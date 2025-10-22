एडिलेड में सीरीज़ जीतने पर होंगी ऑस्ट्रेलिया की निगाहें

बड़ी तस्वीर - दिलचस्प सबक और छिपी कहानियां

हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर से कम चले मैच में भी पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और अब एडिलेड में जीत दर्ज करके तीन मैचों की सीरीज़ अपने नाम करने की कोशिश करेगा। पर्थ की लगातार बारिश से परेशान रहे दर्शकों की याद से भले ही यह मैच मिट जाए, लेकिन दोनों टीमों के लिए कुछ अहम सीखें ज़रूर रहीं।

पैट कमिंस के ऐशेज़ ओपनर से बाहर रहने की संभावना के चलते हेज़लवुड का महत्व और बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों की चोटों के बाद वे पूरी तरह फ़िट दिखे और पहले वनडे में अपनी लय में लौटे। भले ही इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हर बातचीत ऐशेज़ के इर्द-गिर्द घूम रही हो, लेकिन यह सीरीज़ जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम 50-ओवर क्रिकेट में निरंतरता हासिल करना चाहती है।

वनडे पदार्पण करने वाले मैथ्यू रेनशॉ और मिचेल ओवेन ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि टीम के रडार पर बने रहने वाले खिलाड़ियों मैट कुनमन और जॉश फ़िलिपे ने भी टीम की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूती दी, जो 2027 विश्व कप की तैयारी के लिहाज़ से उत्साहजनक संकेत है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी वापसी पर संघर्षरत दिखे, जबकि शुभमन गिल अपने वनडे कप्तानी पदार्पण में असफल रहे। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद भारत की 50-ओवर प्रारूप में यह वापसी थी और जिन खिलाड़ियों ने हाल ही में दिल्ली टेस्ट (जो 14 अक्टूबर को खत्म हुआ) खेला था, उनके लिए यह बेहद समय का आभाव साबित हुई।

एडिलेड में भारत निश्चित रूप से और अधिक चुनौतीपूर्ण रूप में उतरेगा और उतरना भी होगा अगर उसे सीरीज़ को निर्णायक मैच तक ले जाना है। पर्थ की तरह ही, एडिलेड में भी खचाखच भरे स्टेडियम में अधिकतर दर्शक 'ब्लू जर्सी' में दिखेंगे, जो भारत की क्रिकेट ताकत का एक और प्रमाण होगा।

फ़ॉर्म गाइड ऑस्ट्रेलिया WWLLL (आखिरी पांच पूरे हुए मैच, हालिया सबसे पहले)

भारत LWWWW

मैथ्यू शॉर्ट एडिलेड में बड़ा स्कोर करने के लिए बेताब रहेंगे • Getty Images

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

जहां ऐशेज़ टीम के खिलाड़ी सुर्खियों में हैं, वहीं मैथ्यू शॉर्ट कुछ हद तक रडार से बाहर रहे हैं। वे लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम के दरवाज़े पर हैं, लेकिन अस्थिर प्रदर्शन और हाल की चोटों ने उन्हें पीछे किया है। रेनशॉ और फ़िलिपे के विपरीत, शॉर्ट पहले वनडे में मौक़े का फ़ायदा नहीं उठा पाए। वह 17 गेंदों पर सिर्फ़ 8 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि, वह अपने पसंदीदा एडिलेड ओवल मैदान पर एक और मौक़ा पाने की उम्मीद में हैं, जहां उन्होंने BBL में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए शानदार रिकॉर्ड बनाया है। बल्लेबाज़ी क्रम में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच उन्हें बड़ा स्कोर करना ही होगा।

रोहित शर्मा पर्थ में हेज़लवुड की धार के सामने टिक नहीं पाए और 8 रन पर स्लिप में कैच दे बैठे। आईपीएल के बाद मैदान पर वापसी में वह थोड़ा संघर्षरत दिखे, लेकिन दौड़ते समय उनकी फ़िटनेस झलकी। एडिलेड में नेट्स पर वह लगातार अभ्यास कर रहे हैं ताकि पुराने तेवर वापस पा सकें और अगले विश्व कप तक खेलने की अपनी क्षमता पर उठ रहे सवालों को शांत कर सकें।