के जरूर लगाए, लेकिन अंत में भारत की पारी ढह गई। डेब्यू कर रहे नितीश रेड्डी ने आखिरी ओवरों में कुछ अच्छे शॉट ज़रूर लगाए। हेज़लवुड के अलावा कुनमन और वनडे डेब्यू कर रहे मिचेल ओवेन ने भी दो-दो विकेट लिए। भारत ने 26 ओवरों में नौ विकेट के नुक़सान पर 136 रन बनाए, हालांकि डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया को 132 का लक्ष्य मिला।
ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत भी कुछ ख़ास नहीं रही थी और उनके सलामी बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड दूसरे ओवर में ही अर्शदीप का शिकार हुए। डीप थर्ड पर हर्षित राणा ने उनका बेहतरीन कैच लपका। लेकिन कप्तान मिचेल मार्श ने एक छोर से तेज़ी से रन बनाए। उनकी 52 गेंदों की 46 रनों की पारी में दो चौके और तीन छक्के शामिल थे। समय-समय पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका लगता रहा, लेकिन लक्ष्य कभी भी उनसे दूर नहीं था।