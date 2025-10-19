निराशाजनक रही रोहित-कोहली की वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सात विकेटों से हराया

इसके बाद नेथन एलिस ने गिल को ऑन साइड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच कराया। इस दौरान लगातार बारिश की बाधा बीच-बीच में आती रही, जिससे भारतीय बल्लेबाज़ों की एकाग्रता भी भंग हुई। 1983 के बाद पहली बार पर्थ में कोई वनडे बारिश के कारण छोटा हुआ।

ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत भी कुछ ख़ास नहीं रही थी और उनके सलामी बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड दूसरे ओवर में ही अर्शदीप का शिकार हुए। डीप थर्ड पर हर्षित राणा ने उनका बेहतरीन कैच लपका। लेकिन कप्तान मिचेल मार्श ने एक छोर से तेज़ी से रन बनाए। उनकी 52 गेंदों की 46 रनों की पारी में दो चौके और तीन छक्के शामिल थे। समय-समय पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका लगता रहा, लेकिन लक्ष्य कभी भी उनसे दूर नहीं था।