बुमराह की वापसी के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग XI की तलाश करेगा भारत
वनडे सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कैनबरा में बुधवार को T20I सीरीज़ का आगाज़ होगा
बड़ी तस्वीर: बुमराह की वापसी
वनडे सीरीज़ के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को कैनबरा में T20I सीरीज़ का आगाज़ होगा। दोनों टीमों ने वनडे सीरीज़ के दौरान जहां 2027 के विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को शुरू किया, वहीं अब T20 सीरीज़ में उनका मुख्य ध्यान अगले साल की शुरुआत में होने वाले T20 विश्व कप की तैयारी पर होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार 1:45 pm से शुरू होगा और इसे हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देखा जा सकता है।
फ़िलहाल, दोनों टीमें विश्व की नंबर एक और नंबर दो T20I टीमें हैं। यह सच है कि परिस्थितियों के मद्देनज़र यह सीरीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन दोनों ही टीमें अपनी खेलने की शैली और अन्य रणनीतियों को परखने का प्रयास करेंगी। ताकि वे उसी दृष्टिकोण के साथ T20 विश्व कप की ओर आगे बढ़ सकें। वनडे सीरीज़ के लिए विश्राम के बाद जसप्रीत बुमराह इस सीरीज़ में वापसी करेंगे। भारत के सामने एक चुनौती यह होगी कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में प्लेइंग XI को कैसे संतुलित किया जाए।
भारत निर्विवाद रूप से विश्व की नंबर 1 टीम है। मौजूदा विश्व कप विजेता भारत ने हाल ही में एक भी मैच हारे बिना एशिया कप का ख़िताब हासिल किया था। 2024 में विश्व कप जीतने के बाद से वे केवल तीन मैच हारे हैं और सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में IPL के युवा खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को और भी मज़बूत बनाया है।
इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने 2024 विश्व कप में निराशाजनक रूप से बाहर होने के बाद एक नई शुरुआत की है। 2022 और 2024 के संस्करणों में लगातार दो औसत प्रदर्शनों ने ऑस्ट्रेलियाई को अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। मिचेल मार्श के नेतृत्व में पूरी तरह से पावर हिटिंग पद्धति अपनाने के बाद से उनके परिणाम शानदार रहे हैं। मार्श, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मिचेल ओवेन और ग्लेन मैक्सवेल के नेतृत्व में कुछ शानदार बल्लेबाज़ी के दम पर वे अपने पिछले 20 T20I में से केवल दो ही हारे हैं।
हालिया फ़ॉर्मऑस्ट्रेलिया WWWLW
भारत WWWWW
इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें
किसी भी ऑस्ट्रेलियाई सफ़ेद गेंद वाली टीम में ऐडम ज़ैम्पा का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद बाक़ी टीम का चयन होता है। 2023 के भारत दौरे के बाद यह पहली बार है कि ज़ैम्पा ऑस्ट्रेलियाई T20I XI में नहीं होंगे। यह मैथ्यू कुनमन के लिए एक शानदार अवसर है, जिन्होंने हर स्क्वॉड में होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पिछले 16 T20I में से केवल एक ही खेला है। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में अपनी प्लेइंग XI में दो स्पिनरों को खिलाने का विकल्प चाहता है। इसलिए यह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मौक़ा है।
2024 के पहले हाफ़ में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले T20I बल्लेबाज़ होने से लेकर 2025 में रनों के लिए संघर्ष करने तक सूर्यकुमार यादव का फ़ॉर्म चौंकाने वाला रहा है। उन्होंने अपनी पिछली 14 पारियों में कोई अर्धशतक नहीं बनाया है और उस दौरान उनका औसत 10.50 रहा है। साथ ही उन्होंने 100.80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की है। यह कुछ हद तक एक रहस्य है कि ऐसा कैसे या क्यों हुआ। वह IPL में 167.91 के स्ट्राइक रेट से पांच अर्धशतकों के साथ टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।